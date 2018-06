Eine nunmehr 45 Jahre andauernde Städtepartnerschaft verbindet Syke und La Chartre-sur-le-Loir. 1973 war eine Delegation aus Frankreich zum ersten Mal in der Hachestadt, seitdem findet der Besuch im Wechsel und organisiert vom deutsch-französischen Freundeskreis (DFFK) statt. Auch jüngst war ein Reisebus mit Sykern und Geschenken für die Gastfamilien gefüllt unterwegs in die etwa 10 020 Kilometer entfernte Gemeinde. Auch der SYKER KURIER wollte wissen, wie es überhaupt in La Charte-sur-le-Loir aussieht und hat sich einen Platz im Bus gesichert.

Da bin ich nun also. Nach rund elf Stunden Busfahrt, einer nahezu schlaflosen Nacht und um einige Raststättenerfahrungen reicher, setze ich mit 28 Jahren meinen ersten Fuß auf französischen Boden. Ich stehe zum ersten Mal vor dem Eiffelturm in Paris und bin überwältigt. Der Kölner Dom – ganz nett. Das Brandenburger Tor – ok, mehr aber auch nicht. Doch der Eiffelturm ragt mit seinen 320 Metern Höhe geradezu majestätisch vor mir in die Höhe. Vor 129 Jahren eigentlich nur für eine Weltausstellung errichtet, ist der mehr als 320 Meter hohe und 10000 Tonnen schwere Sendeturm längst zum Wahrzeichen für die Stadt der Liebe geworden – und das zu recht.

„Do you want a Eiffel Tower?“, schallmeit es mir in gebrochenem Englisch von der Seite entgegen. Ein Souvenirverkäufer versucht, mir seine Waren anzudrehen und hält mir Eiffeltürme in allen erdenklichen Größen entgegen. Er ist sprichwörtlich behangen. „One Tower, one Euro“, sagt er und hält mir einen Mini-Eiffelturm für den Schlüsselbund hin. Meine ablehnende Handbewegung schien ihn zu motivieren, und plötzlich hätte ich für den gleichen Preis gleich vier Eiffeltürme einsacken können. Wenn sich doch nur die deutschen Autoverkäufer eine Scheibe von dieser Taktik abschneiden würden. Während dieses kleinen Schauspiels bemerkte ich fast gar nicht, wie sich hinter mir bereits die rund 50 angereisten deutschen Mitglieder des DFFK mit ihren französischen Gleichgesinnten freudestrahlend in den Armen liegen. Es gleicht einer Heimkehr nach einer ein Jahr langen Reise, und die Euphorie, die sich breit macht, wirkt ansteckend. Ich freue mich für alle Anwesenden, dass sie sich wiedersehen, ihre Geschichten austauschen können. Fast wehmütig stehe ich daneben und wünschte, ich hätte auch schon Kontakte in Frankreich geknüpft.

In dem ganzen Gewusel stoße ich auf Helmut Köster. Der rüstige Rentner lächelt sichtlich zufrieden. Er ist seit 1972 mit dabei, wie er erzählt: „Ein Jahr vor der Partnerschaftsunterzeichnung war ich mit einer Jugendgruppe hier.“ Das sei von der Fußball- und Schwimmsparte des TuS ausgegangen. In der Zeit habe sich einiges getan. Früher unternahm die Gruppe Rundfahrten und Besichtigungen, machte eine Tagesfahrt nach Le Mont-Saint-Michel. Mit Blick auf die Smartphones mancher Teilnehmer erinnert sich Helmut Köster daran, dass Telefonieren früher bei weitem nicht so einfach war. Als er damals in Frankreich Bekannte in Deutschland anrufen wollte, musste alles über Paris abgewickelt und genehmigt werden. „Bis das alles passiert ist, vergingen mindestens eineinhalb Stunden“, weiß er. Generell habe sich mit der Zeit einiges geändert. Wie zum Beispiel die Teilnahmefreudigkeit der jungen Syker Sportler. Die sei nämlich rapide zurückgegangen. Etwa 15 waren es in diesem Jahr, früher gut das doppelte – wenn nicht mehr. „Die wollen nicht mehr in einer Gruppe herumfahren“, schätzt Helmut Köster. Heute könnten Menschen dank der Globalisierung überall alleine hinfahren. „Das war früher nicht so, da gab es noch Passkontrollen.“

Ganz nebenbei werden mir meine Gasteltern Franck und Florence (mehr zu den beiden hier) vorgestellt. Das erste Mal wird mir bewusst, dass ich kein Wort Französisch verstehe. Aber mein Englisch wird mich sicherlich durch die Zeit bringen. Eine naive Vorstellung, wie sich spätestens herausstellte, als Florence und Franck Mercier mich nach der Frage „How are you?“ ratlos ansehen. Zum Glück gibt es dank der modernen Technik Übersetzungsprogramme, die fürs Erste reichen sollten. Als wäre sie Touristin in ihrer eigenen Heimat, greift Florence zum Smartphone und macht beim Vorbeigehen ein Foto. Ob der Eiffelturm für sie noch etwas besonderes ist, lasse ich sie über mein Telefon fragen. „Nein“, spuckt das Telefon ihre Antwort aus, „als ich Kind war, hatte er eine gewisse Magie. Aber heute hat Paris so viel mehr Sehenswürdigkeiten zu bieten“.

