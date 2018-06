Seit vier Jahren bekommen die Oberschüler Nachhilfe im Umgang mit Bilderrechten, Cybermobbing und persönlichen Daten. (Sebi Berens)

Bruchhausen-Vilsen. Seit vier Jahren kümmert sich die Oberschule Bruchhausen-Vilsen um die Medienkompetenz ihrer Schüler. Mit Erfolg, wie Sabine Drong behauptet. Und diesen Erfolg kann die Lehrerin auch belegen: "Früher gab es Vorfälle, beispielsweise Verletzungen des Rechts auf eigenes Bild." Das sei manchmal einfach unbedarft gewesen, aber eine Belehrung habe in diesen Fällen nicht ausgereicht. Also wendete sich die Schule an den Verein Smiley, der seit vier Jahren den Sechstklässlern im Luftkurort Nachhilfe in Sachen Bilderrechte, Cybermobbing und Verwendung von persönlichen Daten gibt. So auch am Mittwoch. Da ist Hauke Burgdorf an die Oberschule gekommen.

"Wir spielen erstmal Handy-Tablet-App-Salat", sagt der gelernte Erzieher. Ist so ein bisschen wie Reise nach Jerusalem. Einer steht in der Mitte eines Stuhlkreises und muss einen Begriff nennen. Alle, die mit dem Begriff etwas anfangen können, müssen den Sitz wechseln. Und weil ja ein Stuhl fehlt, bleibt wieder einer für die Mitte übrig. Und – wie der Name schon sagt – es geht um alles, was mit Handys, Tablets und Apps zu tun hat. Instagram wird genannt, Snapchat und Whatsapp.

Da hakt Hauke Burgdorf ein. "Habt ihr eine Klassengruppe bei Whatsapp?", fragt er. Allgemeines Nicken. "Und? Nervt die manchmal?" Ganz offensichtlich. Kleinigkeiten, die keinen interessieren, würden da herumgeschickt. Es gebe auch Leute, die würden einfach nur ein "Hi!" senden. Andauernd. Nervt auch. "Obwohl es ja aus Höflichkeit geschieht", wie Burgdorf zurecht einschiebt. Was also tun? Der Diplom-Sozialpädagoge berichtet von einer Klasse, die sich Wünsche für ihre Whatsapp-Gruppe notiert hat. Daraus seien Regeln entstanden. "Regelverstöße müssen Konsequenzen haben. Sonst sind es keine Regeln." So oder so gelte: Alle müssen informiert sein. Auch die ohne Handy oder Whatsapp.

Hauke Burgdorf ist Mitgründer des Vereins Smiley. Er reist täglich in Sachen Medienkompetenz durch die Republik. "Gestern war ich in Hannover, morgen bin ich in Delmenhorst." Entstanden ist der Verein vor 13 Jahren. "Damals war an Schulen Happy Slapping verbreitet", erinnert sich der 40-Jährige. Während zwei Schüler einen anderen verprügeln, filmt der dritte mit dem Handy und und stellt das Video online. "Wir haben uns gefragt, wieso das so ist?" Und festgestellt, dass nur wenige Eltern wissen, was ihre Kinder mit dem Handy machen. Ehrenamtlich gestalteten die ersten "Smileys" Elternabende zum Thema. Ein Konzept gab es nicht. "Am Anfang hatten wir zehn Workshops in der Woche." Heute sind es jährlich 1100 Seminare an Schulen, 300 Elternabende und 250 Lehrerfortbildungen.

Es wird weiter am Handy-Tablet-App-Salat geschnippelt. Die Begriffe Youtube, Google und Samsung fliegen durch den Stuhlkreis. Und: Wer fotografiert mit seinem Handy? Auch da unterbricht Hauke Burgdorf. "Kann ich jemanden einfach fotografieren?" Er spricht über öffentliche und private Räume, über das Recht am eigenen Bild und über Stars, über Persönlichkeiten öffentlichen Interesses. Mehrfach fällt die Formulierung "respektvoller Umgang". Der sei am einfachsten möglich, wenn man die Person, die man fotografieren will, einfach fragt. Abschließend teilt Burgdorf die Klasse in vier Gruppen, die sich am Tablet anhand eines Fallbeispiels mit den Themen Sicherheit, Whatsapp, Instagram und Online-Spiele auseinandersetzen.

Sabine Drong bleibt dabei nur die Rolle der Zuschauerin. Doch sie weiß, dass Hauke Burgdorfs Arbeit wirkt. "Die Konferenzen und Klärungsgespräche haben deutlich abgenommen, seit Smiley bei uns die Medienkompetenz vergrößert."