Die moderne Technik bietet viele Möglichkeiten, auch in Zeiten sozialer Distanz Kontakt zu halten. Wie das geht, sollen Ehrenamtliche nun Senioren im Quartier in Syke zeigen. (Silvia Marks/dpa)

Syke. In Zeiten der sozialen Distanz ist es dank moderner Technologie dennoch möglich, mit den Lieben Kontakt zu halten. Die Methoden und Anbieter sind vielfältig: WhatsApp, Zoom, Skype, Face Time und so weiter. Sie alle bieten die Möglichkeit, nicht nur mit Familie und Freunden zu sprechen, sondern sie auch zu sehen - wenn auch nur über den Bildschirm. Doch gerade Menschen, die nicht mit dieser Vielfalt der modernen Telekommunikation aufgewachsen sind, tun sich damit schwer. Aus diesem Grund starten das Diakonische Werk Diepholz-Syke-Hoya und der Verein Pro Dem jetzt ein neues Projekt in Syke: Technik-Tandems für Senioren im Quartier.

„Wir suchen Freiwillige, die Senioren den Umgang und die Nutzung von Video-Plattformen näherbringen“, erläutert Katrin Moser, Kirchensozialarbeiterin beim Diakonischen Werk. Und zwar nicht in der Gruppe sondern in festen Duos, im Tandem eben. Jedem interessierten Senior wird ein Freiwilliger an die Seite gestellt, der ihm oder ihr gezielt die Nutzung der unterschiedlichen Plattformen beibringt. Dies kann über ein Tablet erfolgen oder auch über ein Smartphone, PC oder Laptop. „Damit soll ermöglicht werden, dass die Senioren weiterhin teilhaben und risikofrei Kontakt halten können“, heißt es seitens des Vereins Pro Dem. „Wir wollen den Senioren ein bisschen Unterstützung schenken“, sagt Katrin Moser.

Technikinteressierte Ehrenamtliche, die sich dazu bereiterklären, erhalten im Rahmen dieses Projekts für die Weitergabe ihres Wissens ein Tablet kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ihnen bietet der Verein Pro Dem zudem eine kostenfreie Schulung an. Diese dient dazu, bereits vorhandene Kenntnisse zu vertiefen oder auch, um noch unbekannte Methoden selbst kennenzulernen. Sie erfolgt in vier Modulen virtuell ab Ende Mai. Die Termine sind: Dienstag, 25. Mai, 12 bis 14 Uhr; Freitag, 28. Mai, 14 bis 16 Uhr; Dienstag, 1. Juni, 12 bis 14 Uhr und Freitag, 4. Juni, 14 bis 16 Uhr. Auch interessierte Senioren bekommen ein Tablet zur Verfügung gestellt, sollte kein eigenes vorhanden sein.

Sowohl die ehrenamtlichen Helfer als auch Senioren, die gerne diese virtuelle Kommunikationsmöglichkeiten nutzen möchten, dafür aber eine Einführung beziehungsweise persönliche Begleitung benötigen, können sich ab sofort bei Pro Dem dafür anmelden. Die Anmeldung erfolgt unter der Rufnummer 0421/8983344 im Vereinsbüro von Pro Dem in Stuhr oder unter der Rufnummer 04242/164251 im Syker Senioren- und Pflegestützpunkt im Fachwerkhaus am Rathaus, Waldstraße 1. Jeweils sechs Plätze für Ehrenamtliche und für Senioren sind noch frei, lässt Christin Brümmer vom Verein Pro Dem wissen. Interessierte können sich noch bis Freitag, 14. Mai, für das Projekt anmelden.