Seht und staunt: Landrat Cord Bockhop (links) und der Leiter Einsatzdienst auf der Rettungswache Bruchhausen-Vilsen, Dirk Seifert (rechts), freuen sich über den neuen Tagesrettungswagen. (TAMMO ERNST)

Schick sieht er aus, der neue Rettungswagen der Rettungswache in Bruchhausen-Vilsen. An den Seiten prangt das Wappen des Landkreises Diepholz, die Rückseite ist mit gelben und roten Querstreifen versehen. Das Blaulicht bildet einen knackigen Kontrast dazu. Aber der 163 PS starke Mercedes Sprinter glänzt nicht nur mit optischen Reizen, er ist auch eine „sinnvolle und notwendige Ergänzung der rettungsdienstlichen Versorgung“, findet Landrat Cord Bockhop.

Wie notwendig, das zeigt ein Blick auf den Tacho. Anfang Februar ist das 160.000 Euro teure Schmuckstück in der Rettungswache direkt an der Bundesstraße 6 angekommen. Vor sechs Wochen. Seitdem ist er Tag für Tag unterwegs, in der Woche von 8 bis 21 Uhr, sonntags von 9 bis 21 Uhr. Bisherige Fahrtstrecke: 6900 Kilometer. Auf 90.000 Kilometer summiert Dirk Seifert, Leiter Einsatzdienst auf der Rettungswache Bruchhausen-Vilsen, die jährlichen Einsatzfahrten - verteilt auf 1700 Einsätze. „Wir sind hier am weitesten von allen Krankenhäusern entfernt. Das sind schon weite Strecken, die wir von hier aus fahren.“

Landrat Cord Bockhop erklärt den Grund für den Kauf des neuen Tagesrettungswagens. „Wir haben die Zahl der Wachen, der Mitarbeiter und der Fahrzeuge ausgebaut und damit die Standards verbessert.“ Die Zahl der Einsätze sei immer weiter gestiegen. „Das wird sich weiter in diese Richtung entwickeln“, so Bockhop. „Deshalb hat das Not getan.“ Wobei das Fahrzeug allein sicherlich wenig Sinn gemacht hätte. Dazu kam auch neues Personal, vier zusätzliche Mitarbeiter für die Rettungsdienst Landkreis Diepholz GmbH. Jeder Rettungswagen muss mit einem Notfallsanitäter und einem Rettungssanitäter besetzt sein; der Zweitgenannte fährt. Und: In einem Drittel der Einsätze kommt noch ein Notarzt dazu.

„Auch für die Rettungswache Hoya im Nachbar-Landkreis Nienburg, die bisher im Rahmen der Nachbarschaftshilfe die Einsätze bedient hat, stellt der zusätzliche Tagesrettungswagen eine Entlastung dar“, lässt Landkreis-Pressesprecherin Mareike Rein in einem Schreiben wissen. Cord Bockhop ergänzt: „Es ist ein ständiges Miteinander. Grenzen interessieren den Rettungsdienst nicht.“

Die Notfälle indes schon. Deshalb ist der neue Tagesrettungswagen laut Dirk Seifert ausgestattet „wie eine kleine Intensivstation“. Monitorüberwachung, Defibrillator, Beatmungsgerät, Diffusor, Absaugpumpe - alles da, alles hochmodern. Zur Erstversorgung stehen den Rettungskräften zudem ein Notfallrucksack, eine Kindernotfalltasche sowie eine tragbare Sauerstoffeinheit zur Verfügung. Ebenso wichtig ist allerdings das Tempo. „Der Worst Case ist die Reanimation“, erläutert Dirk Seifert. „Das Gehirn nimmt ohne Sauerstoff schnell Schaden. Wenn Menschen nicht innerhalb von 15 Minuten reanimiert werden, tragen sie Gehirnschäden davon.“ Deshalb sind nicht nur die 163 PS wichtig, sondern auch das Digitalfunkgerät zur Kommunikation mit der Rettungsleitstelle oder mit weiteren Rettungskräften sowie das Einsatzleitsystem mit automatischer Navigation. Und auch der Standort direkt an der Bundesstraße 6 ist aus diesem Grund gewählt; von dort aus kommt man schnell in alle Richtungen.

Schick sieht er aus, der neue Rettungswagen der Rettungswache in Bruchhausen-Vilsen. Das Wappen des Landkreises soll für Identifikation sorgen, auch wenn nun niemand mehr weiß, welche Organisation dahinter steckt. Mareike Rein findet das neue Design „besonders auffällig“, es sorge für „eine optimale Wahrnehmbarkeit im Straßenverkehr“. Denn „die Sicherheit unserer Mitarbeiter ist uns wichtig“, sagt Dirk Seifert. Sie machen im Notfall den Unterschied zwischen Leben und Tod. Auch im ländlichen Bereich, „selbst wenn die Menschen hier erst die 112 rufen, wenn sie den Kopf bereits unter dem Arm tragen“.

Zur Sache

Notarzt oder ärztlicher Notdienst?

Vier neue Mitarbeiter - damit wächst die Personalstärke der Rettungsdienst Landkreis Diepholz GmbH auf 55 Personen. Tendenz steigend. Neben dem Standort in Bruchhausen-Vilsen gibt es noch Rettungswachen in Brinkum, in Drentwede und in Ströhen. In Brinkum wird zurzeit neu gebaut, Ströhen ist der Ersatz für Wehrbleck und auch für den Standort direkt an der Bundesstraße 6 laufen Planungen wir einen Erweiterungsbau. An alle diesen Standorten arbeitet die Rettungsdienst Landkreis Diepholz GmbH, dazu kommt noch das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Sie alle schicken, wenn es hart auf hart kommt, auch einen Notarzt. Der allerdings sollte nicht verwechselt werden mit dem ärztlichen Notdienst. Dieser ist erstens nicht unter der 112 erreichbar und zweitens „nur“ für Menschen, die nach den üblichen Öffnungszeiten noch einen Mediziner erreichen möchten. Ohne Notfallcharakter.