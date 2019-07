Hat das Steuer fest in der Hand: Wilfried Kornau fährt seit fünf Jahren für den Bürgerbus und freut sich über neue Gesichter hinter dem Steuer. (Vasil Dinev)

Bassum. „Man hat Anschluss und man kommt rum“, sagt Jutta Theoh. Seit sechs Jahren fährt sie mit ihrem Mann fast täglich mit dem Bürgerbus. Von Bramstedt geht es für sie nach Bassum zum Kaffeetrinken und dann wieder zurück. „Für manche ist der Bürgerbus eine richtige Institution. Viele nutzen den Bus für Arztbesuche und Einkäufe“, erzählt Wilfried Kornau.

An diesem Tag sitzt er hinter dem Steuer des Bürgerbusses. Das Problem: Der Verein sucht nach neuen Fahrern, damit die Fahrpläne auch eingehalten werden können. „Wenn es noch ein paar mehr Fahrer würden, dann verteilt sich die Aufgabe auch mehr“, sagt Kornau. Denn es sei absehbar, dass das Team kleiner wird. „Wir sind eine tolle Truppe. Wir machen auch gerne etwas zusammen“, schwärmt er.

Eine Weste hängt am Haken, ein Marienkäfer aus Stoff liegt auf dem Armaturenbrett, das Radio sorgt für Hintergrundmusik. Während er durch die Sulinger Straße fährt, schnackt Kornau mit zwei Fahrgästen über dieses und jenes. „Ich finde den persönlichen Kontakt sehr schön. Und man sieht immer neue Gesichter“, sagt Kornau. Er selbst fährt seit etwa fünf Jahren für den Bassumer Bürgerbusverein. Durch einen Zufall ist er darauf gekommen, Menschen ehrenamtlich durch Bassum und umzu zu bringen. „Mein Arzt meinte: 'Wenn ich in Rente wäre, würde ich für den Bürgerbus fahren'“, erinnert sich Kornau und „dann hat es 'Klick' gemacht“. Nach der Besprechung mit seiner Frau hat sich Kornau beworben und seitdem bringt er Jugendliche zur Schule und Senioren zum Arzt oder zum Einkaufen. Aber auch Alleinstehende fahren gern mit dem Bürgerbus. Wenn Wilfried Kornau so überlegt, dann „eigentlich alle Altersgruppen“. „Im Sommer setzen sich auch welche einfach rein und fahren ein paar Touren mit“, freut er sich über die Gesellschaft.

Während der Ferien ist es aber auch für den Bassumer etwas ruhiger. Mittlerweile ist er pünktlich in Nordwohlde an der Schule angekommen. Jetzt hat Kornau ein paar Minuten Zeit, ehe es wieder über Stühren zurück in die Lindenstadt zum Bahnhof geht. „Mir gehts gut und ich möchte ein Stück zurückgeben“, sagt Kornau über seine Motivation, Bürgerbus zu fahren. Außerdem mache ihm das Busfahren Spaß und er bekomme wieder etwas mit. „Ich bin morgens mit dem Auto nach Bremen gefahren und abends wieder zurück“, erinnert sich Wilfried Kornau an seine Zeit bei Airbus. 40 Jahre war er als Maschinenschlosser und Messtechniker in Bremen aktiv, ehe er vor ein paar Jahren in den Ruhestand wechselte. „Ich fand es toll, dass Menschen das machen und ich musste etwas tun, als ich in die Rente ging“, sagt Kornau, der auch alte Traktoren restauriert und ein wenig Musik macht.

In Nordwohlde steigt diesmal eine Person ein, der Wagen, der acht Personen mitnehmen kann, setzt sich wieder in Bewegung. „Wir befördern pro Tag etwa 40 Fahrgäste“, rechnet Kornau mit Blick auf die Strichliste, die die Fahrer führen, vor. Auf dem Weg wird klar, der Bürgerbus fährt auch Haltestellen an, die kein normaler Bus ansteuert. „Wir haben auch einsame Haltestellen dabei, wo wochenlang niemand steht. Und dann steigt plötzlich jemand genau dort wieder ein. Das ist schon erstaunlich“, wundert sich Kornau. Auf dem Weg zurück nach Bassum gehts über Stühren, Dimhausen und Groß Henstedt durch kleine Wohnsiedlungen und an Feldern vorbei. „Eigentlich müsste es mehr regnen. Die Kartoffeln wachsen auf Sparflamme. Da kommt der alte Landwirt durch“, sagt Wilfried Kornau und lacht, während er ein Kartoffelfeld rechter Hand passiert.

Am Bahnhof steht die nächste Pause für den Ehrenamtler an. Wegen der Umbauarbeiten ist die Fahrbahn nun ein wenig schmaler als sonst. „Wir dürfen auch entgegen der Fahrtrichtung fahren“, sagt Kornau und biegt von der falschen Seite auf die Einbahnstraße ein. „Solange wir niemanden behindern“, fügt er hinzu. Jutta Theoh und ihr Mann sind bereits auf dem Weg zugestiegen. Sie wollen zurück nach Bramstedt. „Vor sechs Jahren sind wir das erste Mal mit dem Bürgerbus gefahren. Seitdem sind wir nur noch unterwegs“, freut sich Theoh über die Mobilität. Daher findet sie es schade, dass der Verein gerade mit Fahrerproblemen zu kämpfen hat. „Wir haben die nettesten Busfahrer, die es gibt“, ist sie überzeugt und schielt zum Fahrer, der gerade auf dem Weg von Bassum nach Bramstedt von einer geteerten Straße abgebogen ist.

Durch einen Wald geht es über gepflastertem Boden vorbei an einem Bauernhof. Links wie rechts ragen Bäume in die Höhe, es wird dunkler und frischer. „Das ist der schönste Teil der Strecke“, ist Jutta Theoh überzeugt. Und Kornau weiß: „Hier fährt kein Bus her.“ Der Vorteil, den er gegenüber einem normalen Bus sieht, ist auch, dass „es individueller ist“. So kann man die Passagiere, wenn sie schwer zu Fuß sind, auch näher an der Haustür rauslassen, damit der Weg nicht so weit ist.

Daher hofft Kornau, dass er und sein Team demnächst Zuwachs bekommen. Neben einem Autoführerschein muss man noch einen Personenbeförderungsschein vorlegen können. Und alle fünf Jahre muss der erneuert werden, schließlich bringt man bis zu acht Personen von A nach B. „Ich fahre gerne morgen in den Tag hinein“, sagt Kornau. Die erste Tour startet um 7.45 Uhr. Bis etwa 11.30 Uhr ist er dann unterwegs, ehe ein Kollege ihn ablöst. Um 18.30 Uhr ist dann Schluss.

Das Ende haben auch Jutta Theoh und ihr Mann erreicht. Kornau hält an, damit die beiden Bramstedter aussteigen können. Sie verabschieden sich, steigen vorsichtig aus und gehen Arm in Arm nach Hause. Wilfried Kornau schließt die Türen und macht sich wieder auf den Weg.



Wer Interesse hat, ehrenamtlich für den Bassumer Bürgerbusverein zu fahren, der möge sich beim Vorsitzenden Thorsten Runge unter der Telefonnummer 0 42 41 / 55 91 oder per Mail an kontakt@buergerbus-bassum.de melden.