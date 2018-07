In Ridderade verbrannte ein Hektar Feld, auch ein Gebäude war in Gefahr. (Feuerwehr)

Twistringen. Zwei Großbrände haben am Wochenende die Twuster Feuerwehr gefordert. Einsatz eins gab es am Freitag um 15.19 Uhr. Die Ortsfeuerwehren Heiligenloh, Natenstedt und die Löschgruppe Marhorst wurden per Sirene alarmiert. „In der Nähe einer Gemeindeverbindungsstraße zwischen Natenstedt-Lerchenhausen und Heiligenloh war bei Erntearbeiten ein noch nicht abgemähtes Getreidefeld in Brand geraten“, informiert Pressesprecher Jens Meyer.

Die leichten Windböen in Verbindung mit der Trockenheit reichten aus, dass sich die Flammen schnell ausbreiten konnten. Tanklöschfahrzeuge aus Twistringen, Drentwede und Barnstorf rückten nach. Die 30 Einsatzkräfte löschten den Brand in insgesamt 45 Minuten. Mit einem Mähdrescher wurde eine Schneise gezogen, die mit einem Grubber nachbearbeitet wurde. Etwa anderthalb Hektar Fläche verbrannten.

Am Sonnabend um 15.57 Uhr wurden wieder die Ortsfeuerwehren Heiligenloh und Natenstedt per Sirenen zu einem Flächenbrand gerufen. In Ridderade war ein Feuer auf einem frisch abgeernteten Feld ausgebrochen. 30 Feuerwehrleute rückten zunächst zum Einsatzort aus, Tanklöschfahrzeuge aus Twistringen und Drentwede wurden nachalarmiert. Laut Jens Meyer verbrannte eine Fläche von circa einem Hektar: „Hier sorgten die Winde für eine ganz besondere Gefahr. Diese drehten sich innerhalb kürzester Zeit, und plötzlich schlugen Rauch und Flammen den Einsatzkräften entgegen. Auch ein Wohnhaus war in Gefahr.“ Durch das besonnene Eingreifen wurde Schlimmeres verhindert.