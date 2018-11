Bilden das Gesicht des Teams für den Adventstreff: Birgit Dannemann (von links), Elke Lehmann, Ulrike Templin, Maike Becker. (Jonas Kako)

Syke-Jardinghausen. Gefühlt ist jeder Weihnachtsmarkt gleich: Es gibt Buden mit Glühwein, mit verschiedenen Essensangeboten und jede Menge Stände, an denen die Besucher ihr Geld loswerden können. Das große Angebot zieht auch viele Menschen an, was zur Folge hat: Es wird eng. Oft ist es nur ein Schieben und Drücken, um von der einen Seite des Markts zum anderen zu kommen. Die Besinnlichkeit zur Weihnachtszeit kommt da zu kurz. Einen anderen Weg gehen vier Frauen aus den Syker Ortsteilen Henstedt und Jardinghausen. Sie veranstalten an diesem Sonntag, 2. Dezember, einen eigenen Adventstreff am Feuerwehrgerätehaus in Jardinghausen. „Wir wollen gemütlich beieinander sitzen. Es wird keinen Verkauf geben“, kündigt Maike Becker aus Henstedt an. Los geht es um 14 Uhr.

Becker bildet mit Elke Lehmann (Henstedt), Ulrike Templin und Birgit Dannemann (beide Jardinghausen) das Team des Adventstreffs – mit tatkräftiger Unterstützung anderer Dorfbewohner. Die Gruppe fand zufällig zusammen. Dass nun jeweils zwei Vertreterinnen aus beiden Ortschaften im Organisationsteam sind, war reiner Zufall. Auch wenn es nichts zu kaufen gibt, lohnt sich ein Besuch für Henstedter und Jardinghäuser allemal. Denn die Veranstaltung steht ganz im Zeichen der zwei Orte. „Es wird einen Fotorückblick mit den Höhepunkten aus beiden Orten geben“, freut sich Becker bereits auf den Jahresrückblick. Dann sehe man doch, was in diesem Jahr im Ort los war.

Davon ist derweil auf dem Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus noch nichts zu sehen. Nach einem besinnlichen Markt sieht das nicht aus. „Da das Haus an einer Durchfahrtsstraße liegt, können wir diese nicht sperren“, erzählt Becker. Erst ab Sonnabendvormittag startet die richtige Aufbauarbeit. Nervös sind die Frauen ob des engen Zeitplans allerdings nicht. Denn schließlich ist es nicht das erste Mal, dass sie den Adventstreff organisieren. Im vergangenen Jahr fand dieser bereits statt – allerdings in Henstedt. „Die Idee war im Vorfeld, dass wir den Ort jedes Jahr wechseln“, sagt Becker zum Turnus, der von den Dorfbewohnern „gut angenommen“ wurde.

Und das war vorher – wie bei anderen ersten Malen – alles andere als klar. „Wir waren aufgeregt, ob überhaupt jemand kommt“, erinnert sich Ulrike Templin an die Premiere vor einem Jahr. Vollkommen unbegründet, wie es sich nachher herausstellte: „Wir mussten noch Tische dazustellen, weil so viele Menschen kamen.“ Dass dieser Markt mehr ist als eine Reihe von kleinen Buden mit Glühwein oder einer Bratwurst, zeigt auch das große Interesse der übrigen Jardinghäuser und Henstedter. So packt nicht nur nahezu jeder mit an, auch die Kleinsten helfen bei der Vorbereitung. Denn vor wenigen Wochen fand ein Adventsbasteln statt, bei dem die Kinder ein bisschen Dekoration für den Adventsmarkt hergestellt haben. „Sie waren total vertieft in ihre Arbeit“, freut sich Templin über die rege Teilnahme – die auch einen Vorteil für den Markt bietet: „Die Kinder erzählen zu Hause von ihrer Arbeit, und die Eltern und Großeltern wollen sich diese dann angucken.“ Schließlich wolle man sehen, was die Kinder so gebastelt hätten. Auch der etwas größere Nachwuchs hilft mit, wo er nur kann. So bauen Dorfjugend und Jugendfeuerwehr die Zelte auf, die vor dem Gerätehaus stehen werden auf.

Die ersten Vorbereitungen sind abgeschlossen. Am Freitagnachmittag wird die Halle des Gerätehauses vorbereitet. Am Sonnabend folgen dann die Zelte und die Buden. Für ordentlich Weihnachtsstimmung sorgen dann noch Tannenbäume und ein wenig Beleuchtung – die dürfen selbstredend nicht fehlen. Und da unterscheidet sich der Adventstreff auch nicht von den anderen Märkten.