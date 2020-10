Die Veranstaltung wird wie schon die drei Flohmärkte in diesem Herbst überdacht an der frischen Luft stattfinden. (Dominik Wrhel)

Asendorf. Liebhaber handwerklicher Kunst aufgepasst: Erstmalig wird in Asendorf am 7. und 8. November ein Kreativmarkt stattfinden. An dem Wochenende wird vor dem Kulturhaus Break Out an der Alten Heerstraße 35 Handgefertigtes in verschiedenster Art angeboten – am Sonnabend von 12 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. „Es wird Stände mit Näharbeiten, Schnaps, Filz, Geschichten als Buch sowie auf CD, Schmuck und Decken geben“, kündigt die Organisatorin Ramona Mütze an. Arbeiten wie Engel können ganz im Zeichen der Vorweihnachtszeit ebenfalls erstanden werden. Eintritt ist nicht zu zahlen.

Zudem können sich die Besucher auf ein Programm des Kulturhauses freuen. Es wird das übliche Angebot an Getränken und Verzehr geben, plant Dominik Wrhel, der Pächter des Veranstaltungsorts. Doch nicht nur das: Darüber hinaus wird am Sonnabend mit Elói Dias ein Solo-Musiker auftreten und Songs aus Genres „von Rock bis Latin“ spielen. Auch für Kinder sind künstlerische Aktionen geplant. Abgerundet wird das Ganze laut Wrhel durch „Lagerfeuerromantik“.

Auch Mütze selbst wird mit einem Stand vertreten sein und dort unter anderem Geschenktaschen sowie Weihnachtssterne anbieten. Denn handwerkliche Arbeiten sind ihre „Leidenschaft“. Die 62-Jährige hat sich auf Papierarbeiten, Fadengrafik und Gestricktes spezialisiert. „Vor nicht allzu langer Zeit ist auch Floristik dazugekommen“, schildert Mütze. Beim Gestalten geht sie recht spontan vor. „Die Ideen kommen beim Machen“, sagt die Kreative.

Seit 2012 lebt Mütze in Asendorf. Dort ging es mit ihrer Freizeitbeschäftigung so richtig los. Noch im Jahr des Umzugs veranstalte sie erstmalig eine Ausstellung. Ort des Geschehens war der Asendorfer Kunstschuppen. „Seitdem bin ich jedes Jahr dort“, erzählt sie. Auch Kurse hat Mütze schon gegeben. Außerdem bietet sie ihre Kunst jährlich auf verschiedenen Märkten an. „Doch bei uns in Asendorf gibt es so solche Märkte nicht“, betont die Künstlerin. Deshalb hatte sie im vergangenen Jahr die Idee, selbst einen zu veranstalten. Die Asendorferin suchte eine passende Räumlichkeit und wurde noch 2019 beim Break Out fündig.

Doch durch die Corona-Pandemie wurden die Planungen erschwert. Am vergangenen Dienstag habe Mütze dann mit Wrhel zusammengesessen. Laut der 62-Jährigen ging es bei dem Treffen vor allem darum, ob die Veranstaltung trotz Corona und der steigenden Fallzahlen stattfinden kann. Doch Wrhel sprach sich gegen eine Absage aus. „Wir haben uns von langer Hand drauf vorbereitet“, merkt er an. Und Mütze ergänzt: „Ich habe so weit geschafft, jetzt mach ich es auch zu Ende. Und ich bin sehr froh, dass wir den Markt nun möglich machen.“ Denn die Resonanz sei bisher sehr positiv. Wenn die Veranstaltung gut ankommt, denkt Mütze bereits an eine Wiederholung im nächsten Jahr.

Eigentlich sollte der Markt im Gebäude stattfinden. „Doch im Grunde war seit März klar, dass es drin nichts wird“, stellt der Betreiber des Hauses klar. Stattdessen wird die Veranstaltung nun hinter das Kulturhaus, also an die frische Luft, verlagert. „Da ist eine riesige, begrünte und sehr gemütliche Fläche“, berichtet Mütze. Und dort gibt es Überdachungen, die auch schon bei drei Flohmärkten in diesem Herbst genutzt wurden.

„Mit den Flohmärkten draußen haben wir gute Erfahrungen gemacht“, bilanziert Wrhel. Mütze und Wrhel setzen zudem auf ein dort bereits erprobtes Hygienekonzept, unter anderem auf das sogenannte Einbahnstraßensystem sowie Maskenpflicht. „So kann nichts passieren“, legt Mütze dar. „Natürlich haben wir das Corona-Geschehen im Blick und sind auf weitere Reglungen eingestellt“, ergänzt Wrhel.



Aktuell sucht Mütze noch „kreative Menschen, die sich mit einem Stand beteiligen wollen“. Interessenten können sich deshalb entweder telefonisch, 01 52/38 67 43 13, oder per Mail bei Mütze melden. Die Mailadresse lautet: fadenmaus58@gmail.de.