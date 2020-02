Ein Herz für "Wildbienen und Co": Torsten Beneke (von links), Jens Diedrich, Suse Laue, Jens Bley und Christian Porsch haben den Diplom-Biologen Rolf Witt ins Syker Theater geholt. (Vasil Dinev)

Landkreis Diepholz. Vor zwei bis drei Jahren wurde erstmals das Bienensterben in den Medien zum großen Thema gemacht. Das ist es immer noch, denn "wenn die Biene von der Erde verschwindet, dann hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben", sagte einst schon Albert Einstein. Die Dringlichkeit des Themas ist im Schatten des Klimawandels verschwunden, jetzt holen die Städte Syke, Bassum und Twistringen, die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen und das Klima-Aktions-Bündnis Bassum-Syke-Twistringen es wieder ans Licht. Am Freitag, 28. Februar, referiert der Diplom-Biologe Rolf Witt ab 19.30 Uhr im Syker Theater, La-Chartre-Straße 1 in Syke, über "Wildbienen & Co für deine Zukunft – du kannst mehr tun als du denkst".

„Ursprünglich wollte Anja Cavazos das nur in Bassum machen“, berichtet Christian Porsch, Bürgermeister der Lindenstadt, von der Idee. Doch dieser Zündfunken sprang auch auf andere Kommunen über. Denn: „Das betrifft jeden, das macht es interessant.“ Jeder könne in seinem Garten etwas tun, so der Verwaltungschef, der auf seinem eigenen Grundstück inzwischen auch Blühstreifen stehen lässt. „Jede Fläche, die blüht, ist gut“, ergänzt Jens Diedrich vom Klima-Aktions-Bündnis. Und damit mehr blüht, wird nach dem Vortrag im Syker Theater auch eine Samenmischung verteilt. Wie Sykes Bürgermeisterin Suse Laue mitteilt, kann sich jeder Besucher selber etwas in eine ökologisch korrekte Verpackung füllen. „Kostenlos!“

Gut geplant statt Aktionismus

Im Referat von Rolf Witt geht es allerdings nicht um die sattsam bekannten Honigbienen. „Man muss kein Imker sein, um sich um Bienen kümmern zu können“, sagt auch Suse Laue. Witt beschreibt in seinem Referat die aktuelle Situation der Insekten, dazu die Gefährdungsursachen und letztlich auch die Schutzmöglichkeiten. Laut Ankündigung ist das Vorkommen von Insekten in den vergangenen 30 Jahren um fast 80 Prozent zurückgegangen. Witt, Diplom-Biologe mit Schwerpunkt Stechimmen an der Universität Oldenburg, bietet am 28. Februar viele praktische Tipps für die Gartengestaltung und den öffentlichen Raum. Denn: „Alle Projekte müssen fachlich gut geplant sein, plakativer Aktionismus hilft nicht weiter.“

Den Städten Syke, Bassum und Twistringen sowie der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen liegt es am Herzen, ihre Bevölkerung aufzuklären. Beispielsweise brauche eine Wildbiene „alle drei- bis vierhundert Meter eine Tankstelle“, verrät Jens Diedrich. Twistringens Verwaltungschef Jens Bley findet, dass das Verständnis „Allseits vorhanden“ ist. Wenn dem irgendwo nicht so sei, werde es schwierig. Aufklärung tue not. Und zwar auch über die sogenannten Steingärten. „Früher gab es Nutzgärten“, erinnert sich Jens Diedrich. Da wurde auch geerntet. Heute komme es vornehmlich darauf an, dass der Garten möglichst pflegeleicht ist und viel Sonne hineinfällt. „Wir müssen zurück zur Mosaiklandschaft“, plädiert er. Und: „Das Verständnis dafür wird immer größer, seit positiv darüber berichtet wird.“

Jens Bley berichtet darüber, dass Twistringen dabei ist, städtische Grünflächen anders zu gestalten. „Bleibt die Frage: Wie nimmt der Bürger das an?“ Da ist Syke schon einen Schritt weiter. In der Hachestadt wird nicht mehr so häufig gemäht wie früher. Die Konsequenz, so Suse Laue: „Die Bürger beschweren sich.“ Dabei habe die optisch wahrgenommene Unordnung ihren Sinn: „Das stellt die natürliche Ordnung wieder her.“ In der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen werden Grünstreifen möglichst nur noch einmal im Jahr gemäht, weiß Torsten Beneke, Fachbereichsleiter Bauen und Planung. Und das auch noch möglichst spät. „Jede noch so kleine Fläche zählt“, meint er. „Wir müssen den Menschen bewusst machen, dass sie auch durch kleine Handlungen das Bienensterben stoppen können, wir müssen die Menschen überzeugen.“ Und eben dafür sei ein Vortrag wie der von Rolf Witt am 28. Februar im Syker Theater bestens geeignet. Zumal der Eintritt frei ist.