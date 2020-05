Bald stehen im neuen Baugebiet in Nordwohlde die Kräne und Firmen, damit die 42 Häuslebauer ihr Eigenheim schnellstmöglich beziehen können. (Vasil Dinev)

Bassum-Nordwohlde. Die Vorarbeiten sind fast abgeschlossen. Die Anschlüsse für Gas, Wasser, Strom und Glasfaser kamen in den vergangenen Wochen nach und nach hinzu, und „bis Ende Mai soll all das fertig sein“, schätzt Hartmut Wessel. Mit Martin Werner ist er der Investor des neuen Baugebiets in Nordwohlde und kann sagen: „Wir gehen davon aus, dass es Mitte Juni losgehen kann für die Häuslebauer.“

Zwar steht schweres Gerät bereits auf den künftigen Bauplätzen, den Startschuss für die neuen Nordwohlder wird es aber erst in ein paar Wochen geben. „Wir sind voll in der Erschließung“, sagt Wessel. Das bedeute auch, dass etwa Leerrohre für Glasfaser auf eigene Kosten bereits in die Erde kommen. „Sonst müssten wir die Straße wieder aufmachen“, wollen Werner und Wessel den Umstand vermeiden. Wenn die letzten verlegt sind, dann folgt die eigentliche Baustraße. „Sobald die fertig ist, kommt die Abnahme“, skizziert Wessel die nächsten Schritte.

Dann wird es ernst für die 42 Grundstücksbesitzer. Wessel rechnet damit, dass vom einen auf den anderen Tag die Baufirmen anrücken, Kräne aufgestellt werden und es losgehen kann. Schon seit Wochen sind alle Plätze restlos verkauft. „Wir bekommen aber immer noch zwei bis drei Anfragen pro Woche“, erzählt Wessel über das ungebrochene Interesse an einem Haus in Nordwohlde. Er freut sich darüber, dass auch viele junge Menschen den Schritt eines Eigenheims wagen wollen. „Es sind viele Heimkehrer dabei“, sagt er. Ehemalige Nordwohlder also, die zum Studieren oder Arbeiten woanders hingezogen sind und nun zurückkehren.

Darüber hinaus sind nicht nur Bassumer unter den Käufern, auch Menschen aus Syke, Weyhe oder Stuhr zieht es in den Ort direkt an der Bundesstraße 51. „Nordwohlde ist einfach ein wunderschöner Ort“, ist Wessel überzeugt. Denn vor der Haustür habe man „alles, was man braucht“.

Das ist wohl auch einer der Gründe, weswegen die Plätze so schnell vergriffen waren. Denn bereits vor der Freischaltung der ersten 19 Plätze gab es bereits eine kurze Warteliste. „Wir haben den zweiten Bauabschnitt viel früher angeboten als gedacht“, gibt Wessel zu. Eigentlich hatten er und Werner damit gerechnet, den zweiten Abschnitt mit insgesamt 23 Plätzen erst Mitte dieses Jahres zum Verkauf freizugeben. „Am zweiten Weihnachtstag letztes Jahr haben wir den einfach mal freigeschaltet“, erinnert sich Wessel. Innerhalb weniger Wochen waren auch diese Plätze restlos verkauft.

Und die Häuser sollen spätestens in zwei Jahren auch vollkommen fertig sein. Das ist die Vorgabe von Werner und Wessel gewesen. Ihr Plan ist, im Juni kommenden Jahres bereits die – dann wirklich – letzten Arbeiten zu vollziehen. Die Straße asphaltieren, die Beleuchtung installieren sowie Bäume pflanzen. Der Grund ist laut Wessel ziemlich simpel: „Irgendwann will ich im neuen Haus wohnen und mich ausruhen.“ Ihr ursprüngliches Ziel, Ende April fertig zu sein, habe derweil nicht ganz geklappt. Die beiden Investoren haben insbesondere im Februar und März etwa zwei bis drei Wochen verloren. „Aber wir sind noch gut im Plan“, betont Wessel. Die Politik hatte bereits im vergangenen Jahr die neuen Straßennamen für das Gebiet vergeben. So werden die neuen Grundstücksbesitzer entweder am Eichenweg oder am Evers-Ring (in Anlehnung an das Nordwohlder Ehepaar Heino und Inge Evers) wohnen.