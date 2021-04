Rehkitze, aber auch Bodenbrüter und andere Wildtiere, sind bei der Mahd im Frühjahr besonders gefährdet. (BORIS ROESSLER/dpa)

In nur wenigen Wochen beginnt die Mahd. Jedes Jahr stehen Landwirte dabei wieder vor einer Herausforderung: Vor dem Mähen mit dem Mähdrescher versteckte Rehkitze und weitere Wildtiere auf ihren Wiesen zu finden und sie vom Feld zu kriegen, um sie nicht zu überfahren. Das gelingt jedoch nicht immer. Die Deutsche Wildtierstiftung schätzt, dass rund 90.000 Rehkitze pro Jahr in Deutschland Opfer von Mähdreschern werden. Weitere Wildtiere wie Bodenbrüter, Amphibien oder Feldhasen kommen hinzu. Die genauen Zahlen sind nicht bekannt, denn gezählt werden die Tiere nicht, verrät Jenifer Calvi von der Pressestelle der Deutschen Wildtierstiftung. Einer, der nun helfen will, die Tiere zu schützen, ist Jens Meißner aus Barrien.

Hauptberuflich ist der Barrier als Schädlingsbekämpfer tätig. Und als solcher hat er bereits Erfahrungen mit Wärmebildkameras. „Da kam dann die Frage auf, ob ich damit auch beim Wildtierschutz helfen kann“, berichtet er. Denn wie er weiß, ist der Mähtod von Wildtieren für keinen Beteiligten angenehm. „Alle sehen Handlungsbedarf“, sagt er. Landwirtschaft und Jägerschaft ebenso wie Umwelt- und Naturschützer.

So gut wie unsichtbar

Ende April, Anfang Mai werden die Kitze geboren. Die Ricke begibt sich dazu in hohes Gras. Dort bleibt das Kitz die ersten Wochen, häufig allein. Die Ricke kommt nur zum Säugen des Nachwuchses. Das Kitz selbst schützt sich vor natürlichen Feinden. Hört es Geräusche oder nimmt es etwas wahr, flüchtet es nicht, sondern drückt sich so eng wie möglich auf den Boden. Damit ist es so gut wie unsichtbar. Hinzu kommt, dass Kitze in den ersten Wochen keinen Eigengeruch haben. Sie sind dadurch nur schwer zu wittern. Eine perfekte Lösung für natürliche Feinde, doch tödlich, wenn es um Mähdrescher geht.

„Die Suche nach Rehkitzen auf einer Wiese ist daher sehr schwierig und sehr zeitaufwendig“, sagt Meißner und ergänzt: „Selbst wenn man mit mehreren ein Feld vor der Mahd abgeht und Hunde einsetzt, sind Kitze nur schwer zu finden.“ Eine Drohne mit Wärmebildkamera, die selbst im dichtesten Gras die Wärme der Tiere erkennt, ist daher hilfreich. Deshalb wird mittlerweile die Anschaffung derartiger Geräte auch von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) gefördert. Allerdings können bisher nur Vereine oder Institutionen die Förderung beantragen. Daher sucht Meißner noch Unterstützer für die Anschaffungskosten der Hightech-Drohne.

Gemeinsam mit weiteren Freiwilligen will er zur Mahdzeit vor dem Einsatz der Mähmaschine mit seiner Drohne das Feld absuchen und versteckte Tiere aufspüren. Diese können dann zielgerichtet aufgescheucht werden. „Wenn sie selbst flüchten, umso besser“, sagt er. Flüchten sie nicht, werden sie aufgesucht und aufgenommen. „Natürlich mit Handschuhen, damit man keine Witterung anbringt“, betont er. Sonst würde die Ricke das Kitz aufgrund des Menschengeruchs nicht mehr annehmen. Der Nachwuchs kommt dann an den Rand der Wiese, außerhalb der Gefahrenzone. „Irgendwann rufen sie dann nach der Mutter.“

Sein Einsatz soll nichts kosten, betont Meißner. Schließlich überschneiden sich Mahd und Setzzeit nur etwa vier Wochen im Jahr - Ende April, Anfang Mai. Doch auch um das Projekt dauerhaft etablieren und weiter ausbauen zu können, sucht er noch Unterstützung. Da für das Fliegen der Drohne ein Drohnen-Führerschein und eine Versicherung erforderlich sind, kann diese Aufgabe nicht jeder erledigen. Es werden jedoch immer noch weitere aktive Helfer gesucht, sagt er. Und auch finanzielle Unterstützung sei immer willkommen. Die Gründung eines Vereins dafür sei gerade in Vorbereitung, verrät er.

Wer die Rehkitzrettung unterstützen möchte, kann sich per E-Mail unter rehkitzrettung.syke@gmail.com jederzeit an Jens Meißner wenden. Weitere Informationen zu dem Projekt sowie zu den Möglichkeiten der Unterstützung finden sich im Internet unter www.startnext.com/rettet-die-rehkitze.