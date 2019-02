Haben die Köpfe für einen Flohmarkt extra für Frauen in Nordwohlde zusammengesteckt: die Freundinnen Jennifer Drieling (von links), Anna Lieshaus und Sarah Zieske. (Michael Braunschädel)

Bassum-Nordwohlde. Die Verkaufstische hätten sie schon vor dem Anmeldestart restlos vergeben können. „Aber es sollen alle dieselbe Chance haben“, sagt Anna Lieshaus. Daher mussten alle am 4. Februar den Weg über eine E-Mail gehen, um sich einen der 35 Verkaufstische zu sichern. „81 Tische bräuchten wir. Wir sind total überwältigt“, sagt Lieshaus, nachdem sie sich mit ihren Mitorganisatorinnen Jennifer Drieling und Sarah Zieske durch die Mails gekämpft hat. Das Interesse am ersten Nordwohlder Frauenflohmarkt, der am 17. März stattfindet, ist groß, der Platz allerdings zum Verkaufen im Gasthaus Zum Hombachtal in Nordwohlde begrenzt.

Alle drei Frauen sind sich einig: „Es soll ein schöner Nachmittag werden. Die Frauen sollen Zeit für sich haben.“ Denn zwischen 14 und 17 Uhr können Interessierte nach neuen Klamotten, Schmuck oder Schuhen schauen. „Man hat einfach zu viel im Schrank, das man nie anzieht“, weiß auch Drieling aus eigener Erfahrung. Daher verkaufte sie mit Lieshaus und Zieske bereits mehrmals auf Flohmärkten ihre Sachen. „Letztes Jahr waren wir in Achim und haben uns überlegt, auch hier mal einen Kleiderflohmarkt zu organisieren“, erzählt Drieling. Das Problem sei immer gewesen, dass sie weite Strecken auf sich nehmen müssten. „Wir hatten viel Spaß an den Nachmittagen“, war vergangenen Herbst die Idee eines eigenen Flohmarkts in Nordwohlde geboren. „Am selben Abend haben wir überlegt, wo man das machen kann und haben bei Jan Lüdeke angefragt.“Der Betreiber des Gasthauses Zum Hombachtal war laut Lieshaus sofort Feuer und Flamme für die Idee.

Dann ging es für die Frauen an die Planung. So mussten „wir uns mit den Gegebenheiten vor Ort auseinandersetzen“, erzählt Lieshaus. Denn schließlich ist der Platz begrenzt. „Wir mussten gucken, wie viele Tische wir zur Verfügung stellen können“, fügt sie hinzu. Am Ende sind es laut Zieske rund 35 Tische geworden. Mithilfe von Facebook wurden die ersten Außenstehenden auf die Idee aufmerksam gemacht. Sie erstellten eine Veranstaltung und luden sämtliche Freundinnen ein. „Seitdem wir Flyer und Plakate haben, haben wir die auch verteilt“, erzählt Lieshaus. Vorher sei gehorcht worden, ob überhaupt Interesse bestehe.

Das tut es, denn die Nachricht, dass es in Nordwohlde demnächst einen Flohmarkt für Frauen gibt, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. „Wir haben selbst nicht damit gerechnet, dass das so gut angenommen wird. Wir bekommen von allen Seiten positive Rückmeldungen“, sagt etwa Lieshaus, Drieling kann sich vorstellen, dass die Tatsache, dass „es endlich jemand macht“ schon dafür sorgt, dass sich die Frauen aus Bassum und umzu auf den Markt freuen.

Nachdem der Ansturm von Beginn an so groß war, können Drieling, Zieske und Lieshaus den 17. März gar nicht mehr abwarten. „Bei der Anmeldung gilt: 'Wer zuerst kommt, mahlt zuerst'“, nennt Drieling das Kriterium, nach dem sie die Plätze vergeben. „Es wäre schön, wenn jede Größe irgendwie vertreten wäre“, erhoffen sich die Organisatorinnen eine breite Angebotspalette. Gleichzeitig wünschen sie sich, dass „nicht nur junge Leute kommen, sondern auch Klamotten für jedes Alter angeboten werden und man keine Abstriche machen muss“. Ob das auch gelingt, sehen die Frauen erst beim Aufbauen.

Dann stellt sich heraus, ob der Flohmarkt wirklich gut angenommen wird. Lieshaus spricht dabei ihren Freundinnen aus der Seele: „Wir sind ganz gespannt und hoffen natürlich, dass die Euphorie bis zum Tag selbst bleibt.“