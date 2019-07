Ordentlich Spaß hatten die Besucher des gemeinsamen Sommerfestes der Grundschule und des Kindergartens Neubruchhausen. So konnten die Kinder etwa beim Sackhüpfen gegeneinander antreten. (Michael Braunschädel)

Bassum-Neubruchhausen. Ein turbulentes Jahr liegt hinter dem Kindergarten in Neubruchhausen. „Jetzt wollen wir erst einmal ankommen“, gibt Sonja Dannemann mit Blick auf die vergangenen Monate zu. Denn im Oktober ist mit dem Bau der Krippe begonnen worden, damit man im Neubruchhauser Haus der kleinen Füße auch Kinder unter drei Jahren betreuen kann. „Nach den Sommerferien können wir starten“, freut sich Dannemann auf die 15 neuen Kinder der Gruppe. Jetzt fehlen nur noch die bestellten Möbel. Jüngst konnte die Öffentlichkeit beim gemeinsamen Sommerfest mit der Grundschule den neu gestalteten Außenbereich in Augenschein nehmen.

„Das Sommerfest ist ein fester Bestandteil bei uns“, sagt Dannemann. In diesem Jahr stand es aber unter einem ganz besonderen Motto. Denn die Kita an der Sudwalder Straße feiert am 1. September ihren 25. Geburtstag. Als künstlerisches Schmankerl gab es noch eine Aktion für die Kinder und die Ehemaligen. So konnte man Pflastersteine gestalten, die während der Sommerferien in den Boden gelassen werden, damit die Kleinen eine bunte Strecke haben, auf der sie spielen können. Aber auch sonst gab es zahlreiche Mitmachaktionen, die sich Kindergarten und Grundschule ausgedacht haben. Regenmacher basteln, Specksteine schleifen, eine Schatzsuche im Sand sind nur ein paar Dinge, die Kinder und Erwachsene machen konnten. „Es wurde sehr gut angenommen. Es waren wirklich viele Eltern mit ihren Kindern da“, freut sich Dannemann über die positive Resonanz.

Anfragen ernst genommen

Gut besucht war auch die Station mit den Pflastersteinen. „Der Andrang war groß. Wir haben eine halbe Palette voller Steine“, erzählt Dannemann. Das passt gut, denn durch den Bau der Krippe muss das Außengelände sowieso neu gestaltet werden. Durch die neue Gruppe „decken wir den Bedarf hier im Ort ab“, sagt die Leiterin. Denn vorher hatte es immer wieder Anfragen von Eltern gegeben, ob nicht auch das eigene Kind, das noch keine drei Jahre alt war, betreut werden könnte. „Wir wurden ihnen nicht gerecht, wir brauchten eine Krippe“, erinnert sich Dannemann. So gibt es nun einen zusätzlichen Betreuungsraum für die Kleinsten. Nebenan dürfen sie schlafen, kleine Betten stehen bereit.

In den vergangenen 25 Jahren hat sich im Kindergarten so einiges verändert, weiß Sonja Dannemann. „Wir sind angefangen mit einer Regel- und einer Integrationsgruppe“, erzählt sie. Mit fünf Fachkräften gestartet, hat sich das Team dahingehend fast vervierfacht. „Die Betreuung nahm mehr und mehr zu“, sagt Dannemann. So wurden etwa altersübergreifende Gruppen eingerichtet, weil die Schulkinder im Zuge des Ganztagsangebots ebenfalls betreut werden mussten. Daher kam vor vier Jahren der Hort. „Die Zahl der Kinder wurde zu groß. Wir sind froh, dass sie einen eigenen Raum haben.“

Dabei blieb es aber nicht beim Haus der kleinen Füße – ein Name, der übrigens zum zehnjährigen Bestehen der Kita gefunden wurde. „Unsere Reinigungskraft Barbara Köhrmann ist auf den Namen gekommen, weil sie jeden Tag die kleinen Fußspuren der Kinder gesehen hat“, erinnert sich Dannemann. 2017 gab es eine zweite Integrationsgruppe mit maximal 18 Kindern. Seit demselben Jahr ist die Einrichtung auch Sprach-Kita. „Es waren viele Veränderungen in den letzten Jahren“, sagt Dannemann mit einem Schmunzeln. Jetzt könnten sie und ihre Kollegen ihre Arbeit „gut umsetzen“. Kinder von einem bis zehn Jahre können betreut werden, jeden Tag wird frisch gekocht. Das soll es erst einmal gewesen sein.

Fast zumindest. Schließlich steht noch die Umgestaltung des Außengeländes an. Nicht nur die Pflastersteine werden dann ihren Platz finden, auch etwa ein neues Wasserspiel soll dann für Kinder die Zeit im Haus der kleinen Füße schöner machen. Unter anderem wurde durch die Aktion „Neubruchhausen. Läuft!“ Anfang Juni das nötige Geld für die Umgestaltung gesammelt. Mit Unterstützung von Stadt und Förderverein geht es an die nun vorerst letzten Veränderungen rund um Krippe, Kita, Hort und Grundschule. Ein Vorteil, dass alles an einem Ort ist, wie Dannemann findet. So fällt der Übergang zwischen den einzelnen Stationen im Leben leichter. „Das ist auch gut für die Kinder.“