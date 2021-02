In Reih und Glied: Anno 1911 posierten die Wöpser Schülerinnen und Schüler brav für das Gruppenfoto. (Chronik Wöpse)

Bruchhausen-Vilsen. Sogar Karl Dall ist im Rahmen der Recherche für die Wöpser Chronik aufgetaucht. Dessen Familie wohnte kurzfristig nach dem Krieg mal dort. Diejenigen, die dort und vor allem länger wohnten, sind wahrscheinlich alle in dem schwergewichtigen Buch aufgeführt. Ersichtlich auf historischen Dokumenten, auf Landkarten, Urkunden, Fotos und Zeittafeln. Da sind 829 Seiten zusammengekommen, bei dem, was das Team erarbeitet hat; ein ansehnlicher Wälzer mit knapp 600 Bildern.

Die kurfürstliche Aufnahme der Landkarte ist aus dem Jahre 1771. (Dagmar Voss)

Im Jahr 2018 legten sie richtig los: Heinrich und Helga Schröder, Dorit Scholing, Heinz-Dieter Schütt, Heinrich Bohlmann und Fritz-Wilhelm Bröcker. Zuvor, in den 1970er-Jahren, hatten aber schon Heinrich Senior und Albert Schröder, Vater und Onkel des jüngeren Heinrich und dessen Schwester Dorit, großes Interesse an der Ahnenforschung entwickelt und den Grundstein gelegt für das Weitere. Da wurden Höfelisten geführt und ehrenamtlich Kirchenbücher, Viehschatz- und Eierregister sowie Findbücher durchforstet – und sogar manches Tagebuch oder Biografie. Die Sechs einte das Interesse daran, „wie unsere Urahnen gearbeitet, geschrieben, gesprochen und gelebt haben“. Hilfe bei der Übertragung uralter Unterlagen bekamen sie dabei von Friedrich Wohlers aus Stapelshorn.

Jeden in Wöpse kennengelernt

Bald gab es also immer häufigere Treffen der Beteiligten und es wurden Aufgaben verteilt. Heinrich Schröder erinnert sich: „Karteikarten auswerten, Archive besuchen, alte Dokumente lesen, die Bewohner kontaktieren und nach Bildern und Geschichten fragen.“ Da sie im Rentenalter sind, konnten sie sich voll und ganz dieser Aufgabe widmen, dabei sei schon mehr als eine Vollzeitarbeit herausgekommen, so Schröder. „Das Wort Langeweile war in der Zeit vergessen, es war eine tolle Aufgabe!“ Die Gruppe habe oft die Grenze von zehn Arbeitsstunden am Tag pro Person erreicht. Allerdings auch aus Gründen des Datenschutzes. „Fritz-Wilhelm und ich haben alle Häuser in Wöpse besucht und uns Einwilligungserklärungen geholt“, sagt Schröder. Da hat er tatsächlich alle Bewohner kennengelernt und sich, so er gewollt hätte und es das noch gäbe, für den Bürgermeisterposten qualifiziert. So wie es seine Vorfahren waren. „Mir reichen die zwölf Jahre, die ich früher im Gemeinderat mitgearbeitet habe“, schmunzelt er.

Eieiei, was seh ich da: Auch in früheren Zeiten spielten Kinder gerne eine Hochzeit nach. (Chronik Wöpse)

Fertig werden sollte das Werk – geplant waren 500 Seiten – im Dezember, damit man es noch zu Weihnachten verschenken konnte. Am 11. Dezember, einen Tag vor dem erneuten Corona-Lockdown, war es dann soweit. Geschafft wurde auch die eigene Vorgabe, auf 800 Jahre Riethausen hinweisen zu können. Denn dieser Ortsteil von Wöpse wurde erstmals im Jahr 1220 urkundlich erwähnt.

Eine wunderbar ausführliche Chronik ist es geworden mit der Auflistung von Bewohnern und Höfen, über Einrichtungen wie Feuerwehr und Infrastruktur, über Schule, Kirche, Vereine. Und nicht zu vergessen: die hiesigen Sänger, Musiker, Schriftsteller und Maler. Eine bunte Sammlung von Geschichten und Begebenheiten, Sitten und Bräuchen. Besonders erwähnenswert ist die herausnehmbare Karte im hinteren Einband: eine Übersichtskarte der Höfe mit alten Hausnummern. So kann man vorne leichter suchen, sind sich die beiden Schröders einig. Eine gelungene Idee sei das insgesamt und sie sind froh, so den Lesern eine Erfahrung möglich zu machen, ob nachdenklich oder angenehm, zu Ehren der Vorfahren: „Denn sie waren es, die uns zum Leben erweckt haben.“

Sie haben's gemacht: Heinrich Schröder (v.l.), Helga Schröder, Heinz-Dieter Schütt, Heinrich Bohlmann, Fritz-Wilhelm Bröcker und Dorit Scholing haben die Chronik erstellt. (FR)

Mittlerweile ist der Foliant gut verkauft, aber Ruhe kehrt nicht wirklich ein. Denn es kommen mittlerweile viele Rückmeldungen über Ergänzungen und Korrekturen. Die sammelt Schröder und sortiert: „Es hat sich zum Beispiel jemand aus Schleswig-Holstein gemeldet zu einem Namen, der nicht zugeordnet werden konnte – wir überlegen gerade, ob wir nicht in ein paar Jahren einen Nachschlag machen, ein kleines Ergänzungsbüchlein.“ Dazu könnten auch Fotos gehören, die bis jetzt noch nicht gefunden wurden – wie von einer Abschlussklasse 1978. Zunächst aber seien die Ehrenamtlichen froh und dankbar, dass sie auf die Hilfe vieler Menschen und Institutionen zurückgreifen konnten wie Sponsoren und wissenschaftliche Unterstützung zum Ortsnamen.

Das Buch ist in einer Auflage von 400 Exemplaren erschienen, kostet 40 Euro und ist zu beziehen bei den Buchhandlungen Böhnert in Bruchhausen-Vilsen, Leserei in Hoya und Mahnke in Verden. Außerdem über Heinrich Schröder unter der 0 42 52 / 21 15 oder per E-Mail an schroeder.woepse16@t-online.de. Eine weitere Möglichkeit ist die Gesellschaft für Familienkunde im Kreis Hoya (www.familienkunde-hoya.de). Außerdem kann man es sich auch direkt bei Heinrich Schröder in Wöpse abholen, denn „wir haben jetzt die Garage voller Bücher“.