Ordentlich Schutt kommt beim Abriss des alten Gemeindehauses der evangelischen Kirchengemeinde zusammen. Der Bagger frisst sich nach und nach durch die Räume. (Fotos: Michael Galian)

Bassum. Der Arm des Baggers bewegt sich in Richtung Dach. Er drückt die Konstruktion hoch, der Dachstuhl gibt nach und bewegt sich. Holzbalken brechen und fallen hinunter, ein Rest Dämmwolle ebenfalls. Der Arm geht zurück, fährt wieder aus und greift in die Wand im ersten Obergeschoss. Staub weht durch die kalte Novemberluft, als sich die Zähne des Greifarms um die Hauswand schließen. Schon von Weitem hört man die Maschine arbeiten. Seit Montag wird das alte Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde in Bassum abgerissen. Seit diesem Tag geht es ans Eingemachte.

Küster Heino Raven steht in sicherer Entfernung und schaut sich die Arbeiten an. „Montag ging es los. Erst wurden die Fenster und die Isolierung herausgenommen. Jetzt ist der Rest des Gebäudes an der Reihe“, sagt Raven, während er sieht, wie sich ein weiterer Holzbalken aus dem Dachstuhl löst und hinunterfällt. Raven ist seit 20 Jahren für den Friedhof in der Lindenstadt zuständig, später kam die Stelle als Küster der Kirchengemeinde hinzu. 2004 war das. „Ich bin da fast jeden Tag reingegangen“, erinnert sich Raven. 14 Jahre lang.

Im Mai vergangenen Jahres war dann Schluss. Der Umzug in das neue Gemeindehaus ein paar Meter weiter stand an. „Das war ein ganz komisches Gefühl“, gibt Raven zu. Schließlich wurden Möbel und andere Inneneinrichtung rausgeräumt. „Es war richtig unheimlich, als das Haus auf einmal leer war. Alles war kalt“, sagt Raven. Im alten Gebäude wurden keine Veranstaltungen mehr angeboten. „Wir haben von vornherein gesagt, dass wir das nicht wollen, sonst hätten wir das Haus nie losbekommen“, weiß Heino Raven. Für die Unterhaltung hätte dann wieder Geld und Personal gefehlt. Zwar fand noch die Übernachtung einer Jugendgruppe dort statt und bei größeren Veranstaltungen wurden die Toiletten weiter genutzt. Aber das war's. Ein klarer Schnitt, wie gewollt.

Der Bagger ruht mittlerweile. Was künftig auf dem Grundstück Platz finden wird, steht laut dem Küster noch nicht fest. „Erst mal kommt da eine Rasenfläche hin“, sagt er. Zwei Container stehen in unmittelbarer Nähe zur Maschine. Metall und Holz werden vor Ort getrennt. Eine alte Heizung liegt bereits neben dem Haus.

Das ist auch der Grund, weswegen das Gebäude, das Anfang der 1970er-Jahre gebaut wurde, nun abgerissen wird. „Energetisch ist das wirklich schlecht“, verrät Raven. Zwar sei versucht worden, das Haus zu sanieren, allerdings war das nicht zielführend. „Wir haben es mit einem neuen Fenster versucht. Aber auch neue Fenster bringen nichts, wenn das Dach nicht richtig isoliert ist“, sagt Heino Raven und blickt auf den Rest des Dachs. Keine Ziegel, sondern Dachpappe liegt oben drauf. Hinzu kommt, dass das alte Gemeindehaus nicht barrierefrei war. „Kaum etwas war ebenerdig. Für den Saal, der Platz für 80 bis 100 Leute hatte, musste man Treppe steigen. Das hat manche Senioren abgeschreckt“, weiß der langjährige Küster.

Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das neue Gemeindehaus wird bereits gut genutzt. Alle seien froh, dass es ein neues Gebäude gebe. Zahlreiche Veranstaltungen wie der besondere Freitagabend oder Chorproben finden dort statt, auch der Stadtrat tagte schon im Glasbau. „Das Haus ist eine richtige Augenweide. Wirklich top. Man hat sich an das neue Haus gewöhnt“, freut sich Raven über den Nachfolgebau mit einem neuen hellen Saal. Auch wenn manch ein Gemeindemitglied schon fragte, warum denn das eigentlich intakte Haus aus den 1970er-Jahren abgerissen wird. „Die meisten Leute kennen die Situation nicht. Das größte Problem war, dass wir es im Winter nicht warm bekommen haben“, erzählt Raven. Im Sommer war es durch die beiden Fensterfronten („Das machte schon etwas her“) extrem heiß, im Winter wehte der Wind durch die Räume. „Bei den Mitarbeiterbesprechungen um 9 Uhr mussten wir im Winter immer Jacken tragen“, erinnert sich Raven an seinen alten Arbeitsplatz.

Durch den Umzug ins neue Gemeindehaus im Vorjahr wechselte er auch mit seinem Büro. Aber neu ist nicht immer besser, wie Raven berichtet: „Man hatte schon eine Top-Aussicht, konnte vieles sehen und alles überblicken. Das ist jetzt ein wenig anders.“