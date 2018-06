Bassum. Natur pur: Die meisten der 14 Bilder, die Silvia Lauer-Schulz im Seminar- und Tagungshaus der Bassumer Freudenburg ausgestellt hat, beschreiben die Natur – teilweise auch auf abstrakte Weise. „In meinen Bildern ist immer Dynamik und Ruhe vorhanden. Denn dadurch entsteht ja Bewegung“, sagt die Künstlerin. Darum hat sie ihre Ausstellung mit dem Titel „Bewegung als grundlegendes Prinzip der Natur“ benannt. Seit Mittwoch und noch bis zum 12. Januar können sich Interessierte die Bilder anschauen – montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie zusätzlich nach telefonischer Absprache unter 0 42 41 / 9 31 10.

Ihre Beobachtungen in der Natur drückt Lauer-Schulz spielerisch-schöpferisch in Farben und Formen aus. Das Ergebnis: Kreisflächen, Linien, Verdrehungen, Kumulationen und Spiralen ergeben komplexe Bildgefüge und -räume. So will Lauer-Schulz den Betrachter dazu animieren, die Acryl- und Aquarell-Bilder mit seinen Augen abzutasten und nachzuforschen. Die Sykerin hat sich tiefgreifend mit den wesentlichen Elementen der Natur, also den Polaritäten und Kräften des Seins und der Bewegung beschäftigt. Es entsteht immer wieder neue Lebendigkeit und Vielfalt. Lauer-Schulz betont: „Mir geht es darum, das Spiel der Natur in die Bilder zu übertragen.“

In einem Bild geht Lauer-Schulz auf das Thema Flucht ein. Ein großer Zaun ist darauf zu sehen. „Einerseits sind Grenzen durch den Zaun da. Die Grenzen verschwimmen aber“, sagt sie und zeigt auf den unteren Teil des Bildes. Weil es in Europa keine Grenzen gibt, deutet sie in diesem Bereich das Symbol der Europäischen Union an.

Unter den Bildern finden sich auch solche, die Energieräume symbolisieren. Für die Gestaltung nutzte die Malerin Partikel, die mit Farbe beschüttet waren. Diese Acrylarbeiten entstanden auf Papier, darunter liegt eine MDF-Platte. Die Kunstwerke von Lauer-Schulz beeindrucken jedoch nicht nur durch die Darstellung der Vielfalt in der Natur. Auch die Formate der Bilder bieten Vielfalt: Mal sind sie rechteckig, mal quadratisch, mal klein, mal groß. Ein Querformat ist zum Beispiel mit 40 Zentimetern Höhe und 120 Zentimetern Breite ein Hingucker.

Interessierte, die ähnliche Bilder gestalten möchten, können das bei Lauer-Schulz lernen. Die Techniken der Aquarellmalerei vermittelt die freischaffende Künstlerin in einem Workshop vom 14. bis 16. Juli. Die Leiterin des Workshops gibt Anregungen zur Bildgestaltung, tauscht mit den Teilnehmern Erfahrungen aus und analysiert mit ihnen die Ergebnisse. Der Kursus ist Teil des Programms der Volkshochschule. Die Teilnehmergebühr beträgt 240 Euro inklusive Übernachtung, 190 Euro ohne Übernachtung in der Freudenburg. Die Demonstrationsobjekte, die Lauer-Schulz in ihren Kursen nutzt, stellt sie vom 24. September bis 5. November im Syker Kreismuseum aus.

Lauer-Schulz wurde 1959 in Trier geboren. Sie ist ausgebildete Fotografin und Gärtnerin und seit 1988 Mitglied im Verein Kunst in der Provinz. Seit 1987 stellt sie im norddeutschen Raum, in Frankreich und Polen aus. Im Anschluss bildete sie sich zu den Themen Kunst und Kunstpädagogik weiter und arbeitete als Dozentin für Fotografie. Seit 1993 leitet sie Malerei-Kurse der Volkshochschule, des Vereins Ländliche Erwachsenenbildung in Niedersachsen und in Schulen. Den Wettbewerb für die Gestaltung des Logos vom Verein Kunst in der Provinz gewann sie 2004.

„In meinen Bildern ist immer Dynamik und Ruhe vorhanden.“ Silvia Lauer-Schulz, Künstlerin