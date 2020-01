Hat gut lachen: In seinen fünf Jahren als Erster Stadtrat hat Norbert Lyko einiges in Bassum bewegt. Aber nie allein, wie er sagt. (Michael Braunschädel)

Bassum. Sein erster Arbeitstag begann um 8 Uhr. „Oder halb neun. Das weiß ich nicht mehr genau“, sagt er. Was er dagegen noch weiß: Es war ein aufregender Tag. Denn alle Kollegen haben den neuen Mitarbeiter im Rathaussaal begrüßt. „Man macht sich ja schon Gedanken um den ersten Tag. Wie will ich da erscheinen?“, fragte sich Norbert Lyko vor seinem Amtsantritt als Erster Stadtrat in Bassum. 2015 war das. Am 1. Februar um 8 – oder 8.30 Uhr – ging es los. 1826 Tage ist das nun her.

Das mittlere Management beim Landkreis tauschte er ein, hat in Bassum nur noch Bürgermeister Christian Porsch über sich. Wenn der Bürgermeister der Minister wäre, wäre er der Staatssekretär. „Der Bürgermeister wirkt viel nach außen und ist repräsentativ. Ich bin präsenter im Rathaus, weil ich weniger Außentermine habe. So weit es geht, entlaste ich ihn“, beschreibt Lyko seine Aufgaben. Er freut sich darüber, „dass ich gebraucht werde“. Gleichzeitig schätzt er das Vertrauen zwischen ihm und Porsch. „Er lässt mich machen und in 'meinen' Ausschüssen überlässt er mir die Bürgermeister-Funktion. Das ist sehr motivierend.“

Der gebürtige Diepholzer hat den klassischen Werdegang beim Landkreis absolviert, wie er sagt. Startete als Auszubildender 1971. Wechselte immer wieder, vom mittleren in den gehobenen Dienst und in den höheren. „Es gefiel mir beim Landkreis ausgesprochen gut“, gibt er zu. Lyko war in der Wirtschaftsförderung tätig, leitete das Schul- und das Sozialamt, um nur ein paar seiner Stationen zu nennen. Vor elf Jahren zog er mit seiner Frau nach Harpstedt und bewarb sich vor fünf Jahren, nach dem Wechsel von Bernadette Nadermann gen Rotenburg, auf die Stelle des Ersten Stadtrats. „Es hat mich gereizt, eine andere Führungsposition und mehr Verantwortung zu übernehmen“, begründet er. Es passte einfach.

Und das tut es nach wie vor. „Es macht mir so viel Spaß, gemeinsam mit der Politik etwas zu entwickeln“, schwärmt Lyko. Auch wenn die Politiker sich ein wenig umstellen mussten. „Vorher gab es hier nicht so lange Sitzungsvorlagen. Ich möchte die größtmögliche Transparenz bieten und alle Eventualitäten reinschreiben. Ich sage das Zwischenergebnis gern“, sorgt das auch manchmal für verstimmte Mienen – wenn etwa die Kosten steigen. „Ich bevorzuge es trotzdem so.“

Und in Sachen Planung und Umsetzung kam einiges zusammen in den fünf Jahren, in denen er nun in Bassum aktiv ist. Von Anfang an war Lyko wichtig: die Familienfreundlichkeit. Steigende oder sinkende Schülerzahlen („Unser Bestreben ist es, die Außenstelle in Neubruchhausen zu halten“), Kita-Planungen, das Jugendhaus Fönix, das Familienzentrum, das Seniorenservicebüro, der Feuerwehrbedarfsplan, der Stadtentwicklungsprozess. „Wir haben viel bewegt. Das war ich ja nie allein“, betont der Harpstedter. Das aktuellste Beispiel ist das Naturbad, das attraktiver werden soll. Ein Vorstand hat sich jüngst gefunden, Lyko ist Teil davon. Auch im Freizeitbereich tut sich etwas.

Alles im grünen Bereich also in der Lindenstadt? Nicht nur. „Wir haben das Ende der Fahnenstange beim bezahlbaren Wohnraum noch nicht erreicht“, gibt Lyko zu. Derzeit ist man auf der Suche nach einer Lösung für die Obdachlosen, die vorher an der Syker Straße 90 gewohnt haben. „Ich war sehr froh, dass wir das Haus abgerissen haben. Das war einfach menschenunwürdig.“ Auch gilt es, für die Sportvereine eine gute Lösung hinsichtlich der Plätze zu finden. Stichwort Kunstrasenplatz. „Dass die Politik das Projekt abgelehnt hat, ist durchaus nachvollziehbar und total in Ordnung“, sagt Norbert Lyko. Nun wird der Antrag des Bürger-Blocks auf einen Winterrasenplatz geprüft.

Langweilig wird es auch in Zukunft für Lyko nicht. „Jetzt geht es daran, die Flüchtlinge zu integrieren. Das Wohnen haben wir gut organisiert, 'Willkommen in Bassum' leistet richtig was und es gilt auch, ein Kompliment an die Bassumer Bevölkerung zu richten“, sagt er als Beispiel. Hinsichtlich des Feuerwehrbedarfsplans freut er sich darüber, „dass es wieder ein Vertrauensverhältnis zwischen der Politik und der Feuerwehr gibt und dass der Plan konsequent umgesetzt wird. Es macht einfach Spaß, mit der Feuerwehr zusammenzuarbeiten“. Ebenso wie mit den Bürgern beim Stadtentwicklungsprozess, aus dem unter anderem das Repair-Café oder die Bemühungen um das Naturbad entstanden sind. Für das Mehr-Generationen-Haus ist man gerade im Gespräch. „Das Familienzentrum wäre bei finanzieller Hilfe bereit. Jetzt wird geprüft, ob es überhaupt möglich ist, weil in Brinkum und Barnstorf so ein Haus steht.“

Im Vergleich zum Landkreis war der Wechsel zum Verwaltungsvorstand eine Herausforderung, „man arbeitet enger mit der Bevölkerung zusammen“, sagt Lyko. Wie bei der Stadtentwicklung. Hinzu kam die besondere Situation vor fünf Jahren: Die Leiterin des Fachbereichs I wechselte, sodass nicht nur die Stelle des Ersten Stadtrates vakant war, sondern auch die des Fachbereichs I (Ordnung, Soziales, Sport, Schulen, Kindertagesstätten). So wurden die beiden Stellen zusammengelegt, Norbert Lyko übernahm diese in Personalunion. „Im Rückblick war das genau richtig“, sagt er heute. Ob es in Zukunft auch so bleibt, das wird sich noch entscheiden.

Blickt er auf die kommende Zeit, dann kann Norbert Lyko zwar noch keine Kalenderblätter abreißen, aber ewig wird er nicht mehr als Erster Stadtrat arbeiten. „Ich will nicht damit kokettieren, aber in zwei Jahren gehe ich in Pension“, kündigt er an. Noch gute zwei Jahre. 790 Tage. Bis dahin will er auf jeden Fall den Stadtentwicklungsprozess weiter etablieren, den Feuerwehrbedarfsplan nach und nach umsetzen, die Flüchtlinge mehr integrieren und die Finanzlage im Blick behalten. Doch der Harpstedter geht nicht einfach ohne Plan, mit einem Lächeln verrät er: „Bis ich hier ausscheide, will ich gute Arbeit leisten und meinem Nachfolger einen guten Übergang bereiten.“