Für die Bewerbung um einen Funkmast hat die Stadt Syke keine Mühen gescheut und auch einen Imagefilm gedreht. (Stadt Syke)

Syke. Die Stadt Syke will ihre Funklöcher in Schnepke, Gödestorf, Osterholz und Wachendorf schließen. Dazu hat sie sich bei der Aktion „Wir jagen Funklöcher“ der Deutschen Telekom beworben. Das hatte der Rat im November beschlossen (der SYKER KURIER berichtete). Die Bewerbung wurde fristgerecht eingereicht, doch nicht nur in Papierform. David Cramer von der Wirtschaftsförderung hat eigens einen kleinen Imagefilm von der Hachestadt gedreht.

Unterstützt von bekannten Gesichtern wie Vorwerks-Leiterin Nicole Giese-Kroner und Wachendorfs Ortsbürgermeister Jochen Harries werden darin nicht nur die Schönheiten der Stadt präsentiert, sondern mit humorvollem Blick eben auch die Funklöcher aufs Korn genommen. So hebt Jochen Harries auf einem Silagehügel stehend mit einem Augenzwinkern hervor: „Das Beste an Syke sind die Berge.“ „Wir wollten mal zeigen, dass wir mehr können“, sagt Bürgermeisterin Suse Laue zu dem Film. Er soll in Kürze auch auf der Homepage der Stadt zu sehen sein.

Aber natürlich hofft die Verwaltungs-Chefin hauptsächlich, damit genügend Aufmerksamkeit bei der Telekom zu erregen und das Interesse des Unternehmens zu wecken. Immerhin gibt es nur 50 Masten für die gesamte Bundesrepublik. Und wie die Telekom selbst auf der Homepage des Wettbewerbs zur Entscheidung über die Vergabe schreibt: „Dabei wird auch das Engagement, das eine Bewerbung erkennen lässt, eine Rolle spielen.“

Das Engagement könnte also am Ende entscheidend sein. Immerhin sind 624 Bewerbungen aus 539 Kommunen aus 13 Bundesländern bei der Telekom eingegangen, teilte das Unternehmen jüngst in einer Presseerklärung mit. Die meisten kamen mit 133 aus Rheinland-Pfalz, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (95) und Bayern (70). Aus Niedersachsen gingen insgesamt 56 Bewerbungen ein. Die ersten 18 Gemeinden waren mit ihrer Bewerbung auch schon erfolgreich, teilte das Telekommunikationsunternehmen weiter mit. Sie werden „voraussichtlich“ einen LTE-Mobilmast im ersten Quartal 2020 erhalten. Syke gehörte allerdings nicht dazu.

Doch selbst wenn die Bewerbung keinen Erfolg haben sollte, wird man in Syke nicht verzweifeln. Das sei nur der Auftakt gewesen, sind sich Suse Laue und Erster Stadtrat Thomas Kuchem einig. „Dann lassen wir uns was anderes einfallen.“

Die Aktion der Telekom richtet sich an Kommunen, die bisher beim Mobilfunk-Ausbau zu kurz gekommen sind. In dem betreffenden Gebiet darf es keinen LTE-Empfang geben, die Stadt oder Gemeinde kann aber ein Dach oder eine freie Fläche als Maststandort zur Verfügung stellen. Der Standort ist zur ortsüblichen, marktgerechten Miete mietbar und Stromversorgung muss vorhanden sein. Voraussetzung ist ferner, dass die Stadt die Telekom bei den erforderlichen Genehmigungsverfahren unterstützt.

Die Stadt Syke verfügt in Schnepke und Wachendorf über zwei Immobilien, die die Kriterien der Telekom erfüllen und geeignet wären. Die Schnepker Straße 11 und das Gelände des Feuerwehrgerätehauses in Wachendorf könnte sie dem Unternehmen zur Miete und Aufstellung eines Funkmastes anbieten. Sollte die Bewerbung Erfolg haben, verpflichtet sich die Telekom, im Gegenzug dort einen Mobilfunk-Standort aufzubauen und dort Long Term Evolution (LTE), ein Mobilfunkstandard der dritten Generation, sowie GSM (Global System For Mobile Communications), ein Standardsystem für volldigitale Mobilfunknetze, anzubieten.