Bei La Flèche werden Inneneinrichtungen, Wohnaccessoires und Lederwaren verkauft. (Vasil Dinev)

Syke. Der 20.2.2020 war nicht nur ein Datum der kuriosen Sorte, sondern zudem ein sehr besonderes für die Syker Firma La Flèche. Das Handelsgeschäft für Inneneinrichtungen in der Hauptstraße 14 feierte an diesem Tag nämlich seinen 100. Geburtstag.

Gegründet wurde die Firma einst von Friedrich La Flèche als Polster- und Lederwerkstatt. Doch dabei blieb es nicht. Heute ist die dritte Generation tätig und bietet den Kunden Inneneinrichtungen, Wohnaccessoires und Lederwaren. 1995 kam Frederic La Flèche zum Unternehmen. Seit 1999 ist er Geschäftsführer. Seine Ehefrau Andrea leitet den Bereich Lederwaren und Wohnaccessoires. Gemeinsam mit Kunden und langjährigen Wegbegleitern wollten sie den 100. Geburtstag des Familienunternehmens kräftig feiern. Für den 12. September war bereits ein großes Fest geplant. Doch dann kam die Corona-Pandemie und bereitete allen Plänen ein vorläufiges Ende. „Das wäre nicht die Feier gewesen, die man haben möchte", sagt Frederic La Flèche. "Aber wir werden das Ganze nachholen, wenn alles nicht mehr so stark reguliert ist."

Große Bedeutung der Abgestellten

Dennoch ist die Freude über das Jubiläum groß. „Natürlich sind wir stolz auf die 100 Jahre“, sagt der Geschäftsführer. Das Unternehmen konnte sich „als Dinosaurier in der Branche“ behaupten. „Man muss mal schauen, wie viele Unternehmen es gab und wie viele es noch gibt. Dass wir im Wettkampf mit den Großen bestehen können, ist sehr schön.“ Das gelte auch beim Blick in die Geschichte des Familienunternehmens: wie das Unternehmen durch die „dunkle Zeit“ rund um den Zweiten Weltkrieg gebracht wurde und dann die Spezialisierung des Betriebs von Handwerk auf Handel in der Nachkriegszeit. „Das war sehr wesentlich.“

Gleichzeitig macht der Geschäftsführer keinen Hehl daraus, dass Vergangenheit und Tradition für ihn nur eine untergeordnete Rolle spielen. Seine Gedanken sind in der Gegenwart. „Wir bereiten uns nicht auf einen Marathon in einem Vierteljahr vor, sondern müssen uns jeden Tag auf neue Anforderungen einstellen. Es herrscht ein ständiger Wandel, bei dem wir erfolgreich mitmachen müssen.“

Eine große Bedeutung haben für La Flèche dabei die Angestellten. „Auf sie kann ich mich verlassen“, hebt er hervor. Aktuell hat das Geschäft sechs Mitarbeiter, zwei davon arbeiten in Vollzeit. Als die Schulen in Zeiten der Pandemie geschlossen hatten, konnten die Beschäftigten ihre Kinder mit zur Arbeit bringen. Das sei sehr begrüßt worden, berichtet der Syker. So konnte Kurzarbeit verhindert werden.

Gemeinsam stelle man sich den neuen Herausforderungen. So hat bei kleineren Standard-Produkten wie Gürteln die Nachfrage nachgelassen. Dabei bedarf es keiner Beratung. Die Artikel können also auch problemlos im Internet gekauft werden. „Es ist zwar nicht alles zusammengebrochen, aber es gibt einen deutlichen Einschnitt“, berichtet der Unternehmer. Er schlussfolgert deshalb: „Wir brauchen Alleinstellungsmerkmale, um beim Kunden bestehen zu können. Deshalb fokussieren wir uns immer mehr auf Sortimente, die nicht vergleichbar, sondern individuell sind.“ Als Beispiel nennt er die Taschenserie 360 Grad, handgefertigte Taschen aus Segeltuch. So etwas ist für ihn „total interessant“.

Überhaupt sei das Internet eine Herausforderung für das Handelsunternehmen. „Unsere Kundenansprache muss deutlich digitaler werden. Wir wollen unsere Homepage voranbringen„, hebt der Geschäftsführer die anstehenden Aufgaben hervor. Auch Auftritte auf Instagram und Facebook sollen entstehen. Ein Online-Handel ist derweil allerdings nicht geplant. La Flèche möchte die Leute stattdessen ins Geschäft locken. „Digital bleibt vieles unausgesprochen, weil man sich nicht gegenseitig sieht“, sagt er. „Einige Ware muss man vor Ort erleben und erfahren“, ist er überzeugt.

Im Blick hat er dabei vor allem Möbel und Einbauküchen. Das Unternehmen kann bei diesen Produkten mit seiner Beratung und Kundennähe punkten. „Der wesentliche Aspekt, der unseren Familienbetrieb auszeichnet, ist, dass wir uns voll und ganz auf die Kunden einlassen und sie nach ihren Wünschen einrichten“, betont La Flèche. Er ist sich sicher, dass auf diese Weise Stammkundenverhältnisse entstehen.

„Schon seit ein paar Jahren legen Kunden wieder zunehmend Wert auf kompetente Beratungsgespräche. Aber ganz deutlich ist das nun nach der ersten Welle der Corona-Pandemie zu spüren. Mehr Leute entdecken uns für sich“, schildert der Inhaber. Gerade im Möbelbereich habe der Absatz deutlich zugenommen. La Flèche sieht dafür noch weitere Gründe: „Die Leute messen dem Zuhause eine andere Bedeutung zu, weil sie mehr Zeit dort verbringen.“