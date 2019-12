Ein letztes Mal öffnet die Fleischerei Stoffregen am Vormittag des Heilig Abend. Wer der neue Pächter wird, ist noch unklar. (Michael Galian)

Syke. Viele Jahre war die Fleischerei Stoffregen im Knusperhäuschen am Mühlendamm ansässig. Doch nun schließt das Unternehmen seine Filiale in Syke. Am Vormittag des Heiligabend öffnet die Fleischerei ein letztes Mal. Bis zum Jahreswechsel heißt es dann ausräumen. Denn der Eigentümer der Immobilie, Ernst Stratmeyer, möchte im neuen Jahr mit dringend notwendigen Sanierungsarbeiten in und am Gebäude beginnen. Dies war schließlich auch der Grund, weshalb Stratmeyer und Peter Glienke, Inhaber von Stoffregen, den Pachtvertrag auflösten.

„Wir sind einvernehmlich auseinander gegangen“, sagt Stratmeyer, dem das Knusperhäuschen schon seit über 25 Jahren gehört. An die Fleischerei hatte er das Haus verpachtet, als noch Heiko Stoffregen den Betrieb leitete. Viel müsse an dem Gebäude gemacht werden, berichtet der Stuhrer Unternehmer. Doch eins stellt er gleich klar: „Es soll ein Schmuckstück im Herzen der Hachestadt werden.“ Peter Glienke war für eine Stellungnahme zur Schließung der Filiale auf Nachfrage des SYKER KURIER nicht erreichbar.

Der Innenbereich des Hauses muss komplett saniert werden. Die Außenfassade soll jedoch erhalten bleiben. „Wir werden aber nicht umbauen“, betont Stratmeyer. Im Blickpunkt der Sanierungsarbeiten steht beispielsweise die Terrasse über der Hache. Die sei einsturzgefährdet und ohnehin kein Hingucker mehr. Für den Unternehmer muss daher etwas Neues her, dass auch wirklich zum Ambiente des Knusperhäuschens passt. Zudem soll auch das Zelt weichen, das der Eigentümer durch einen schickeren Pavillon ersetzten möchte. Rund zwei Monate hat er für die Renovierungsarbeiten eingeplant. Wann genau es allerdings losgehen soll, das weiß Stratmeyer noch nicht. „Es kommt auch darauf an, was laut den Handwerkern alles gemacht werden muss.“ Das zeige sich aber erst Anfang des kommenden Jahres.

Auch die Stadtverwaltung zeigt sich sehr interessiert, was das Fortbestehen des Knusperhäuschens betrifft. Daher kooperieren Stratmeyer und Thomas Kuchem, Erster Stadtrat in Syke, eng miteinander. „Uns ist schon vor einiger Zeit aufgefallen, dass vor allem das Zelt am Knusperhäuschen nicht mehr so toll aussieht“, berichtet Kuchem. Gerade im Zuge der Innenstadtaufwertung sei das ein Punkt, der behoben werden müsse. Daher lobt der Stadtrat auch die intensive Zusammenarbeit mit Ernst Stratmeyer. „Er ist schon früh auf uns zugekommen und bisher liefen die Gespräche sehr gut.“ Beide Männer sind sich einig, dass das Knusperhäuschen in Zukunft ein Ort werden soll, an dem die Syker auch an so manchem Sommerabend in einem stimmungsvollen Ambiente ihre Zeit verbringen können. Finanziell beteiligt sich die Stadt nicht an der Sanierung, betont Kuchem. „Wir haben eher eine beratende Funktion und übernehmen auch die Kommunikation mit dem Landkreis.“ Denn im Bereich der Außensanierung sei auch die Kreisverwaltung involviert.

Ernst Stratemeyer, der eine enge Bindung zur Hachestadt pflegt, ist darauf bedacht, dass sich für die Syker Bürger nicht allzu viel ändert. „Es wird auf jeden Fall wieder ein Gastronomiebetrieb einziehen“, sagt er. Dieser soll dann auch weiterhin einen Mittagstisch anbieten. Das begrüßt auch Thomas Kuchem. Für ihn sei es wichtig, dass ein verlässlicher Gastronom das Knusperhäuschen pachtet: „Dieser sollte wirklich Lust darauf haben.“ Einen konkreten Pächter gibt es noch nicht. Aber auch darum will sich der Eigentümer des Häuschens zeitnah kümmern.