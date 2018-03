Grüner Pfeil nach oben: Helmut Weiß (links) und Florian Bauer präsentieren den Grundstücksmarktbericht des Landesamtes für Geoinformation und Landvermessung Niedersachsen. (Jonas Kako)

Ein Haus. Der Traum des kleinen Mannes. Diese Zeiten sind anscheinend vorbei. In Teil zwei des Grundstücksmarktberichtes stellten Helmut Weiß, Leiter der Regionaldirektion Sulingen-Verden des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), und sein Stellvertreter Florian Brauer die Preise für Häuser und Wohnungen im nördlichen Landkreis Diepholz vor. Dazu hatten sie am Dienstag ins Syker Katasteramt eingeladen. Ihr Fazit: „Der Landkreis Diepholz hat überall zugelegt.“ Das sei in den Landkreisen Verden, Nienburg und Heidekreis anders. 270 Seiten dick ist Teil zwei des Grundstücksmarktberichtes.

„Das Herzstück des Immobilienmarktes“

Florian Brauer legte als Erstes Zahlen für „das Herzstück des Immobilienmarktes“ vor, für Ein- und Zwei-Familien-Häuser. „Sehr gefragt“ seien diese. Im gesamten Einzugsbereich der LGLN bewegten sich die Preise Stand 31. Dezember 2017 zwischen 85.000 Euro in Holzminden und 435.000 Euro in Göttingen. Das durchschnittliche niedersächsische Ein-Familien-Haus kostete 180.000 Euro, im Landkreis Diepholz 178.000 Euro. Durchschnittswerte allesamt.

„Es kommt immer darauf an, wo die Häuser liegen“, klärt Florian Brauer auf. In der Gemeinde Weyhe wurden 269.000 für ein Haus bezahlt, in Stuhr 255.000 Euro, in Syke 210.000 Euro, in Bassum 179.000 Euro, in Bruchhausen-Vilsen 155.000 Euro und in Twistringen 128.000 Euro. In allen Kommunen sind die Preise gestiegen – je näher an Bremen, umso höher. Brauer hat ein Nord-Süd-Gefälle ausgemacht, aber auch im Westen sind die Preise höher als im Osten. „Das könnte an der Nähe zu Vechta liegen“, vermutet der Fachmann. Die Grundtendenz sei aber gleich geblieben.

Mehr zum Thema Immobilienpreise in Bremen steigen weiter Häuser und Wohnungen aus dem Bestand werden so teuer wie nie zuvor in Bremen gehandelt: Der ... mehr »

Auch für Reihenhäuser (RH) und Doppelhaushälften (DHH) sei der Preis seit Ende 2016 gestiegen. Landkreisweit von 158.000 auf 173.000 Euro. Um 9,5 Prozent. In Stuhr, Syke und Weyhe haben die Preise seit 2016 um 7,5 Prozentpunkte angezogen, seit 2010 gar um 45 Prozentpunkte. Laut Immobilienpreiskalkulator sei die Nachfrage in Stuhr, Syke und Weyhe dennoch gestiegen, lässt Florian Brauer wissen. „Der Hypothekenzins ist die Droge, die diesen Markt befeuert.“ Der Liegenschaftszinssatz liege zudem bei 2,5 Prozent. Auf die Frage, wann sich die Preise möglicherweise stabilisieren könnten, antwortet Brauer: „Ich glaube nicht an eine schnelle Kehrtwende.“ Der beste Beweis: Die Preise in Stuhr, Syke und Weyhe haben mittlerweile sogar die 300.000-Euro-Grenze geknackt.

Nächste Rubrik: Eigentumswohnungen. „Auch hier gehen die grünen Pfeile überall nach oben“, erläutert Florian Brauer die Beschriftung seiner Präsentation. Heißt auch in diesem Fall: Die Preise steigen weiter. Erstverkäufe wurden im Verlauf des vergangenen Jahres um 3,5 Prozentpunkte teurer, seit 2010 sogar um 47 Prozentpunkte. In leicht abgewandelter Form gilt das laut Brauer auch für weiterverkaufte ETW. Hier haben die Preise seit 2016 um drei, seit 2010 um 40 Prozentpunkte angezogen. Für Bassum bedeutet das einen Durchschnittspreis von etwa 140.000, für Weyhe 220.000 Euro.

Mieten vom 3,80 Euro pro Quadratmeter möglich

Bleiben noch: die Mieten. Das sei eigentlich nicht die Aufgabe des LGLN, erläutert Florian Brauer, „aber wir erfassen sie immer mehr, und Informationen darüber werden auch immer stärker nachgefragt“. Deshalb arbeite die LGLN inzwischen auch an einem Mietpreiskalkulator. „Die wenigsten Gemeinden haben keinen Mietspiegel. Sogar die Jobcenter greifen inzwischen auf uns zurück.“ Die können so erfahren, dass die Mieten im Landkreis Diepholz – je nach Lage – seit 2010 um 20 bis 60 Prozentpunkte gestiegen sind. „Aber auch im Landkreis Diepholz kann man noch günstig wohnen“, sagt Brauer. Sein Angebot: ältere Mietobjekte, die im Südkreis liegen. Beispielsweise in Asendorf. Dort sind Mieten von 3,80 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche möglich.



Die digitale Version des Grundstücksmarktberichtes steht auf der Internetseite www.gag.niedersachsen.de zum Herunterladen bereit. Kostenpunkt: 60 Euro. Die gedruckte Variante ist in allen Katasterämtern des Landkreises Diepholz für 90 Euro zu haben, wird auch verschickt. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter der Nummer 0 42 71 / 80 15 05.