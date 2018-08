Augen geradeaus: Benedikt Schröder und Astrid Beckmann berichteten über die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Polizei in Syke. (Jonas Kako)

Syke. "Wir brauchen engagierte Mitarbeiter", sagt Lars Krömer. "Wir hoffen auf euch." Eine bessere Vorlage konnte der Mann von Airbus aus Bremen den 13 Zehntklässlern – elf Jungen und zwei Mädchen – kaum machen. Die Resonanz: verhalten. Nur zwei junge Herren melden sich, als Krömer fragt, wer sich denn nun bei dem Luftfahrt-Unternehmen bewerben würde. "Ich kann das nur empfehlen", lockt der gelernte Fluggeräte-Elektroniker und spielt die finanzielle Karte aus. "Bei uns verdient man gutes Geld." Wie viel? Niemand fragt. Aber es war ja auch nur einer von 14 Vorträgen bei den Expertentagen an der Syker Realschule.

Neun Unternehmen beziehungsweise Organisationen hatte Realschullehrer Christian Reincken eingeladen, an den Expertentagen am Dienstag teilzunehmen. Neben Airbus waren die AOK, Borman-Elektrobau, Rickmers Reismühle, Cordes und Graefe, die Volksbank, Polizei, Bundeswehr und das Finanzamt gekommen. Alle auf der Suche nach geeigneten Auszubildenden. Und jeder der potenziellen Lehrlinge hatte die Gelegenheit, Informationen über zwei dieser illustren Gäste zu bekommen. Aus erster Hand.

Für Airbus gaben die Lars Krömer und Tim Hoffmann. Beides ehemalige Realschüler. Aber vor allem Hoffmanns Karriere machte deutlich, was auch ohne Abitur möglich ist. "Vor zehn, elf Jahren saß ich da, wo ihr jetzt sitzt", begann der junge Mann, der künftig zuständig sein wird für die 26 Bremer Airbus-Azubis. Nach seinem Realschulabschluss habe er Fluggeräte-Elektroniker gelernt, nebenbei das Abitur nachgeholt und "als Hobby" ein berufsbegleitendes Studium durchgezogen. Krömer riet sogar dazu, sich lieber mit einem guten Realschulabschluss als mit einem mittelprächtigen Abiturszeugnis zu bewerben. "Dann seid ihr ein dicker Fisch in eurem Teich."

Auf der Suche nach solch einem dicken Fisch waren alle anwesenden Unternehmen. Viele davon nicht zum ersten Mal. Für alle neu war allerdings das Datum, denn sonst lagen die Expertentage immer im Mai. Deshalb würde es für möglich Interessenten auch knapp werden mit der Bewerbung, sagten nicht nur die Airbus-Vertreter. Schulleiter Rolf Rosenwinkel nahm die Schuld für die Terminverlegung auf seine Kappe. Das vergangene Schuljahr sei so extrem kurz gewesen, da seien die Expertentage nicht unterzubringen gewesen. Er kündigte die nächste Auflage für den April an.

Astrid Beckmann und Benedikt Schröder war der Termin egal. "Bei uns haben die Bewerber noch bis Februar Zeit, sich zu melden", erklärte Beckmann. Sie fand die Schülerschaft "sehr interessiert". Ein Kompliment, das von vielen Seiten kam. Zurückhaltend, sehr ruhig und diszipliniert, höflich und ordentlich – Direktor Rolf Rosenwinkel wird es gern gehört haben. "Aber sie waren voll dabei, als ich erklärt habe, was es zu verdienen gibt", hatte eine Dame von der Krankenkasse AOK bemerkt. Neu dabei war Rickmers Reismühle. "Viele kannten uns nicht", resümierte deren Vertreter. "Wir haben dann einen Schnuppertag angeboten. Ich bin hochgradig interessiert, was dabei herauskommt."

Gute Noten also für Haupt-Organisator Christian Reincken. Auch von den Schülern? Größtenteils. Johannes beispielsweise fand es "angenehm", noch einmal einen tieferen Einblick in ein, zwei Unternehmen zu bekommen. Er war zwar schon auf dem Vocatium in Bremen und bei der Berufs-Informationsbörse an den berufsbildenden Schulen (BBS) in Syke, doch die Expertentage seien da noch einmal etwas anderes. "Hier kriegt man alles noch einmal näher erklärt. Das konnte ich gut verarbeiten." Sein Jahrgangsgenosse Jona sah das ähnlich. Er hatte sich zwar vorher schon informiert, "aber es war trotzdem gut, dass Airbus noch einmal hier war. Ich werde mich auf jeden Fall dort bewerben. Aber erst nach dem Abitur".