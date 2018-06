Eure Majestät: Am kommenden Wochenende steht die Königin der Blumen, die Rose, am Heiligenberg einmal mehr im Mittelpunkt. (Udo Meissner)

Heiligenberg. Nein, allein für das Rahmenprogramm reichen drei Tage nicht aus. Theateraufführungen, Rosenkunde, Informationsveranstaltungen zu Permakultur, Bienenweiden, Kräuter und Sensen. Dazu Kindertheater und Musik. Wer sich das alles anschaut, der dürfte kaum noch Zeit haben für die Hauptattraktion, für die Königin der Blumen. Es ist wieder Rosenfest auf dem Heiligenberg. Von Freitag, 29. Juni, bis Sonntag, 1. Juli, wird flaniert, gefeiert und geschnuppert. Und das alles in dem einmaligen Ambiente rund um das Forsthaus Heiligenberg.

Laut Angaben der Veranstalter bietet dieses "herrlich gelegene und einzigartige Gelände den perfekten Rahmen" für das Rosenfest. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen inmitten blühender Rosen und Stauden die exklusiven Aussteller der Messe, die schöne und ausgefallene Dinge präsentieren: Inneneinrichtung, Wohnaccessoires, Schmuck, Porzellan, Möbel Dekorationen, Stoffe, Mode, Gartenaccessoires, Gartengeräte und Gartenzubehör. Dazu natürlich: Blumen, Pflanzen und Stauden. Ergänzt wird dieses Angebot durch Weine, Spirituosen und Delikatessen – für Zuhause oder zum sofortigen Verzehr.

Füllbeutel und Pustekiste

Und während Damen, Herren und Kinder über das idyllische Areal schlendern, sorgt das Duo Trouba-Duo für musikalische Unterhaltung. Jana Nitsch singt und spielt auf ihrem Akkordeon, und Marcus Berthold lässt die Saiten seiner Five-String-Fiddle erklingen. Das kann sich wie ein Tanz am Lagerfeuer zwischen bunten Wagen anhören, aber auch wie eine Meeresbrise oder ein Straßencafé in Frankreich. Klezmer, Balkanmusik und französischen Straßenklang vermischt das Trouba-Duo zu einem ganz eigenen Klang. Dazu gesellt sich das Theater Dramakules aus Marlow. Sie agieren hoch über den Köpfen des Publikums, wollen die großen und kleinen Gäste mit Walk-Acts und Wortwitz begeistern.

Und sonst? Neben dem Rahmenprogramm (siehe unten) sind noch vier feste Anlaufpunkte auf dem Festgelände verankert. El Shuruk beispielsweise. Neben Kunsthandwerk aus Marokko und Ägypten finden Interessierte dort Vorführungen und Tipps zur orientalischen Küche und zum Kochen in der Tajine. Andernorts zeigt Gerda Strohmeyer, wie Blumenkränze entstehen. Mehr etwas für die Jungs ist der Huf- und Wagenschmied Burkhard Brandt aus Grasberg. Er demonstriert die Faszination dieser alten Handwerkskunst, formt aus blankem Eisen und Stahl filigrane Gegenstände, Räder oder Waffen. Wer mag, kann auch selbst Hand anlegen. Am Aktionsstand des Waldpädagogikzentrums Hahnhorst gibt es vornehmlich für die kleinen Besucher viel zu bestaunen. Wer kennt beispielsweise das Fühlbeutelspiel? Was verbirgt sich in der Pustekiste? Wie fühlt sich ein Fuchs an? Es gibt ein Großangebot zum Anfassen und Mitmachen.

Und dann das, was bei einem Rosenfest nicht fehlen darf, was die Veranstaltung am Heiligenberg auf eine Stufe mit dem legendären Pferderennen im britischen Ascot hebt: die tägliche Hutpämierung. Hier sind Damen und Herren aus dem Publikum gefragt, ihre Kopfbedeckung einer Jury zu präsentieren. Je ausgefallener, umso besser. Als erster Preis winkt ein Candlelight-Dinner im Forsthaus.



Rahmenprogramm

Freitag: Waldkindergarten Heiligenberg präsentiert das Theaterstück "Dornröschen" (11 Uhr); offizieller Eröffnungsrundgang mit geladenen Gästen (14 Uhr); Sven Stange von der Rosenschule Stange informiert zum Thema naturnahe Rosen und Rosen als Bienenweide (15 Uhr); Vortrag Rosenarten und ihre Verwendung von Detlef Wolters von der Firma Wolters Garten- und Landschaftsbau (16 Uhr).

Sonnabend: Sven Stange informiert zum Thema naturnahe Rosen und Rosen als Bienenweide (11.30 Uhr); Margret von Deetzen erklärt die Schritte zum eigenen Kräutergarten (12.30 Uhr); Marko Seibold von der Firma Gemüse- und Feldfruchtspezialitäten spricht über "Genuss dank Permakultur mit alten Sorten, Kultur- und Wildpflanzen“ (13.30 Uhr); Heilpflanzen für die Hausapotheke mit Margret von Deetzen (14.30 Uhr); Designerin Petra Mönius-Arends vom Atelier Mönius Wesenskleider präsentiert Tagesmode, Businessmode sowie festliche Mode (15 Uhr); Rosenarten und ihre Verwendung mit Detlef Wolters (16 Uhr).

Sonntag: Sven Stange informiert zum Thema naturnahe Rosen und Rosen als Bienenweide (11 Uhr); Margret von Deetzen setzt mit Kapuzinerkresse und Johanniskraut Rotöl und Tinktur an (11.30 Uhr); Marko Seibold von der Firma Gemüse- und Feldfruchtspezialitäten spricht über "Genuss dank Permakultur mit alten Sorten, Kultur- und Wildpflanzen“ (12.30 Uhr); Thomas Klauke erzählt Geschichten von Bienen und Honig (13.30 Uhr); die kleine Dorfkapelle unterhält mit Swing der 1920er- und 30er-Jahre (14 bis 16 Uhr); Sensen und Dengeln mit Thomas Klauke (14.30 Uhr); Margret von Deetzen erzählt von Pflanzen, die die Menschheit seit Jahrtausenden bereichern (14.30 Uhr); Designerin Petra Mönius-Arends vom Atelier Mönius Wesens-Kleider präsentiert Tagesmode und Businessmode sowie festliche Mode (15 bis 16 Uhr); Richtiger Schnitt und Düngung von Rosen mit Detlef Wolters (16 Uhr).