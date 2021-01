Ihm macht die Arbeit Spaß: Bruchhausen-Vilsens Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann packt auch beim Verteilen von Laptops an Schulen persönlich mit an. (Michael Braunschädel)

Herr Bormann, im Jahr 2021 sind Kommunalwahlen. Bewerben Sie sich ein weiteres Mal um das Bürgermeisteramt?

Bernd Bormann: Ja, ich habe mich nach Beratung in der Familie, Gesprächen mit Kollegen und den Fraktionen im Samtgemeinderat dazu entschlossen im September erneut für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters zu kandidieren.

Sie kennen ja den Spruch: Eigenlob stinkt! Deshalb würde ich es den Bürgerinnen und Bürgern sowie den gewählten Politikern in der Samtgemeinde überlassen wollen, meine Arbeit zu bewerten.

Zum einen kann ich auf ein Spitzenteam im Rathaus und in den kommunalen Einrichtungen zurückgreifen, das es mir sehr einfach macht, die vielen Projekte anzuschieben, umzusetzen und zu begleiten. Besondere Herausforderungen der kommenden Jahre sind der Klimaschutz, die ärztliche Versorgung, das frühkindliche Bildungsangebot in den Krippen und Kindergärten und die Sanierung der Schulen. Zum anderen ist das Verhältnis von Rat und Verwaltung in unserer Samtgemeinde von großem Respekt, einem fairen Umgang und einem zielgerichteten Miteinander geprägt. Dieses Verhältnis ist der Nährboden dafür, dass es uns gelungen ist und auch in Zukunft gelingen wird, auch dicke Bretter zu bohren. Die Übertragung des Tourismus auf die Samtgemeinde, die Durchführung der vielen Flurbereinigungsverfahren, die Sanierung des Schulzentrums und das Paket zur Sanierung der Sportstätten mit den Sportvereinen sind solche Bretter, die bereits gebohrt sind. Die langfristige Regelung der Finanzbeziehungen zwischen Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden, aber auch die Entwicklung von Baugebieten, sind Bretter, die noch vor uns liegen. Zu guter Letzt macht es mir unheimlich Spaß, die Samtgemeinde und ihre Mitgliedsgemeinden weiterzuentwickeln, den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern zu haben und mit meinem Team zu arbeiten.

Die Haushalte der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden werden, nach den uns vorliegenden Zahlen, mit einem blauen Auge das Jahr 2021 überstehen. Angesichts der derzeitigen Entwicklung bleibt allerdings abzuwarten, ob wir in den zukünftigen Jahren die zu befürchtenden Steuerausfälle durch konsequente Sparmaßnahmen kompensieren können, zumal nicht klar ist, ob Bund und Land auch in 2021 für einen teilweisen Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen sorgen werden.

Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich hoffe natürlich, dass es alle Betriebe in der Samtgemeinde schaffen, die Krise zu überstehen. Da wird es sicherlich auch ganz entscheidend darauf ankommen, dass die von Bund und Land zugesagten Hilfen auch rechtzeitig bei den Betrieben ankommen.

Ehrlich gesagt nicht sehr groß, zumal die Saison ja bereits damit begonnen hat, dass eine unserer großen Attraktionen, nämlich die Eislaufbahn, durch die Corona-Pandemie komplett geschlossen bleiben muss. Wir werden natürlich alles daran setzen, es unseren Besuchern, soweit es möglich und erlaubt ist, besonders angenehm zu machen. Unserem Anspruch, einen erstklassigen Service zu bieten, wird die Pandemie insofern keinen Abbruch tun.

Rat und Verwaltung des Fleckens Bruchhausen-Vilsen wissen natürlich um die Bedeutung des Brokser Heiratsmarktes für die gesamte Region. Wir hoffen das der 375 +1. Brokser Heiratsmarkt in diesem Jahr stattfinden kann. Aber wir werden den Markt auch nur so begehen, wie es die Lage im August zulässt. An dem Jubiläumsprogramm, das die Arbeitsgruppe im vergangenen Jahr erarbeitet hat, wollen wir natürlich soweit es geht festhalten.

Natürlich haben wir im vergangen Jahr, als die Absage des Marktes alternativlos war, gesagt: Jetzt in 2021 erst recht. Aber ich glaube, wir sollten angesichts der derzeitigen Lage froh sein, wenn der Markt überhaupt stattfinden kann und uns nicht über ein noch schneller, höher, weiter Gedanken machen.

Das Pastorenhaus WIRD ein touristisches Highlight in der Samtgemeinde. Davon bin felsenfest überzeugt. Dem Heimatverein mit Anton Bartling an der Spitze ist es gelungen, ein verborgenes Juwel zu bergen. Nicht nur das Gebäude an sich, sondern auch dessen Transport hat Martfeld weit über die Grenzen der Samtgemeinde in den Fokus gerückt. Der zweite Teil Ihrer Frage stellt aber schon darauf ab, dass es wirklich viel zu kurz gedacht wäre, wenn man die Arbeit des Heimatvereins in Martfeld nur auf das Pastorenhaus reduzieren würde. Wie alle Heimatvereine in unserer Samtgemeinde leistet auch der HVV einen unschätzbaren Beitrag zur kulturellen Vielfalt in den Gemeinden. Die ehrenamtliche Arbeit, die in den Heimatvereinen geleistet wird, ist für das Gemeinwohl nicht nur unverzichtbar, sondern auch mit Geld nicht zu bezahlen.

Ob ein Theater noch fehlte, ist schwer zu sagen. Wo ich mir aber sicher bin ist, dass das Theater und das dahinter stehende Konzept, die plattdeutsche Sprache in den Fokus zu rücken, ein weiteres Highlight im touristischen und kulturellen Angebot der Samtgemeinde sein wird.

Wissen Sie, in der heutigen Zeit tue ich mich sehr schwer damit, Prognosen für die Zukunft abzugeben. Wir arbeiten aber derzeit mit Hochdruck an einer Lösung, die, wenn es die Rahmenbedingungen erlauben, uns ermöglicht, beide Freibäder zu öffnen. Insofern nehme ich die Gelegenheit gerne wahr und ermuntere ausgebildete Fachangestellte für Bäderbetriebe, sich bei der Samtgemeinde zu bewerben.

Ich denke nicht, dass es mit der Ausweisung von Vorranggebieten für Windenergie getan ist. Wir sind in der Samtgemeinde ja auch schon viel weiter. Ich denke da an die Photovoltaikanlagen, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung, die Erneuerung der Heizungsanlagen in den eigenen Gebäuden, den Einsatz von Biogas, die Beheizung des Wiehe-Bades und und und. Darüber hinaus hat die Samtgemeinde einen Förderantrag zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes gestellt. Da steht eine Bewilligung noch aus.

Dank Tormaschine Simone Terodde in der ersten Liga. Da gehört der HSV ja auch hin!

Die Fragen stellte Micha Bustian

Zur Person

Bernd Bormann (58)

ist Bürgermeister der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Zugleich ist er Gemeindedirektor der Gemeinden Schwarme, Martfeld und Asendorf sowie des Fleckens Bruchhausen-Vilsen. Er wohnt in Schwarme und ist glühender Fan des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV.