Platz, Ruhe, sauberes Wasser: Das Bassumer Naturfreibad punktet mit dem, was in seinem Namen steht, mit der Natur. (Michael Braunschädel)

Bassum. Sommer, Sonne, Freibadzeit. Handtuch eingesteckt, Sonnencreme auf die Haut geschmiert, Sonnenbrille auf der Nase platziert und ab aufs Fahrrad oder ins Auto, es geht ins Freibad. Nur: In welches? Für Unentschlossene oder Neugierige starten wir jetzt mit einer Reihe über die hiesigen Freibäder von Kirchweyhe bis Twistringen. Teil eins: das Naturbad in Bassum. Für jede unserer zehn Kategorien verteilen wir im besten Fall einen Fisch. Top-Note für jedes Bad wären also zehn Fische. Auf geht's!

Eintrittspreise: Die Besucher der hiesigen Bäder kommen – verglichen mit den Bremer Pendants – buchstäblich mehr auf ihre Kosten. Im Bremer Stadionbad zahlen Erwachsene für einen Freibadtag 4,50 Euro, Kinder bis elf Jahre 2,80 Euro. Das Naturbad Bassum kann mit einem freundlichen Angebot für Kinder und Jugendliche von fünf bis 17 Jahren punkten. Lediglich zwei Euro zahlen sie, Erwachsene drei Euro. Bei zwei Euro kann jeder auch einfach spontan für ein, zwei Stunden vorbeikommen. So bleibt die Spontanität erhalten. Schwimmer sind nicht verpflichtet, einen kompletten Badetag freizuschaufeln, weil es sonst zu teuer wäre. Den Fisch für die Eintrittspreise gibt es also.

Kinder- und Jugendfreundlichkeit: "60 Prozent Jugendliche und Kinder, 40 Prozent Erwachsene. Das ist die Generationenverteilung im Naturbad Bassum", weiß Schwimmbadverwalter Oskar Braun. Das ist ganz logisch gedacht auch auf die Punkte sechs, sieben und acht zurückzufolgern: Rutschvergnügen, Sprungvergnügen und Sport. Doch abgesehen davon ist die Jugendfreundlichkeit einfach gegeben. Das Personal am Kiosk ist freundlich zu den Kindern. Es gibt kostenfreien Eintritt für bis zu zwei Begleiter von Kindergruppen. Auch diesen Fisch holt sich das Naturbad Bassum.

Extras im Wasser: Was gibt es außer das durch ein Filtersystem sauber gehaltene Naturwasser noch im Wasser? Es gibt einen Springbrunnen, aus dem konstant Reinwasser fließt. Damit dient er nicht nur als Filterquelle, sondern ist auch ein angenehmer Wellnessspender für Rücken und Nacken, sobald sich Schwimmer dagegen lehnen. Dazu gibt es eine kleine Holz-Badeinsel, die zu einer kurzen Erholungspause einlädt. Damit hat das Naturbad auch seinen dritten Fisch verdient.

Gastronomie: Die Pommes riechen nicht nur gut, sie schmecken auch so lecker wie sie riechen. 2,20 Euro für Pommes mit Mayo oder Ketchup ist zudem auch ein solider Preis. Für Nicht-Vegetarier gibt es eine Currywurst. Und auch an Naschereien ist alles da, was das Süßigkeitenherz begehrt: Schaumerdbeeren, Colaflaschen, Bananen und alle anderen typischen Gummi-Leckereien. Zehn Cent kostet hier das Stück. Cola, Spezi, Apfelschorle und Wasser gibt es für 1,50 Euro, Kaffee kann für zwei Euro getrunken werden. Das Essen im Bassumer Bad ist lecker und ausreichend. Ein absoluter Pluspunkt ist aber noch, dass es eine schattige Sitzecke gibt, die kommunikatives Flair hat. Denn es gibt vier große Tische à fünf Plätze. Und es kann sich hier stundenlang aufgehalten werden. Sonnensegel schützen die Sitzecke zusätzlich zu ihrer schattigen Lage vor allzu knalliger Hitze beim Essen. Das solide Essen addiert mit der schönen Imbiss-Sitzecke ergibt auch in der Gastrokategorie einen Fisch für Bassum.

Weitläufigkeit/Platz: Gleich zu Anfang zeigt sich, dass das Naturbad Bassum Platz, Weite und viel Grün bietet. Es geht erst einmal über eine malerische Holzbrücke zu einem idyllischen Grünweg. Etwas weiter vorne befindet sich dann der Eingang zum Naturbad. Es spielen Kinder auf der weitläufigen und gepflegten Grünfläche. Es gibt viele Bäume, die ausreichend Schattenplätze spenden, wo sich ausgeruht werden oder vielleicht auch ein Schläfchen gehalten werden kann. Auch die Becken sind alle, bis auf das Babybecken natürlich, groß. Das Naturbad ist nicht überfüllt, wer sich nach einem entspannten, ruhigen Badetag sehnt, ist hier wirklich richtig. Auch dafür gibt es einen Fisch.

Rutschvergnügen: Das Bassumer Bad hat eine wellenförmige und breite Rutsche. Wer sich nach phänomenalem Rutschvergnügen sehnt, der sollte dafür eher ein Spaßbad besuchen. Dennoch: Die Rutschenden haben ihren Spaß. Der siebte Fisch fürs Freibad.

Sprungvergnügen: Die Optik sitzt. Die Sprungbretter sind nicht einfach Sprungbretter. Der Sprungturm im Naturbad Bassum ist ein Kunst-Höhlenfels, aus dem die Sprungbretter (bis zum Dreier) ragen. Abgesehen vom Sprungturm gibt es einen Holzsteg mit Ein-Meter-Startblöcken vor dem 25-Meter-Schwimmbecken. Tauch- und Sprungfans können sich selbst davon überzeugen: Bassum verdient auch den achten Fisch.

Hygiene: Toiletten und Duschen sind sauber. Es gibt getrennte Kabinen und saubere Spinde, in denen man gegen einen Fünf-Euro-Pfand Wertsachen lagern kann. Auch die Außendusche ist sauber. Das Bad kann aber noch so schön sein: Bei Haarbüscheln im Hygiene-Bereich hilft die schönste Optik und Atmosphäre nicht mehr. Der Toiletten- und Umkleidebereich ist aus den 1960er-Jahren. Er wird im Winter renoviert, das ist auch gut so. In diesem Sommer gibt es ob der Haarbüschel einen halben Fisch.

Barrierefreiheit: Absoluter Vorteil am Bassumer Naturbad ist, dass alle Becken strandähnlich betreten werden können. Über Kieselsteine geht es flach ins Wasser herein. Ideal für Schwangere, Babys und Menschen mit Behinderung. Ein dicker Fisch dazu.

Letzten Endes holt das Naturbad Bassum neuneinhalb von zehn möglichen Fischen. Wasserratten, Sportskanonen und Sonnenanbeter sind hier alle gleichermaßen richtig aufgehoben. Wer jetzt Lust aufs Badengehen bekommen hat: Die Öffnungszeiten für das Naturbad Bassum sind jeden Tag von 11 bis 19 Uhr.