Noch scheint Licht durch die Fenster der Nordwohlder Kirche. Am Sonntag ist es dagegen schon dunkel, sodass der Kerzenschein besser zur Geltung kommt. Neben Fritz Tolkmitt gibt es noch vier weitere Organisatoren. (Michael Braunschädel)

Bassum. Teelichter brennen in kleinen Glaseinsätzen. In den ersten Kirchenbänken stehen je vier Lichter auf der Ablage. Auch auf dem Altar hat Fritz Tolkmitt Kerzen aufstellt und angezündet, ebenso am oberen Rand des Taufbeckens erstrahlt Kerzenschein. Stille erfüllt den Raum. Doch noch ist die Kirche leer, schließlich sind es noch ein paar Tage bis zum Taizé-Gottesdienst am Sonntag, der um 18 Uhr beginnt. Dann fällt auch kein Licht mehr durch die Kirchenfenster. „Wenn es draußen dunkel ist, dann wirken die Kerzen noch mehr“, freut sich Tolkmitt auf die besondere Atmosphäre im Nordwohlder Gotteshaus.

Dann hofft Tolkmitt natürlich, dass die Reihen gut gefüllt sind mit Menschen, die gern mal einen etwas anderen Gottesdienst miterleben wollen. Die Stille, die den Kirchenraum ausfüllt, ist auch ein wichtiger Bestandteil am Sonntag. So wechseln sich Impulstexte, Lieder und die Stille ab. „Der Gottesdienst darf nicht hektisch sein. Und die Stille muss man auch aushalten“, weiß Tolkmitt über die Art und Weise der Taizé-Gottesdienste. Einen festen Ablauf – wie in einem üblichen Gottesdienst – gibt es nicht. 1942 wurde der ökumenische Männerorden „Gemeinschaft von Taizé“ im gleichnamigen Ort in Frankreich gegründet und hat sich seit rund 60 Jahren zu einem Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene entwickelt. Die Menschen strömen aus verschiedenen Ländern in den kleinen französischen Ort, um gemeinsam zu beten und zu feiern. Die Konfession ist dabei egal, in Taizé sammeln sich Katholiken, Protestanten, Juden, um gemeinsam zu beten und zu feiern. Dreimal am Tag kommen die Ordensbrüder und die Jugendlichen zusammen. Dabei wird dann nicht nur gebetet, sondern auch die meist einfachen Lieder werden mehrmals gesungen und wiederholt.

In Nordwohlde hat die Kirchengemeinde immer am ersten Advent einen Taizé-Gottesdienst organisiert. „Damit beginnt die Adventszeit bei uns“, erzählt Tolkmitt von der seit 20 Jahren bestehende Tradition. „Weihnachten hat etwas mit Licht zu tun, das hatten wir wenig in der Kirche“, erinnert er sich an die Anfänge. Da gerade Kerzen und deren Schein typisch für Taizé-Gottesdienste sind, lag die Verbindung nahe. „Und es ist etwas anderes“, fügt das Kirchenvorstandsmitglied hinzu. Das war auch ein Grund, warum es nun einen regelmäßigen von Taizé inspirierten Gottesdienst geben soll: „Die Kirche soll für die Menschen da sein, wir versuchen, dass sich die Menschen in der Kirche wieder wohlfühlen.“ Tolkmitt, der mit vier weiteren Personen federführend für die Gestaltung zuständig ist, weiß selbst, dass das alles andere als einfach ist, aber „wir machen uns im Vorstand Gedanken“. So gibt es etwa an Himmelfahrt einen Open-Air-Gottesdienst. Im vergangenen Jahr war die Gemeinde im Feuerwehrgerätehaus und hat dort einen Gottesdienst gefeiert. „Man wird nicht allen gefallen können, aber dafür gibt es verschiedene Angebote“, soll es in Nordwohlde noch andere Arten der Feier geben. „In der Gemeinde haben wir an jedem zweiten Sonntag im Monat grundsätzlich einen Abendgottesdienst“, erzählt Tolkmitt. Beim Kirchenvorstand kam allerdings der Wunsch auf, an den festen Terminen mal etwas anderes anzubieten.

So soll es zunächst in den geraden Monaten am zweiten Sonntag einen Taizé-Gottesdienst geben. Es geht nichts über ein wenig Abwechslung. Und davon gibt es in Nordwohlde einige: Neben dem Open-Air-Gottesdienst soll es etwa demnächst einen mit einer Band geben. Ein krasser Kontrast zur Stille am Sonntag. „Es gibt auch eine kleine Andacht und Gebete, aber keine Liturgie“, kündigt Tolkmitt an. Dass derartige Formen des Gottesdienstes einen gewissen Eventcharakter haben, ist ihm bewusst. „Eigentlich soll der grundsätzliche Gottesdienst schon ein Event sein. Der soll auch bleiben“, versichert Tolkmitt. Sie versuchen einfach, andere Menschen in die Kirche zu lotsen mit Angeboten, die sie interessieren. „Die Menschen sollen, wenn sie die Kirche verlassen, etwas mitnehmen. Sei es von der Predigt, dem Gebet oder einfach der Gemeinschaft“, weiß Tolkmitt, dass das nicht so einfach ist und nicht immer gelingt.

Ob die Regelmäßigkeit des Taizé-Gottesdienstes auch von den Nordwohldern angenommen wird, das kann Tolkmitt nicht zweifelsfrei beantworten, gibt sich aber pragmatisch: „Wir versuchen etwas anderes und schauen dann, wie die Resonanz ist“ – und ob noch öfter Kerzenschein den Raum erhellt.