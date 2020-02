Im sogenannten Knusperhäuschen am Mühlendamm in Syke passiert was. Die Renovierungsarbeiten sind in vollem Gange. Herbert Kaul von Eco-On Heizung, Sanitär und Solar kümmert sich zurzeit um neue Wasserleitungen. (Michael Galian)

Syke. Aufmerksame Passanten haben es sicher schon wahrgenommen: Im Knusperhäuschen am Mühlendamm in Syke passiert etwas. Das Zelt über dem Außenbereich, das kein besonders schöner Anblick mehr war, ist bereits abgebaut worden, der Blick auf die Terrasse direkt über der Hache wieder frei. Und ein Aushang in den Fenstern verkündet: „Wir renovieren für Sie!“

„Es wird kräftig gearbeitet“, bestätigt auch der Eigentümer der Immobilie, Ernst Stratmeyer, auf Anfrage des SYKER KURIER. Wie er im Dezember beim Auszug des ehemaligen Mieters angekündigt hatte, wird das Knusperhäuschen derzeit einer umfassenden Renovierung unterzogen – jedenfalls im Inneren. Das Äußere des prägnanten Fachwerkbaus direkt an der Hache bleibt davon unberührt, doch in den Räumen sind Handwerker kräftig am Werkeln. „Der gesamte Innenausbau und die Toiletten werden renoviert“, verrät Stratmeyer, und ein Blick ins Innere verrät, was alles dahinter steckt. Neue Elektroleitungen wurden verlegt, der Boden und die Fliesen an Wänden und auf dem Boden entfernt, Packungen mit dem neuen Laminat in Holzoptik liegen schon bereit, und derzeit sind Herbert Kaul und sein Team von Eco-On aus Weyhe dabei, Heizung, Sanitär, Solar neue Wasserleitungen zu verlegen und die Toiletten zu fliesen. Nostalgiker wird es hingegen freuen, dass die Wandmalereien am Treppenaufgang und unter der Decke noch intakt sind.

In rund acht Wochen solle alles fertig sein, kündigt der Eigentümer an. Anschließend, so wünscht Stratmeyer es sich, soll dann auch ein neuer Pächter in das Knusperhäuschen einziehen und die Syker an dieser Stelle wieder kulinarisch versorgen. Wer das konkret ist, will er noch nicht verraten, doch es soll wieder einen „sehr guten Mittagstisch“ geben – und auch „ein bisschen mehr“, kündigt er an. „Es muss was Gutes sein“, macht er deutlich, dass auf Qualität wert gelegt werden wird.

Dass das Knusperhäuschen auch in Zukunft ein Ort bleibt, an dem die Syker gern und gut essen und ihre Zeit verbringen wollen, liegt nicht nur dem Eigentümer, sondern auch der Stadt am Herzen. Diese unterstützt das Unterfangen daher gern. Vor allem auch, so Sykes Bürgermeisterin Suse Laue und Wirtschaftsförderer Thomas Kuchem, weil sich der Kreuzungsbereich von Mühlendamm, Amtshof, Schloßweide und Hauptstraße zu so etwas wie einem kleinen Veranstaltungsort für Syke entwickelt habe. Ob Weihnachtsmarkt, Herbst- oder Frühlingsmarkt: Auch wenn der Bereich kein Platz im klassischen Sinne sei, wie Kuchem betont, biete die großzügig geschnittene Kreuzung viel Raum, um Veranstaltungen durchzuführen. Das sei auch in Zukunft gewollt, und da setze die Stadt auf Kooperationen mit den Eigentümern. Hinzu komme, so Laue und Kuchem weiter, dass die Bäckerei Weymann plane, in das bisherige NKD-Gebäude umzuziehen. Dann werde dieser Bereich zu einer Ecke in Syke, in der man es sich bei Kaffee, Kuchen und wohlschmeckendem Essen gut und gerne aufhalten könne. Ein echtes „Sahnestück“, sind Suse Laue und Thomas Kuchem überzeugt.

Dabei leistet die Stadt gerne Hilfestellung. Denn gerade die Terrasse direkt über der Hache, die entscheidend zum Wohlfühlambiente des Knusperhäuschen beiträgt, hat so ihre Tücken. Sie muss dringend repariert werden, und auch wenn das bisherige Zelt, das ohnehin keinen schönen Anblick mehr bot, inzwischen beseitigt ist, sollen künftige Kunden natürlich auch bei schlechterem Wetter dort ein Plätzchen finden. Stabiler als die bisherige Zeltlösung und natürlich passend zum Erscheinungsbild des Knusperhäuschens. Als Genehmigungsbehörde ist dafür der Landkreis zuständig. Bei der erforderlichen Kommunikation und in beratender Funktion habe daher Städteplaner Wolfram Schneider den Prozess begleitet, so Kuchem. Und es habe „intensive Gespräche“ gegeben, um gerade auch den Terrassenbereich direkt über der Hache wieder zu einem wahren Syker Schmuckstück zu machen.