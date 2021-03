Von mehreren Seiten nehmen die Einsatzkräfte den Löschangriff vor. Dichte Rauchentwicklung behindern die Arbeiten. (Sarah Essing)

Im Industriegebiet in Syke ist am Montagmittag eine Halle in Brand geraten. Eine dicke, schwarze Rauchwolke wies den Einsatzkräften, die in der Nähe bereits bei einem Verkehrsunfall helfen mussten, den Weg zur Industriestraße.

Die Rauchwolken waren schon aus der Ferne zu sehen. (Sarah Essing)

Angesichts der Lage gab die Feuerwehr Stadtalarm für alle Feuerwehren aus. Über einen Löschangriff von mehreren Seiten, über Hubbühne und Drehleiter, versuchen die Brandschützer seitdem das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Informationen folgen.