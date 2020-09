Hell und freundlich kommt die renovierte St.-Anna-Kirche in Twistringen daher. Drei Monaten mussten die Gottesdienstbesucher darauf warten. (Vasil Dinev)

Twistringen. Beim Blick durch den Innenraum der St.-Anna-Kirche in Twistringen fällt auf: Es ist deutlich heller. Die Säulen erstrahlen in einem neuen Glanz und auch der Boden wirkt nicht mehr so dunkel. „Wir wurden gefragt, ob wir einen neuen Boden haben“, erzählt Pfarrer Joachim Kieslich und schmunzelt. Dabei wurde der Sandstein im Zuge der Renovierungsarbeiten der Kirche (wir berichteten) nur mal gesäubert.

Seit knapp zwei Monaten ist das Gotteshaus wieder für Messen und andere Veranstaltungen geöffnet, „die Resonanz war positiv“, freut sich Kieslich über das Feedback der Twistringer. Denn nach 25 Jahren wirkte der Kirchenraum alles in allem ein wenig blass und dunkel. Nun strahlen die Säulen wieder, ohne zu mächtig zu wirken, auch das Gold und die anderen Farben stechen heraus. Nach drei Monaten Arbeit durften sich die Gläubigen wieder über ihre Kirche freuen, die nun „einen Farbton heller“ ist als vorher. Aber nur kurz ruhen die Arbeiten im Gotteshaus, schließlich steht die nächste Baustelle wieder vor der Tür. Ab Anfang Oktober wird die Orgel saniert. „Das steht schon länger an“, weiß der Pfarrer über die mühselige Arbeit, sämtliche Pfeifen herauszuholen und zu putzen. Und nicht nur das, „im hinteren Teil haben wir etwas Schimmel“, berichtet Kieslich und betont, dass dieser nicht für Menschen gefährlich sei. Aber entfernt werden soll er trotzdem. Wie am Sandsteinboden in der St.-Anna-Kirche ist im vergangenen Vierteljahrhundert auch nichts an der Orgel gemacht worden. Ab dem 5. Oktober kommen die Handwerker und beginnen mit der Sanierung. „Die Arbeiten laufen unter der Woche, sodass wir am Wochenende den Gottesdienst feiern können“, sagt Kieslich. Allerdings müssen die Besucher bis Dezember auf die große Orgel verzichten. Nicht so auf Musik. Eine kleinere dient als Ersatz während der rund drei Monate dauernden Sanierung. Die Kosten betragen knapp 50 000 Euro, das Bistum bezuschusst die Sanierung, allerdings „müssen wir den Großteil selbst stemmen“, sagt Kieslich.

Ab Oktober ist das nicht die einzige Neuerung in der Kirche, ab Montag, 12. Oktober, beginnt eine neue Liturgieordnung in der gesamten Pfarrei, die neben Twistringen auch Bassum, Marhorst und Harpstedt umfasst. „Wir sehen bei den Gottesdiensten unter der Woche, dass die Zahlen weniger werden“, erzählt Kieslich. Daher stelle sich die Frage für die drei Priester, was leistbar sei. Aus dem Team sei der Wunsch gekommen, den Montag zum freien Tag zu erklären und die Abendmesse zu verlegen. Das wurde mit den Ortsausschüssen und dem Pfarrgemeinderat abgesprochen „und wir erklären es den Leuten. Ich hatte aber gedacht, dass es schwieriger wird“, freut sich der Priester über das Verständnis.

Um die Priester weiter zu entlasten, wird es in Twistringen und Marhorst einen neuen Rahmen geben: die Wortgottesfeiern. Im Gegensatz zur Messe gibt es dabei keine Eucharistie und es ist nicht zwingend ein Priester notwendig, um die Wortgottesdienste zu feiern. Also können auch die hauptamtlichen Mitarbeiter wie Pastoralreferentin Birgit Hosselmann diese Feiern leiten. In Bassum und Harpstedt gibt es diese Feiern bereits alle zwei Wochen am Wochenende. Kieslich versichert aber, dass keine Gottesdienste ausfallen, sondern nur verlegt werden. So wird der Gottesdienst im Altenheim freitags nur noch alle zwei Wochen stattfinden. Die Messe wird nun dienstags ab 19.15 Uhr in Twistringen gefeiert (statt montags) und die Messe in Bassum wird von Dienstag, 19.15 Uhr, auf Donnerstag, selbe Zeit, verlegt. Weitere Informationen dazu finden sich im Pfarrbrief auf der Seite www.gemeindeverbund.de.

„Das ist vielleicht die Form der Zukunft“, sagt Kieslich. Optimal wäre es, wenn Ehrenamtliche Lust haben, solche Feiern zu gestalten. „Je mehr, desto besser“, weiß der Pfarrer. Natürlich gibt es vorab eine Fortbildung, damit niemand ins kalte Wasser geworfen wird. Es zeigt sich, die Pfarrei verteilt die Arbeit ein wenig auf breitere Schultern.

Dazu passt auch die bundesweite Aktion „Frauen verkünden das Wort“, die am Wochenende, 20. und 21. September, in der Pfarrei St. Anna stattfindet. Im Zuge des Gedenktages für Hildegard von Bingen predigen zwei Frauen am Wochenende in den Messen. Kieslich freut sich über solche Aktionen, auch wenn es kleine Schritte sind: „Es ist ein wichtiges Anliegen, dass die Entwicklung weitergeht. Wir sind schon ein längst über der Zeit. Aber viele Entscheidungen hängen an vielen Fäden.“