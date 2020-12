Hilfe zur Selbsthilfe: Matthias Ambacher (von rechts), Daniel Lübcke und Lutz Augustin haben im Internet eine Plattform für psychisch Erkrankte ins Leben gerufen. (Michael Galian)

Syke. „Du bist keine Diagnose, du bist Mensch!“ Unter diesem Motto sind Lutz Augustin, Matthias Ambacher und Daniel Lübcke angetreten, um Menschen mit psychischen Erkrankungen ein Forum zu schaffen. Dazu hat das Trio eine Hilfe-zur-Selbsthilfe-Internetseite ins Leben gerufen. Auf www.depression-loose.de finden Betroffene und Interessierte Informationen, Adressen und – wenn sich genügend finden, die mitmachen – eine Gemeinschaft.

Wie seine beiden Kollegen hat Matthias Ambacher Erfahrungen mit Depressionen und ähnlichen Erkrankungen – beruflich, aber auch persönlich. So haben sich der Syker und die beiden Bremer kennengelernt. Gemeinsam beschlossen sie dann: „Wir machen da mal was“, berichtet Ambacher, denn er weiß nur zu genau, dass diesen Erkrankungen immer noch mit gewissen Vorurteilen begegnet wird. „Wir möchten uns für eine Ent-Stigmatisierung einsetzen“, betont er deshalb. Es sei ein Thema, das es verdient habe, ohne Vorurteile diskutiert zu werden – gerade auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. „Die seelischen Folgen werden erst in den nächsten Monaten, Jahren offenkundig werden“, ist er überzeugt. Daher sei es auch wichtig, wie „wir als Gesellschaft damit umgehen“. Mit der Internetseite will das Trio dabei unterstützen.

Reale Erkrankungen

Das gilt in erster Linie für Erkrankte – auch diejenigen, die vielleicht noch gar nicht wissen, was mit ihnen los ist. „Das ist ja ganz unterschiedlich“, verweist Ambacher auf die Vielfalt psychischer Erkrankungen und die Schwierigkeiten bei der Selbstwahrnehmung sowie der Diagnose. „Selbst zu merken, mit mir stimmt etwas nicht, das dauert“, weiß er. Zudem können erste Anzeichen psychischer Erkrankungen – wie etwa Durchschlafstörungen, fehlender Antrieb oder Unruhe – auch körperliche Gründe haben. „Das sollte man als Erstes abklären“, rät Ambacher. Wenn körperlich jedoch alles in Ordnung ist, fangen die Probleme meist schon an. Da erfolge rasch eine Stigmatisierung: „Das ist alles nur psychisch.“

Doch Erkrankungen der Psyche sind ebenso real wie etwa Herzrhythmusstörungen oder Gallensteine. Die Palette ist vielfältig und reicht von Essstörungen über Depressionen bis hin zu Angsterkrankungen. Häufig bilden sie sich schleichend und werden mit der Zeit immer schlimmer, wenn sie eben – wie das Magengeschwür – nicht behandelt werden. Rund acht Millionen Menschen in Deutschland sind laut statistischen Erhebungen psychisch krank. „Die Dunkelziffer ist höher“, ist Ambacher überzeugt und er weiß: „Das Leiden kann groß sein.“ Aber es gebe eben auch Hilfe. Und genau dort möchte das Trio mit seiner Seite ansetzen.

Zum einen mit Informationen und Ansprechpartnern. Was ist eine psychische Erkrankung überhaupt? Wie stelle ich fest, ob ich oder jemand, der mir nahe steht, psychisch erkrankt ist? Wo finde ich Hilfe? Eine Therapie? Welche Therapiemöglichkeiten gibt es überhaupt? „In diesem Bereich hat es gute Reformen gegeben“, findet Ambacher. So gebe es heutzutage eine Vielzahl von Anlaufstellen und Möglichkeiten von ambulanter, teil-ambulanter oder stationärer Behandlung. „In der Psychiatrie zu landen, muss nicht das Ende sein“, sagt er, hat allerdings auch einen Wunsch an diese: dass vermehrt auch auf den Recovery-Ansatz gesetzt wird. Dieses Konzept zielt nicht allein auf die Genesung oder Erholung von einer Krankheit ab, sondern ist ein Prozess, bei dem Betroffene trotz und mit weiter bestehenden psychischen Problemen ein zufriedenes und aktives Leben führen können. Daher hofft das Trio darauf, dass auch Therapeuten, Kliniken und weitere Hilfseinrichtungen ihre Seite nutzen und unterstützen. „Wir wollen ein Netzwerk aufbauen“, sagt Ambacher. Ein Netzwerk für Hilfesuchende, Erkrankte, Therapeuten, Einrichtungen, Anlaufstellen und vieles mehr. „Auch eine Rückmeldung von den sozialen Diensten aus den Kliniken wäre eine große Hilfe.“

Darüber hinaus setzt die Selbsthilfe-Seite auch auf eine Community, eine Gemeinschaft, die sich den Rücken stärkt und gegebenenfalls mit Ratschlägen und Tipps gegenseitig zur Seite steht. Dazu beitragen sollen Beiträge von Betroffenen in sozialen Medien, etwa Erfahrungsberichte, auch solche, die nicht so positiv verlaufen sind. „Denen wollen wir eine Stimme geben“, sagt Ambacher. Doch auch positive Erlebnisse sind gern gesehen oder Kunst, die vielleicht in einer Therapie entstanden ist oder zu der Betroffene gefunden und gemerkt hat, das hilft ihm. Für Selbstgeschaffenes denkt das Trio auch über einen Marktplatz nach, wo diese Werke dann verkauft werden können.

Ideen wie diese haben die Drei noch reichlich. Wie etwa kleine Geschenke für diejenigen, die das Weihnachtsfest in einer Klinik verbringen oder ein Sponsoring für Fahrräder für die Kliniken. Spenden dafür nehmen sie über die Homepage gern entgegen. Zudem möchten sie das Thema mehr und offensiver diskutieren und auch mal kritisch nachfragen. Denn letztlich zähle, wie Ambacher betont, auch bei diesem Thema nur eins: „Wir sind in allererster Linie Mensch.“