Wie zum Beispiel die Seine. Der Fluss zählt mit seinen 777 Kilometern zu den längsten Frankreichs und durchquert mit den Städten Rouen und Paris die Städte mit den wichtigsten Binnenhäfen der Grande Nation. Die Sonne strahlt auf die Gruppe nieder, als wir für eine Seine-Rundfahrt ein Boot besteigen. Fast schon, als wenn sie das Zusammentreffen mit uns zelebrieren möchte. Während der Fahrt wird deutlich, was Florence meinte. Wir fahren unter der imposanten Pont Alexandre III mit ihren goldenen Verzierungen hindurch, rechts steht das riesige Musée d‘Orsay, links erscheint das weltberühmte Musée de Luvre. Ich konnte es nicht fassen, dass ich nur wenige Luftmeter von dem drittgrößten Museum der Welt entfernt auf einem Boot fahre, vorbei an der Mona Lisa von Da Vinci, vorbei an einem über 500 Jahre alten Gebäude. Noch bevor ich diese Tatsachen realisieren konnte, steht mir erneut der Mund offen. In einem gemächlichen Tempo zieht langsam die Kathedrale Notre-Dame an mir vorbei. Schon für diese Aneinanderreihung von geschichtsträchtigen Gebäuden haben sich die Stunden auf der Autobahn gelohnt.

Am Abend ging es dann zur eigentlichen drei Stunden entfernten Partnerstadt La Chartre-sur-le-loir. Zu dem Kanton gehören neben der namensgebenden Stadt übrigens noch acht Gemeinden, weshalb sie von ihrer Struktur am ehesten mit der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen vergleichbar ist. La Chartre ist ein gemütliches kleines Städtchen mit etwa 1500 Einwohnern. Ein kleines Einfamilienhaus reiht sich an das andere. Das von mir standesgemäß über die Straße „Rue de Syke“ betretene Zentrum präsentiert sich schon fast als eine Art großer Innenhof. Ein Parkplatz bildet die Mitte, umrahmt von mehreren kleinen traditionellen Geschäften. Große Handelsketten sucht man vergebens. Stattdessen sitzen ein paar Einwohner vor der Bar Le Jasniéres, eine Frau kommt mit einem Strauß Blumen aus dem Geschäft Cote Nature, Passanten schauen sich im Les Galeries Chartraines nach neuer Kleidung um. „Im vergangenen Jahr gab es hier noch drei Bäcker. Jetzt nur noch einen“, erzählt mir Gastvater Franck Mercier, als wir an der Boulangerie Leroux vorbeigehen. Über allem liegt das Geräusch von vereinzelten Stimmen und dem Geplätscher des Loir, des kreuzenden Flusses. Fast wirkt es, als sei die Zeit stehen geblieben. Aber genau das macht den Charme des hauptsächlich von der Landwirtschaft und des Weinanbaus lebenden Örtchens aus.

Und die Liebe zum Wein wurde in den vier Tagen mehr als deutlich. Zu jedem gemütlichen Beisammensitzen gehört ein Glas des Rebsaftes dazu. Ein „No“ wird nur schwerlich akzeptiert, fällt aufgrund der vor ehrlicher Freundlichkeit förmlich triefenden Gastfreundschaft aber ohnehin mehr als schwer. Egal, ob abendliche Feiern im kleinen Rahmen, das große gemeinsame Fest am Sonnabend oder auch nur ein zufälliges Treffen auf den Straßen: Stets waren die Aufeinandertreffen mit guter Laune, viel Lachen und kurzen Bussis auf die Wangen bei der Begrüßung geprägt. Sprachbarrieren? Wen kümmerts. Es gibt nichts, was mit einer deutenden Handbewegung und einem Lachen nicht erklärt werden kann. So war ich dann auch ein bisschen wehmütig, als ich am Sonntagmorgen nach einem gemeinsamen Foto mit meinen Gasteltern in den Reisebus gen Syke stieg. Eines ist aber ganz gewiss: Diese Bekanntschaft wird keine einmalige bleiben. Ich freue mich auf den Gegenbesuch in der Hachestadt. Au Revoir et merci France!

