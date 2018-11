Wenn die Englein singen, ist in Bruchhausen-Vilsen Weihnachtsmarkt. Aber wer ist der Mann im roten Mantel? Der Chorleiter? (FR)

Bruchhausen-Vilsen. Erstes Advents-Wochenende? Weihnachtsmarkt in Bruchhausen-Vilsen. Das hat Tradition im Luftkurort. Und so sorgt die Fördergemeinschaft Bruchhausen-Vilsen am Wochenende 1./2. Dezember wieder für vorweihnachtliches Ambiente im historischen Ortskern – am Sonnabend von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Marktmeister Carsten Kraft verspricht den Besuchern „in diesem Jahr auch einige weihnachtliche Neuerungen“.

Neu ist in diesem Jahr, dass die Besucher in der Brautstraße bis zum Kirchvorplatz zwischen den Ständen durch klassische Weihnachtsmusik über den Markt begleitet werden. Zudem schmückt Familie Habighorst aus Uenzen die Brautstraße und den Lindenberg mit einer Reihe Tannenbäume – das sorgt für noch mehr Atmosphäre auf dem Weg zur ebenfalls erstmals gezeigten Weihnachtskrippe am Ende der Brautstraße. Die Krippenfiguren wurde von der Gemeinde bei der Ahauser Künstlerin Ragnar Reusch-Klinkenberg in Auftrag gegeben; das Holz stammt von den während des Sturmes am 4. Oktober 2017 auf dem Brokser Marktplatz umgestürzten Bäumen. Der große über dem Engelbergplatz hängende, beleuchtete Adventskranz und die romantische Beleuchtung in den Straßen, die Hütten auf dem Kirchplatz und in der Marktmeile runden die Optik im historischen Ortskern des Luftkurortes ab.

Ebenfalls neu wohl einmalig in Deutschland: Während der Weihnachtszeit wird die Fördergemeinschaft die historische Lok im Kreisel mit einer überdimensionalen Weihnachtsmütze schmücken. Apropos Lokomotive: Die Sonderfahrt der Museumseisenbahn in Begleitung des Weihnachtswichtels startet wieder am Sonnabend um 14.45 Uhr vom Bahnhof Bruchhausen-Vilsen und fährt bis zum Restaurant Dillertal, um dort den Weihnachtsmann abzuholen. Kinder haben wegen des begrenzten Platzangebotes Vorrang, lässt Carsten Kraft wissen. Eine telefonische Anmeldung beim Tourismus-Service Bruchhausen-Vilsen unter Telefon 0 42 52 / 93 00 50 ist ab Montag, 19. November, möglich. Und auch unbedingt erforderlich. Nach Ankunft des Zuges am Wiehe-Kurpark geht es mit dem Weihnachtsmann und Fackelträgern der Jugendfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen und Umgebung zur offiziellen Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf dem Engelbergplatz. Das übernimmt ab 16.30 Uhr der Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer. Bläser des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen sorgen mit weihnachtlichen Klängen für die musikalische Umrahmung.

Weiter im Programm. Um 17.15 Uhr beginnt der Kartenvorverkauf zum Frühjahrskonzert des Musikzuges am 10. März im Zelt vor Bullenkamp an der Bahnhofstraße. Eine dreiviertel Stunde haben die Turmbläser des Posaunenchors Vilsen auf dem Kirchturm ihren großen Auftritt; der zweite folgt um 16.30 Uhr am Sonntag. Zeitgleich erscheint der Weihnachtsmann auf dem Vorplatz von Bullenkamp, um mit Hilfe seines Weihnachtswichtels Geschenke an die Kinder zu verteilen. Während dessen können die Erwachsenen die anliegenden Geschäfte durchstreifen – Candlelight-Shopping von 12 bis 18 Uhr.

„Zum zweiten Mal findet in der Volkshochschule während des gesamten Marktes ein Weihnachtsbasar statt“, erklärt Carsten Kraft. Dort würden wieder abwechslungsreiches Kunsthandwerk und andere schöne Dinge angeboten. Und natürlich Leckereien: Für Kinder bieten die Landfrauen in der VHS am Sonntag die Weihnachtsbäckerei an.

Und dann ist da ja noch die große Jahresverlosung der neuen Bruvi-Einkaufstüte. Der Behälter mit dem Künstlermotiv aus dem historischen Ortskern wird in vielen Mitgliedsbetrieben der Fördergemeinschaft für einen Euro angeboten. Als Hauptpreis bei der Verlosung – Sonntag, 14 Uhr, auf dem Engelbergplatz – lockt ein Bruvi-Gutschein über 500 Euro. „Tüten und Teilnahmekarten gibt es noch“, lockt Carsten Kraft. Die Karten können bis spätestens 13.45 Uhr in die Lostrommel eingeworfen werden.

Kleiner Tipp: Anmeldungen für Aussteller sind noch bis zum 23. November möglich. Weitere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.fgbruvi.de oder nach einem Anruf unter der Telefonnummer 01 60 / 97 36 36 47.