2020 bestand der Verein Jazz Folk Klassik seit 25 Jahren. Die große Geburtstagsparty fiel jedoch wie zahlreiche weitere Konzerte der Corona-Pandemie zum Opfer. (Vasil Dinev)

Syke. „Rin in de Kartoffeln, rut ut de Kartoffeln - es ist schwierig, wieder in die Gänge zu kommen.“ Nach einem Jahr Corona zeigen sich auch bei Gerd Harthus vom Vorstand des Vereins Jazz Folk Klassik (JFK) gewisse Ermüdungserscheinungen. Im März 2020 hatte der Verein sein letztes reguläres Konzert anbieten können, danach wurde es schwierig.

Zahlreiche Konzerte wurden zunächst verschoben, einmal, zweimal, dann endgültig abgesagt. Besonders weh tat die Absage des Jazz-Folk-Bike-Festivals. Sechs Konzerte, „ein tolles, rundes Programm“, wie Harthus sagt. Es wurde auf Pfingsten in diesem Jahr verschoben. „Bis Ostern haben wir mit der Planung gewartet“, so Harthus. Dann stand fest: Auch in 2021 wird es kein Festival geben.

Die Ungewissheit und Unwägbarkeiten angesichts der Pandemie-Lage sind zu groß. „Ob ein Konzert stattfinden kann, ist ja stets von mehreren Seiten abhängig“, erläutert Rainer Köster. An der Planung, Vorbereitung und dem Auftritt sind die Musiker beteiligt, die Agenturen, die Stadt Syke und der Verein. Es muss sich um die Ankündigung und den Kartenvorverkauf gekümmert werden, Sicherheits- und unter Corona nun auch Hygienevorkehrungen müssen gewährleistet, die Musiker versorgt und untergebracht sein. Und derzeit stehen dabei Fragen im Mittelpunkt wie „Dürfen die Musiker überhaupt einreisen?“, „Welche Vorgaben sind einzuhalten?“. „Können wir unseren Part überhaupt leisten?“, sei die wichtigste Frage geworden, die sich der Verein bei all den Planungen stets habe stellen müssen.

Dabei steht nicht das Geld im Vordergrund, betonen Harthus und Köster. Finanziell plagen die Syker Musikfreunde keine Sorgen, „denn wer keine Konzerte gibt, macht auch keine Verluste“, wie Harthus sagt. Doch natürlich spielt in diesen Zeiten auch die Kalkulation, beziehungsweise die Ungewissheit derselben, eine Rolle. „Angesichts der Lage können wir nicht mit irgendwelchen Einnahmen rechnen“, so Köster. Doch auch ein Verein wie JFK kann renommierte Jazz-Stars wie Ola Onabulé nur einladen, wenn die Kosten dafür durch den Verkauf von Eintrittskarten gedeckt werden können. Dazu müsste das Syker Theater aber auch bis zum letzten Platz ausverkauft sein, undenkbar angesichts der Hygieneverordnungen. So bleiben derzeit - wenn überhaupt - nur kurzfristige Angebote, kleinere Konzerte oder wie jüngst Online-Live-Streams von Konzerten (wir berichteten). Gerade Letztere seien ein Mittel, um wenigstens im Gespräch zu bleiben, ist sich der JFK-Vorstand mit dem Sponsor, die Kreissparkasse Syke, einig, um zu zeigen: Wir sind noch da. Für den Verein, aber vor allem auch für die Musiker - und die Macher hinter den Kulissen. Die Veranstaltungstechniker, die für den richtigen Klang, das richtige Licht bei Konzerten sorgen. Sie alle treffen Konzertabsagen ebenso.

Trotz allen Unwägbarkeiten gehe es JFK noch gut, betonen Harthus und Köster. JFK ist ein Verein, kein Unternehmen, unterstreichen die beiden. „Wir müssen mit unseren Veranstaltungen nicht Geld verdienen“, sagen sie. Dennoch machen sich die Syker Sorgen. „Denen steht das Wasser bis zum Hals“, sagen sie mit Blick auf die Lage der Musiker, ebenso wie alle freischaffenden Künstler.

Es seien dabei nicht die „Großen“, die bekannten Musiker, um die man sich Gedanken machen muss, sind sich Harthus und Köster einig. „Die großen Namen können jetzt schon wieder gebucht werden“, sagt Harthus. Dafür stehen auch die Agenturen bereits wieder in den Startlöchern, eifrig, dass es wieder losgeht, haben sie bereits festgestellt. Sorgen machen müsse man sich hingegen um die „Kleinen“, um die Künstler, die nicht deutschlandweit bekannt sind, um die regionalen Künstler und diejenigen, die gerade erst anfangen. „Die müssen sich, auch wenn es wieder losgeht, weiterhin hinten anstellen“, sagen Harthus und Köster. Und das nach einem Jahr, in dem sie so gut wie keine Einnahmen hatten. „Wir haben auch den Anspruch, die Musikszene fördern zu wollen“, betonen sie. Auch darum tue man sich schwer bei JFK alles abzusagen.

Statt des Jazz-Folk-Bike-Festivals plane man daher für den Juni nun ein Konzert mit dem Duo Sendecki-Spiegel. Unterstützt von der Avacon soll es am 5. Juni live aus der Lagerhalle des Energieanbieters gestreamt werden. Auch das Konzert der Gewinner des Young Scots Trad Award wurde vom März auf den 17. Juni verschoben. Im Europagarten soll das Konzert nun in etwas abgespeckter Form stattfinden. Hinzu kommt das Eröffnungskonzert des Gartenkultur-Musikfestivals am 31. Juli auf dem Hohen Berg in Ristedt. Dafür konnten Cliff Barnes and the Fear of Winning gewonnen werden. Angesichts der Lage bleiben jedoch Zweifel, ob die Livekonzerte tatsächlich stattfinden können. Die Unwägbarkeit bleibt bestehen, auch wenn Rainer Köster seine Hoffnungen auf die Impfungen setzt: „Wenn virologisch nichts Unvorhergesehenes passiert und alle geimpft sind, könnte es möglich sein, dass ab Herbst wieder normale Konzerte möglich sind.“