Die Saisoneröffnung der Museumseisenbahn findet in diesem Jahr nicht statt. Der Deutsche Eisenbahn-Verein hat sich derweil überlegt, Angebote ins Internet zu stellen. Damit ist er nicht allein (Michael Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen/Syke. Sieh da, sieh da, was sich so verändert oder moderner wird wegen der Corona-Pandemie: Auch bei solch historischen Institutionen wie der Ersten Deutschen Museumseisenbahn in Bruchhausen-Vilsen ist Online angekommen. Nicht vollständig – Vorstandsmitglied Gunther Meckmann träumt nicht als Einziger von digitalen Fahrten mit der historischen Eisenbahn – aber immerhin im Bücherstübchen. Da kann man nun im Internet stöbern und das Angebot entdecken unter: https://archiv.kleinbahn-museum.de.

Ab sofort können sich Anhänger der antiken Dampfeisenbahn im neuen Webshop vom Bücherladen des Kleinbahn-Museums umschauen nach Büchern, Zeitschriften, Filmen und Modellbahn-Artikeln. Unter den vielen Druckwerken gibt es auch Neuerscheinungen von diesem Jahr wie das „Kursbuch der Deutschen Museumseisenbahnen“. Oder „Kleinbahnreise über die Insel Rügen: Band 2: Strecken und Stationen“; eine gebundene Ausgabe mit 336 Seiten aus dem Verlag Kenning. Oder die „Eisenbahnchronik Eifel – Band 2: Die östlichen Eifelbahnen, Moselstrecke und Privatbahnen“, ebenfalls gebunden mit 224 Seiten aus dem EK-Verlag. Nicht zu vergessen aus der Bahn- und Zeitgeschichte „Ostpreußen und seine Verkehrswege Teil 2, ab 1945„ von Gerhard Greß und Jörg Petzold mit 214 Seiten, Illustrationen und Karten. Fragen dazu oder besondere Wünsche sollten an bibliothek@kleinbahn-museum.de gesandt werden.

Wer Gemüse, Obst oder andere Lebensmittel lieber vorher bestellt, der kann im Internetportal „Service vom Hof“ auf Entdeckungsreise gehen. Da wird er überrascht sein über die frische, bunte und große Vielfalt an Angeboten niedersächsischer Höfe. Die Landwirtschaftskammer (LWK) Niedersachsen präsentiert auf ihrer neutralen Vermarktungsplattform landwirtschaftliche Produkte und Dienstleistungen von insgesamt mehr als 500 Einkaufsstätten für Lebensmittel auf Bauernhöfen. Neu dabei sind die Adressen von bäuerlichen Onlineshops.

Man kann sich also auf eine gezielte Suche nach Höfen mit Online-Shop oder Lieferservice machen. Da wird man auch in Asendorf-Graue fündig: beim Hof Bockhop, Büntstraße 1. „Auf unserem Hof haben wir einen Hofladen mit integrierter Hofküche eingerichtet. Es erwarten den Besucher die neuesten Fruchtaufstriche, Gelees, Sirup, Likör, Holunder- und Wildrosenprodukte aus eigener Produktion, süße Köstlichkeiten, handgemacht und mit hoher Qualität – das ist unser Anspruch, den wir mit unserem Hof verbinden“, erklärt Melanie Bockhop. Der Hof liegt an der Bundesstraße 6, auf halber Strecke zwischen Bremen und Hannover. Seit 2013 bauen die Bockhops Holunder an, der zu besagten Leckereien verarbeitet wird. Das weitere Obst kommt aus der Region. Die Öffnungszeiten sind donnerstags und sonnabends von 9 bis 12 Uhr, freitags von 15 bis 18 Uhr. Oder auch nach Vereinbarung. Bestelllisten bekommt man per E-Mail unter info@hof-bockhop.de oder telefonisch unter 0 42 53 / 80 17 82. „Wir liefern auch, wenn das auf einer unserer Routen liegt, zum Kunden“, erfährt man von den Bockhops.

Der Lieferservice der Frische-Kiste vom Biohof Voigt in Syke-Barrien konnte dank Corona – und „dank Ostern“, meint Heinz-Jürgen Michel – eine unerwartete Steigerung der Kundenzahl und Aufträge verzeichnen. So stark, dass man dort mittlerweile eine Warteliste führen muss, weil sie nicht mehr alle Nachfragen bedienen können. „Das kam quasi von einem Tag auf den anderen – wir haben schon zwei Wagen dazu mieten müssen zu unseren drei, aber damit ist die Grenze unserer Kapazitäten erreicht“, so Michel. Zwischendurch gab es keine Hefe und Mehl Typ 550 mehr, dafür aber immer genügend Eier. Das Sortiment der Frische-Kiste ist ebenfalls online (www.frischekiste.de) abrufbar.

Auch analog funktioniert’s

Analog und also ganz anders auf dem Hof Kruse in Syke-Sörhausen; gar nicht online und richtig praktisch kann man dort jederzeit einkaufen. Da steht nämlich seit einem Jahr mitten im Dorf auf einer Wiese eine hölzerne Verkaufsbude. Gleich neben dem mobilen Hühnerwagen, mit dem die Tiere regelmäßig an andere Orte transportiert werden, um immer frisches Grün picken zu können. Das Ergebnis sind leckere Eier der freilaufenden Hühner, „Sörhauser Freiländer“, die man zu jeder Zeit gegen Bezahlung aus dem Kiosk holen kann. Dort liegt auch eine Liste mit weiteren Angeboten der Familie wie Rindfleisch und Wild, die man ebenfalls sehr analog per Telefon bei Helga Kruse bestellen kann: 01 73 / 7 46 36 18.

Familie Kruse züchtet seit 25 Jahren in Sörhausen Kühe, eine besondere Rasse, nämlich Limousin-Rinder. Auf dem ehemaligen Nato-Gelände zieht die Familie immer neue Generationen heran, manche landen nach erfolgreicher Mast auf dem Teller. Familie Kruse ist überzeugt von der besonderen Zartheit des Fleisches. „Die Tiere werden so optimal wie möglich gehalten“, erklärt Lars Kruse. „Nur gesunde Tiere bringen höchste Gewichtszunahmen, optimale Entwicklungen und Aufzuchtsleistungen.“ Im Herbst und Winter seien die Rinder in Ställen untergebracht, wo sie mit siliertem Gras, Heu und Mais gefüttert werden. Sobald es wärmer wird, erwarte die Tiere eine große Auslauffläche, denn den Sommer verbringen die Rinder im Freien.

Bei Kunst und Kreativ in Barrien, Sudweyher Straße 13, finden Hobbybastler und Kreative online – und nun auch wieder im Geschäft – jede Menge Zubehör für ihr Hobby. Und mittlerweile dank Covid-19 auch ein neuartiges Bastelset: „Maske Set DIY, Mund-Nase Baumwolle, 3 Stück / 5-teilig, sortiert“. Das ließe sich nun auch vor Ort erwerben, aber „leider ist gerade alles ausverkauft, sogar Stoff und Gummibänder zur Selbstherstellung, wir haben nachbestellt, hoffentlich ist nächste Woche wieder alles da“, sagt Monika Laubmeyer.