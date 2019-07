Sieht zwar schön aus, ist aber kaum zu finden. Daher soll das Naturbad in Bassum attraktiver werden, um so mehr Menschen anzulocken. (Michael Braunschädel)

Bassum. Motiviert sind die Mitglieder der Arbeitsgruppe, die sich für das Naturbad einsetzen. „Es gibt viele Gestaltungsmöglichkeiten, aber wir brauchen Leute, die sich engagieren“, sagte Detlev Block am Mittwoch. Die vierköpfige Gruppe, zu denen auch Jens Diedrich, Johannes Wendt und Ingo Winkelmann zählen, hatte in die Seniorenberatungsstelle eingeladen, um die Bassumer über die nächsten Schritte für das Naturbad zu informieren und mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Die Resonanz war gering, die Diskussion umso lebhafter.

Denn es muss einen Förderverein geben. Dieser ist Bedingung dafür, dass das Naturbad attraktiviert werden soll. Der Pachtvertrag mit dem derzeitigen Betreiber Oskar Braun läuft nämlich im September aus. Im Zuge dessen plant die Stadt, das Bad attraktiver zu gestalten (wir berichteten). „Die Vorbedingungen von Verwaltung und Rat sind ideal für so ein bürgergestütztes Projekt“, sagte Block. In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat für die Maßnahmen beim Bad gestimmt.

Vonseiten der Verwaltung und der Politik ist also alles bereitet. Nun geht es an den Förderverein. „Der ist dafür da, um die Wege zu ebnen“, machte Henning Meyer deutlich. Das sah auch Helma Schöpe so. Sie sagte, dass man nach vorne schauen müsse. Gerade für junge Familien gibt es Möglichkeiten, etwas im Bad anzubieten. „Wenn sich Leute zusammentun, dann kann man ein Konzept entwickeln. Aber es braucht einen Kern“, war sie überzeugt. Derselben Meinung waren auch die Mitglieder der AG, denen es wichtig ist, die Bassumer mit in die Überlegungen einzubeziehen. „Jetzt haben wir die Möglichkeit, die Bürger bei jedem Schritt mitzunehmen und das Bad mit Leben zu füllen“, sagte Detlev Block.

Das ist auch nötig, aber die Resonanz war überschaubar, lediglich waren sieben Gäste gekommen. Darunter auch Heinrich Garbers, der einst den Verein zur Erhaltung der Bassumer Bäder geleitet hatte. Er erinnerte daran, dass vor 14 Jahren mehr als 3000 Unterschriften gesammelt worden waren, um etwa eine Saunalandschaft entstehen zu lassen. „Rat und Verwaltung lehnten das ab. Das wäre ein Anziehungspunkt gewesen“, bedauert Garbers heute noch die Entscheidung. Den Verein gibt es immer noch, dazu später mehr.

Konzerte sind eine Möglichkeit

Denn das blieb nicht die einzige Kritik an dem Abend. Maria Babic merkte an, dass das Ziel noch gar nicht klar ist. „Man bekommt keine Helfer, wenn keine konkreten Bereiche abgesteckt werden“, betonte sie. Was kommt auf den Förderverein zu? Was auf die Helfer? Ohne eindeutige Ziele und Aufgaben kämen auch keine Mitglieder für einen Verein. Der Erste Stadtrat Norbert Lyko half aus: „Der Verein muss die verantwortlichen Tätigkeiten übernehmen und Leben in die Bude bringen.“ Die Mitglieder des Vereins, wie etwa ein Elektriker, sollten sich dann mit ihren Fähigkeiten einbringen. Man müsse sich fragen, was kann der einzelne Bürger tun.

„Wir haben Ideen ohne Ende, was man neben der Saison noch im Bad machen kann“, zählte Detlev Block etwa Konzerte oder Möglichkeiten für Kleinunternehmer auf. Denn, und das wurde deutlich: Im Naturbad dürfe nicht nur während der fünf Monate im Sommer etwas passieren. „Wir müssen uns auch alternative Nutzungen überlegen“, sagte Block.

Im Verlauf der Diskussion wurde überlegt, den alten Verein zur Erhaltung der Bäder wieder zu reaktivieren. „Der Verein besteht ja noch, er ruht nur. Sonst ist alles vorhanden“, sagte Garbers. Rund 100 Menschen seien noch Mitglied. Man müsse lediglich einen neuen Vorstand wählen und man könne mit dem wiederbelebten Verein daran arbeiten, das Naturbad mit Menschen zu füllen. Die vierköpfige Gruppe der AG wird sich in den nächsten Wochen mit Vertretern des alten Vereins treffen und über eine Reaktivierung sprechen. Ist das möglich? Was braucht man dafür?

Wenn das geschafft ist, geht es an die Suche nach Ehrenamtlichen, die bei einem Förderverein mitmachen wollen. Johannes Wendt kündigte an: „Wir gehen offensiv auf die Gruppen zu und rühren die Werbetrommel.“