Die aktuellen Zahlen von Arbeitsagentur und Jobcenter sind da (Symbolbild). (Michael Braunschädel)

Landkreis Diepholz. Insgesamt positiv endet das Jahr 2019 für den Bezirk der Agentur für Arbeit Nienburg-Verden. Bei der Vorstellung der aktuellen Arbeitsmarktzahlen am Freitag in Syke zeigten sich Harald Büge, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Nienburg-Verden, und Harald Glüsing, Geschäftsführer des Jobcenters Landkreis Diepholz, trotz eines leichten und „nicht überraschenden, saisonbedingten“ Anstiegs der Arbeitslosenzahlen im Dezember, zufrieden.

Im Dezember 2019 waren 10 495 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das ist ein leichter Anstieg von 2,6 Prozent (261 Personen) im Vergleich zum November 2019, liegt aber immer noch unter den Zahlen aus dem Jahr 2018, führte Büge aus. Auch der durchschnittliche Jahreswert für 2019 liegt unter dem Jahresdurchschnitt von 2018. Positives vermeldete Harald Glüsing zudem aus der Grundsicherung, kurz auch Hartz IV genannt. Es sei 2019 „gut gelungen, die Langzeitarbeitslosigkeit abzubauen“. Die Zahl der Empfänger sei im abgelaufenen Jahr abermals gesunken. Sie läge damit auf dem niedrigsten Stand seit der Einführung von Hartz IV, zeigte sich Glüsing zufrieden.

Anders sieht es hingegen aus, betrachtet man den Landkreis Diepholz. Dort waren in beiden Bereichen sehr leichte Anstiege zu verzeichnen. Sorgen bereitet das allerdings noch nicht. „Da hatten wir schon ganz andere Zahlen“, so Büge. Dennoch sei es ein „kleiner Fingerzeig“, dass es in einigen Branchen „nicht mehr so rund läuft“. Das habe sich auch bei den Stellengesuchen gezeigt, die im Laufe des Jahres weniger geworden sind. Autozulieferer, Maschinenbau, Metallbetriebe besetzen Stellen nicht mehr so schnell wie noch vor einem Jahr. Doch man sei „gut aufgestellt“ und insgesamt „vorsichtig optimistisch“ gestimmt für 2020.