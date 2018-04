In der Klasse 2a konnten die Lütten ihre eigenen Trommeln aus Blumentöpfen und Papier bauen. Auch Lia (m.) hat die Chance genutzt. (Jonas Kako)

Syke. Am Freitag um halb zehn trafen sich alle. Rund 400 Schülerinnen und Schüler sowie ein paar Dutzend Lehrkräfte füllten das Forum der Grundschule am Lindhof. ‎"Wir singen jetzt Lieder aus Asien", verkündete Marcel Hakkel. Der Lehrer hatte eine Gitarre dabei und seine Gruppe sang Lieder aus Russland und der Türkei und zählte danach noch auf Chinesisch bis zehn. Das macht man übrigens mit einer Hand, aber das soll nur am Rande erwähnt sein. Lieder aus Asien also, aus Afrika gab es auch Songs zu hören und überhaupt ging es an der Grundschule in der letzten Woche ziemlich polyglott zu. Es war Projektwoche und die drehte sich um die Erde. Eine Projektwoche hatte es zuletzt vor sechs Jahren gegeben, damals war ein Mitmachzirkus auf die Wiese vor der Gymnasiumhalle gekommen.

Diesmal wurde rund um die Welt gebastelt, gesungen, gebacken und sich informiert. Auf einer großen Weltkarte im Eingangsbereich waren die Herkunftsländer der Kinder mit einem Faden mit dem Mittelpunkt der Welt, der Grundschule Syke, verbunden. Tatsächlich stammen Pennäler auch aus Mexiko und Australien. Eine solche Projektwoche erfordert viel Arbeit von Lehrenden und Eltern und so waren gestern alle stolz und froh, dass sie ihre Ergebnisse den Eltern präsentieren konnte – ein besonderer Tag der offenen Tür sozusagen. Und ein Büfett gab es auch noch. Um das hatten sich Susanne Dieterich und Noura Ghassan die ganze Woche über gekümmert. Jeden Tag war ein anderer Kontinent dran, und so standen italienische Minipizzen neben Süßkartoffelkeksen aus Simbabwe, Kichererbsenmus neben Maisbrot.

Jeder Kontinent wurde jahrgangsübergreifend bearbeitet. Die Klassen 1a, 2a, 3a und 4a beispielsweise beschäftigten sich mit Europa, die B-Klassen mit Asien und so weiter. Damit mussten die Aufgaben von Sechs- bis Zehnjährigen gleichermaßen erledigt werden könne. Alle halfen sich gegenseitig. So erklärten die Viertklässlerinnen Fiona und Amira der zwei Jahre jüngeren Lia das Basteln, während ihr Klassenkamerad Magnus Amira wiederum ein afrikanisches Spiel erklärte. Dabei musste erraten werden, in welcher Hand ein Stein versteckt ist, und bei Erfolg durfte ein Spielstein einen Kreis weiter gerückt werden. „In Afrika spielen die Kinder das im Sand“, erklärte Betreuerin Katrin Rötterink, bei der die Kids auch noch Spielzeug aus leeren Verpackungen bastelten.

In der Amerika-Gruppe wurden Getränkekartons mithilfe von buntem Papier und Stiften zu Hochhäusern im Stile des Malers Rizzi verwandelt. Der kleine Haggab trug ein Schild „Afrika-Experte“. Er konnte erklären, wie aus Tapetenresten Kettenanhänger gebastelt wurden. Mitarbeiterin Elke Haberland ist schon lange an der Grundschule beschäftigt und freute sich über die Projektwoche. Gemeinsam mit Praktikantin Julia Eitmann zeigte sie Lia, Sampo und Mirja aus der Klasse 2c, wie die Schere geschwungen wird.

Mit afrikanischen Trommeln kennt sich Annette Amelung aus, schließlich hat sie solche Projekte schon bei der Kinderakademie begleitet. Als alten Bekannten hatte sie Elombo Boayela eingeladen. Der stammt aus dem Kongo, lebte in Syke, bevor er nach Bremen zog und dort für die SPD in die Bürgerschaft gewählt wurde. Er trommelt laut eigenen Angaben schon sein ganzes Leben lang und kam gern zu einer Stippvisite nach Syke. Hergestellt wurden die Trommeln übrigens aus Blumentöpfen und Papier – und dann bunt bemalt.

Schwirrhölzer und Rasseln wurden in Australien produziert, dazu lernten die Kinder, wie die Aboriginies malen. „Das ist Dot-Painting“, erklärte eine Viertklässlerin. Viele Kinder nutzten die Gelegenheit und schauten zumindest kurz, was die anderen Gruppen erarbeitet hatten, ehe es doch noch ein zweites Mal zum Büfett in der Mensa ging. Bemerkenswert war die Vielfalt der Dinge, die produziert und in der Schule gezeigt wurde. Wer etwas entspannen wollte, konnte sich in die Film-Räume zurückziehen.