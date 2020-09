Viel zu besprechen und zu organisieren gab es im Vorfeld des Tages der Regionen. Hat aber alles geklappt. (Vasil Dinev)

Bassum. Dass der Tag der Regionen in Bassum überhaupt stattfindet, das stand lange nicht fest. „Wir wollten nicht die Absage verteilen“, erinnert sich Susanne Vogelberg von der Stadtverwaltung Bassum. Nun wird auch in diesem Jahr nicht mit der Tradition gebrochen. Sondern vielmehr geht's zurück zu den Anfängen. Heißt: Nicht mehr das Freudenburggelände ist die Pilgerstätte am Sonntag, 27. September, sondern vielmehr die ganze Lindenstadt.

Zwölf Standorte können Interessierte am Tag der Regionen ansteuern. Von Katenkamp bis Neubruchhausen bieten verschiedene Akteure vor allem eins: Regionalität. Das ist das Ziel des Tages der Regionen. „Wegen Corona haben wir gemerkt, wie wichtig das ist“, weiß Agenda-Beauftragte Reinhild Olma. Sie und Vogelberg freuen sich, dass wieder zahlreiche Veranstalter für den Tag zugesagt haben. Dieser startet wie üblich um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Allerdings nicht auf der Freudenburg, sondern auf dem Stiftshügel. „Es ist eine wunderbare Alternative“, ist Pastor Wiardus Straatmann überzeugt. Vorab stellen die Mitarbeiter 100 Klappstühle auf – mehr Stühle stehen noch in der Kirche und könnten herausgeholt werden –, beim Gottesdienst werden drei Kinder getauft und Fritz Tolkmitt aus Nordwohlde predigt op Platt. Nach einem Grußwort von Bürgermeister Christian Porsch ab 11 Uhr, geht es mit den Orgelmärchen mit Walter Bellingrodt (Sprecher), Thomas Schwenen (Percussion), Ralf und David Bence Wosch (Orgel) los. Interessierte hören dann die „Bremer Stadtmusikanten“.

Mit Gottes Segen beginnen auch die anderen Angebote am Tag der Regionen. So öffnen die Delme-Werkstätten ihren Shop an der Industriestraße 6 von 12 bis 16 Uhr und bieten eine Kaffeeverköstigung an. Der Förderverein Naturbad will sich ebenfalls der Öffentlichkeit präsentieren und den Menschen zeigen und erklären, was bald passieren soll. „Dass der Tag dezentral stattfindet, kommt uns ein wenig entgegen“, sagt Jens Diedrich vom Verein. Damit die Infos auch besser haften bleiben, schenken die Ehrenamtlichen Kaffee aus und servieren Kuchen. „Auch veganen“, betont Helma Schöpe. Ebenfalls wird die Seniorenberatungsstelle am Naturbad vertreten sein. Nina Ehlers-Röpe und Steffanie Heusmann wollen sich den Menschen vorstellen und erzählen, was sie an der Alten Poststraße 13 machen – wie etwa alles rund um das Thema Pflege. Am Sonntag „verkaufen wir auch Kartoffelbrot“, kündigt Ehlers-Röpe an.

Essen nicht vergessen

Ganz spontan hat sich der Naturpark Wildeshauser Geest dem Tag der Regionen angeschlossen. Das Team steht auf dem Ferienhof Pankalla in Neubruchhausen und informiert über die Fahrradinfrastruktur in der Region, wie Jonas Marhoff vom Naturpark ankündigt. „Außerdem haben wir ein Quiz vorbereitet und weisen auf unseren Fotowettbewerb hin“, erzählt Marhoff.

Apropos Fahrradfahren: „Gut mit dem Rad erreichbar“ ist der Hof samt Atelier von Tara Freese in Katenkamp. Sie öffnet von 11 bis 17 Uhr ihre Ausstellung, die gerade wieder zurückgekehrt ist und zeigt, wie man jedes Foto auf ein anderes Material bekommt (11.30 und 15 Uhr). „Ich biete viel Kreatives an“, freut sich Freese auf ihren ersten Tag der Regionen in Bassum.

Von Anfang an dabei sind Elke und Henning Buchholz von Stövers Landgasthaus. „Der Tag war früher dezentral“, erinnern sich beide. Sie öffnen ihr Gasthaus in Groß Henstedt. Wer weniger auf die Ohren haben will, sondern eher etwas für den Magen sucht, der hat am Tag der Regionen gleich einige Anlaufstationen. Das Gasthaus Zur Post in Neubruchhausen bietet ab 9 Uhr je nach Tageszeit verschiedene Speisen an. Seien es Kaffee und Kuchen oder Schnitzel und à la carte. Ähnlich wird es das Restaurant Brokate handhaben. An der Bremer Straße (11 bis 18 Uhr) baut Cathleen Schorling einen Essensparcours mit „Kartoffelköstlichkeiten“, wie sie ankündigt, auf. Bei Stövers Landgasthaus (11 bis 22 Uhr) lässt sich in Groß Henstedt ebenfalls gut speisen. Auch der Erdbeerhof Nüstedt (8 bis 18 Uhr) lässt wieder Gäste auf das Gelände, damit Besucher den Hofladen besuchen oder Bekanntschaft mit der Alpaka-Herde machen können. Reinhild Olma weiß, dass ohne das Engagement der Aussteller, „der Tag nicht möglich gewesen wäre“. Obligatorisch hoffen die Veranstalter nun natürlich auf gutes Wetter.

Zusätzlich beteiligt sich Bassum noch an einer Sonderaktion. Der Hand- und Landwerkerweg soll auch durch die Stadt führen. Dazu sollen Kartoffeln entlang der Straßen verteilt werden, um so eine Strecke zu bilden. Wer Lust hat mitzumachen, kann sich bei Reinhild Olma (olma@stadt.bassum.de) melden. Das gesamte Programm mit allen Akteuren findet sich auf www.tag-der-regionen.de.