Die gebürtige Bassumerin Anne-Katrin Rohlfing hat vor Kurzem den 39. Tierschutz-Forschungspreis gewonnen. (fr)

Bassum/Tübingen. „Wir haben uns schon sehr gefreut“, gibt Doktor Anne-Katrin Rohlfing zu. Schließlich kommt es nicht alle Tage vor, dass die gebürtige Bassumerin und ihr Team einen Forschungspreis erhalten. Vor wenigen Tagen fand die Preisverleihung unter anderem mit Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, statt – digital natürlich. Ihr Ministerium verlieh an Rohlfing und ihr Team den 39. Tierschutz-Forschungspreis, der mit 25 000 Euro dotiert ist. „Damit können wir schon einiges machen und das System hochfahren“, freut sich Rohlfing über das Forschungsgeld.

Die gebürtige Bassumerin arbeitet an der Universität Tübingen am Uni-Klinikum. Den Preis hat sie für ihre Forschung erhalten, die dafür sorgen kann, dass weniger Tierversuche gemacht werden müssen. „Wir schaffen so eine Reduzierung von etwa 40 Prozent“, berichtet die Wissenschaftlerin. Grund dafür ist, dass man es geschafft hat, Thrombozyten in der Petrischale herzustellen und sie genetisch zu verändern. „Dann haben wir humane Zellen, die näher am Menschen sind als die der Mäuse“, erzählt sie. Zwar wird man bei der Erforschung von Erkrankungen nie komplett auf Tierversuche verzichten können, aber man kann die Anzahl verringern. Und das ist der Grund für den Forschungspreis, der seit 1980 vergeben wird: die Reduzierung von Tierversuchen. Blutplättchen (Thrombozyten) sind neben der Blutgerinnung zentral an der Entstehung von Erkrankungen (Herzinfarkt, Schlaganfall, Lungenembolie) beteiligt – immer noch eine der Haupttodesursachen weltweit, wie Rohlfing berichtet. Das Team entwickelte ein Verfahren, das die Untersuchung genetisch veränderter Blutplättchen ermöglicht, sodass weniger genveränderte Mäuse zum Einsatz kommen müssen. „Es ist schön, eine andere Quelle zu haben als das Blut“, freut sich die Wissenschaftlerin. Vorher waren sie auf Blutproben von Patienten oder Tieren angewiesen.

Bereits in der Schule war Rohlfing von der Biologie fasziniert. An der Universität in Greifswald studierte sie und machte ihren Doktor am Zoologischen Institut. Dabei untersuchte sie unter anderem, wie Organe entwickeln und forschte dabei an Ratten und Enten. „Ich hatte ein großes Interesse daran, wie Zellabläufe funktionieren“, erinnert sich Rohlfing an den Anfang ihrer Karriere. Ihre Spezialisierung in der Physiologie „war, wie so häufig, Zufall“, erzählt Rohlfing, die es nach ihrer Doktorarbeit erst einmal über den Großen Teich an die University of Pennsylvania (U-Penn) zog. Als Postdoc (mit Doktortitel befristet an Institut oder Uni tätig, Anm. d. Red.) arbeitete sie mit Fadenwürmern, den sogenannten Caenorhabditis elegans – oder kurz: C. elegans. „Die Arbeit ist in Deutschland nicht so weit verbreitet, aber sie eignen sich häufig als Ersatz für Mäuse, weil sie eine hohe Ähnlichkeit zum Menschen haben“, sagt sie. „Ich habe, als ich wieder in Deutschland war, damit weitergemacht“, erzählt die gebürtige Bassumerin. Denn Organe wie Magen, Darm oder die Nieren sind auch bei den C. elegans ausgeprägt.

Nach zwei Jahren an der U-Penn kehrte sie vor elf Jahren zurück nach Deutschland, genauer gesagt nach Potsdam. Dort arbeitete sie rund acht Jahre am Institut für Biochemie und Biologie in der Arbeitsgruppe Zoophysiologie. In Tübingen gehört sie seit 2018 einem großen Konsortium von Hunderten Wissenschaftlern an, das sich unter anderem mit der Plättchen- und Thromboseforschung beschäftigt. „Wir können hier auf ein großes Netzwerk zurückgreifen, das ist erheblich besser als wenn man alleine in seinem Kämmerchen forscht“, betont Rohlfing, die in der Inneren Medizin arbeitet. So könne man gegenseitig Wissen und Apparaturen austauschen. Und trotz der Größe ist eine gute Betreuung zwischen Studenten und Lehrkräften möglich. So begann es auch vor Jahren bei Rohlfing in Greifswald: „Dort gab es hervorragende Professoren und fast eine Eins-zu-eins-Betreuung. Man entwickelt eine Präferenz für einen Professor, der das Interesse wecken konnte.“