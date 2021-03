Schauen beim Mühlenquartier noch mal genau hin: Lars Schumann (von links), Max Niemann und Arnd Schumann von der Companero-Gruppe. (Vasil Dinev)

Bassum. Die Menschen werden immer älter – auch in Bassum. Nun gut, das ist keine wirkliche Neuigkeit, allerdings hängen damit auch einige Probleme zusammen. Denn vor allem Mobilität und Selbstständigkeit nehmen bei älteren Menschen nach und nach ab. Bei manchen schleichend, bei anderen schnell. Und dann kann das Einfamilienhaus, was man sich vor einigen Jahrzehnten gebaut hat, rasch zu groß werden. „Es wird den Menschen zu viel. Die Herrschaften wollen sich verkleinern“, weiß Lars Schumann, Geschäftsführer der Companero-Gruppe mit Hauptsitz in Weyhe. Und genau in diese Kerbe schlägt das Mühlenquartier in Bassum, bei dem vor einigen Monaten der zweite Bauabschnitt begonnen wurde.

Genauer gesagt fingen die Arbeiten Ende September an, die Kellerwände stehen bereits. „Das ging relativ zügig“, freut sich Schumann über den Fortschritt. Wenn alles glatt läuft, dann sollen die ersten Mieter Ostern im kommenden Jahr einziehen. Eigentlich war geplant, dass die ersten bereits das nächste Weihnachten im Mühlenquartier feiern können, aber „es hat sich ein bisschen verzögert“, gibt der Geschäftsführer zu. Insgesamt ein halbes Jahr hat die Companero-Gruppe verloren – durch das Coronavirus („Es hat alles verlangsamt“) und den Brand eines Seniorenheims in Syke (wir berichteten). „Da es eine ähnliche Einrichtung ist, wie wir sie bauen, haben wir noch einmal deutlich in den Brandschutz investiert“, betont Lars Schumann.

So soll das Mühlenquartier in der Lindenstadt mit seinen beiden Bauabschnitten am Ende aussehen. Die Häuser weiter hinten stehen bereits, derzeit laufen die Arbeiten am großen Gebäude. (Companero-Gruppe)

Wenn alles fertig ist, dann stehen 41 Mietappartements für Interessierte bereit. Die Wohnungen reichen dabei von 35 bis 95 Quadratmeter, wobei die 30 Mikroappartements (35 bis 37 Quadratmeter) den Großteil ausmachen. Sieben Zwei-Zimmer-Wohnungen zwischen 49 und 75 Quadratmeter sowie vier große Appartements (75 bis 95 Quadratmeter) runden das Angebote ab. „Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass der Bedarf nach solchen Wohnmöglichkeiten da ist“, berichtet Schumann. Barrierefreiheit, Balkon oder Terrasse haben alle Wohnungen ebenfalls.

Die Zielgruppe dabei sind insbesondere Senioren, die eben aus ihren Häusern ausziehen wollen oder Unterstützung im Alltag brauchen. „Wir bieten eine Mischung aus ambulanter und vollstationärer Betreuung an. Für Menschen, die leichte Hilfe benötigen“, skizziert Schumann. Denn im Gegensatz zu einem herkömmlichen Pflegeheim können sich die Bewohner aussuchen, was sie in Anspruch nehmen – und das bezahlen sie auch nur. Das kann vom Mittagessen und dem Tragen der Wasserkiste bis hin zu einer kompletten Versorgung der Fall sein.

Hinzukommt die Tagespflege, die an 365 Tagen im Jahr verfügbar sein wird – erst einmal als Test für ein Jahr. „Das soll eine Entlastung für die Angehörigen sein“, sagt Quartiersmanager Max Niemann. So könnten die zu pflegenden Verwandten auch am Wochenende oder an Feiertagen versorgt werden. Das steht aber auch Nicht-Mietern zur Verfügung. Erst mal für ein Jahr deshalb, weil es sich rechnen muss. 20 Plätze stehen zur Verfügung, 75 Prozent Auslastung muss es am Wochenende sein, damit die Pflege wirtschaftlich ist. Dazu zieht der ambulante Pflegedienst von Companero von der Bremer Straße ebenfalls an den Mühlenweg. „Durch die Leistungen des Pflegedienstes, das hausinterne Notrufsystem und die weiteren Serviceleistungen ergibt sich hier das Angebot eines vollwertigen betreuten Wohnens“, betont Schumann.

In die Erde ging es schon mal. Bis die Bauarbeiten fertig sind, dauert es aber noch ein paar Monate. Ostern 2022 sollen die Mieter einziehen können (Vasil Dinev)

Insgesamt verfügt das Gelände mit den beiden Bauabschnitten über exakt 8245 Quadratmeter. Allein das Wohnprojekt, das gerade entsteht, misst eine Länge von 75 Metern. Die Häuser weiter hinten auf dem Gelände, die zum ersten Abschnitt gehören, sind bereits seit fast zwei Jahren fertig – und verkauft. 18 Wohneinheiten standen dabei zur Verfügung und sorgen für einen passenden Mix im Mühlenquartier, was das Alter angeht, da dort auch Menschen wohnen, die Mitte 20 sind.

„Das Quartier liegt mitten in der Stadt. Man kann alles zu Fuß oder dem Rad erreichen“, sagt Lars Schumann über das rund 13,2 Millionen Euro teure Projekt. Supermärkte, Ärzte, die Innenstadt – alles ist in mehr oder weniger unmittelbarer Nähe. Und wenn dann die Eigenständigkeit dann doch mal nachlässt, können die Pflegeangebote helfen. Allein im eigenen Kämmerchen leben die Senioren aber nicht, hinzu kommt ein großer Gemeinschaftsraum, Garten mit Kinderspielplatz, ein Restaurantbereich im Erdgeschoss sowie zwei Gästezimmer, wenn Verwandte von weiter weg vorbeikommen. Wichtig ist den Verantwortlichen, dass man so lange wie möglich die Selbstständigkeit erhält. Und dann lässt es sich auch in Ruhe altern.