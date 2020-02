Ex-Geheimdienstagent Leo Martin (am Mikrofon) verblüffte das Publikum mit seinen Methoden. (Michael Braunschädel)

Syke. „Wir sind da!“ Unüberhörbar machte sich die junge Poprockband Lenna aus Stuhr am Abend der Auftaktveranstaltung zur diesjährigen Berufs-Informations-Börse (BiB) bemerkbar. Alle anderen waren auch da. Die Stühle im Syker Theater waren alle besetzt. Der Leiter der BBS Europaschule, Horst Burghardt, begrüßte die geladenen Gäste. Über 100 Ausbildungsbetriebe würden bis kommenden Sonnabend rund 85 Ausbildungsberufe vorstellen, betonte er in seiner Ansprache. Das sei eine einmalige Chance für Informationen, aber auch für das unmittelbare Gespräch mit den Ausstellern. Wertvolle Gespräche, in denen gegebenenfalls nicht ganz richtige Vorstellungen über eine mögliche Berufswahl noch einmal rechtzeitig berichtigt werden können. Dieser direkte Kontakt mit den Ausbildern sei eine „interaktive Gesprächschance“ warb Burghardt noch mal für einen Besuch der BiB.

Als Gast für den Abend hatte man den auch aus TV-Auftritten bekannten Kriminologen Leo Martin eingeladen. Martin ist nicht nur mit dem Thema der Kriminalität befasst, sondern vermittelt auch als Unternehmensberater seine Kenntnisse über eine gelungene Kommunikation in einer Belegschaft. Die „Geheimwaffen der Kommunikation“ stellte er in der nächsten Stunde in Wort, Schrift und mit Versuchspersonen auf der Bühne dar. Martin verblüffte das Publikum gleich mit dem ersten Satz seiner Einleitung zum Thema „Wahrheitsfindung“ indem er bekannte, sein Name sei nicht Leo Martin. Es sei für ihn in der kriminalistischen Arbeit inzwischen zur Selbstverständlichkeit geworden, zwischen verschiedenen Identitäten zu wechseln. Dazu gehöre auch, einen passenden Namen zur vermeintlichen Lebensgeschichte zu finden. Ziel müsse es immer sein, Glaubwürdigkeit zu erzeugen, denn dann könne man auch das Vertrauen des Gegenübers erhalten. Bei der Einschätzung des Gegenübers helfe auch zu wissen, dass Menschen eher wenig rational gesteuert handeln. Eher folgen sie eingeübten Mustern. Was Martin sofort mit allen anwesenden Gästen erprobte: „Alle erheben sich nun, und erst wenn ich 'jetzt' sage, setzen sich alle im selben Moment wieder hin“ Die Gäste spielten gerne mit und erhoben sich, Teil eins der Aufgabe war erfüllt. Aber dann...

Martin begann im Countdown-Stil ab drei zu zählen, und bereits bei „Eins“ war ungefähr die Hälfte der Mitspieler bereits dabei, sich wieder zu setzen. Teil zwei der Aufgabe verfehlt, hatte es doch geheißen, sich gemeinsam auf den Befehl „Jetzt“ hin zu setzen, nicht eher. Wie Leo Martin dazu später erklärte, sei dies eine klassische Situation: Man kennt den Vorgang des Countdown und folgt einfach seiner Erwartung. Außerdem wolle keiner der Letzte sein.

Unter viel Gelächter machten die Zuhörer auch bei zwei weiteren Übungen mit. Martin ließ die Anwesenden beobachten, wie sie spontan ihre Arme oder die Finger verschränkten. Als er das Publikum dann aufforderte, die Reihenfolge umzukehren, stellten die Zuhörer fest, dass es sich fremd anfühlt, nicht recht gelingen wollte. Zusammenfassend stellte Martin heraus: Erstens folgen wir immer alten Mustern, zweitens bekommt man dies gar nicht mit, drittens ist es schwere Arbeit, sich Neues anzugewöhnen.

Auf einem Diagramm stellte er die Spanne dar, in der wir zwischen gerade überwundener Müdigkeit und Über-Erregtheit, zum Beispiel wegen Ärgernissen, recht gut funktionieren und mit anderen gut im Kontakt stehen können. Dabei sollte man immer bedenken, dass sich unserem Gegenüber nicht nur unsere „Sonnenseite“ vermittelt. „Viele kleine Anzeichen machen deutlich, wenn wir nur vorgeblich positiv eingestellt sind“, erklärte Martin. Mit anderen Worten: Bei anlaufendem Stress werden Haltungen spürbar.

Grußwort vom Landrat

Um dies vorzuführen, bat Martin Mitspieler auf die Bühne. Er wollte demonstrierte, dass er immer herausfinden wird, ob eine der Personen eine weiße oder eine schwarze Kugel in der Hand verborgen hält, die sie zuvor aus einem Säckchen gezogen haben. Es gibt drei weiße Kugeln und nur eine schwarze. Die Probanden wurden nun gebeten, immer zu behaupten, dass sie eine schwarze Kugel haben, auch wenn es gelogen ist. Treffsicher fand Leo Martin heraus, wer lügt, und wer nicht. Und er erklärte seine Entscheidungen: Der Lügner antwortet etwas zu langsam, denn er denke immer erst einmal die Wahrheit. Er sei etwas zögerlich, denn man lüge nicht gern. Oder er ist übertrieben forsch, was nicht zu seinem Auftreten passt. Auch könne man beobachten, dass der Lügner bei erhobenem Arm diesen etwas sinken lässt, wenn man ihm suggeriert, die Kugel in seiner Hand sei besonders schwer. So lautete das Fazit dieser Demonstration: Der Körper spricht. Mal sind es kleine Bewegungen in der Haltung oder Mimik, mal Erröten oder Schwitzen. Fachlich gibt es dafür den Namen „Ideomotorik“. „Wir können andere nur gewinnen, wenn wir echt wirken“, sagte Martin. Das müsse nicht unbedingt eine positive Meinung sein. Klarheit sei verlangt und auch der Respekt dem anderen gegenüber. Will man damit glaubwürdig sein, müsse man wenigstens ein positives Merkmal beim Gegenüber zulassen, damit man selbst dabei glaubwürdig wirkt. Für diesen gelungenen Auftritt bekam Leo Martin viel Beifall.

Abschließend überbrachte Landrat Cord Bockhop sein Grußwort und erklärte die BiB für eröffnet: Man dürfe erstens Vertrauen haben auf gute Aussteller. Man sei zweitens mit Verlässlichkeit die größte Veranstaltung dieser Art im Norden, und drittens sei mit Sicherheit eine Vielfalt an Gesprächen möglich. Zum Abschluss spielte Lenna noch mal auf und präsentierte dabei einen zum Thema des Abends passenden Titel: „Kannst du mich verstehen?“