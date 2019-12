Unter der Leitung von Kreiskantorin Réka-Zsuzsánna Fülöp probt die Kantorei bereits seit Wochen für ihren Auftritt. (Vasil Dinev)

Bassum. Das Weihnachtsoratorium gehört zu den beliebtesten und am häufigsten gespielten Werken von Johann Sebastian Bach. Es sei sogar so beliebt, dass es bei einigen Musikfestivals im Sommer aufgeführt werde, erzählt Kreiskantor Ralf Wosch. Dabei thematisiert das Oratorium die Geburt Christi im Stall von Bethlehem, die Anbetung durch die Hirten und der drei Weisen aus dem Morgenland. So auch am Sonntag, 15. Dezember, in der Bassumer Stiftskirche.

Das Oratorium ist kein einheitliches Musikstück, sondern besteht aus sechs Kantaten. Für jeden der Feiertage rund um Weihnachten schrieb Bach eine Kantate, so für die damals noch üblichen drei Weihnachtsfeiertage, Neujahr, den Sonntag nach Neujahr und für den Festtag der Heiligen Drei Könige. Für das Weihnachtsoratorium griff Bach auf bereits vorhandene eigene Kompositionen, auf eigene Zitate zurück. In der Stiftskirche werden alle sechs Kantaten zu hören sein – und es sind nur noch wenige Karten übrig. Aber Wosch macht darauf aufmerksam, dass das Geschehen im Altarraum per Video übertragen wird und so von allen Plätzen aus verfolgt werden kann, um so eine Aufführung mitzuerleben, die von der Geburt Christi erzählt; einer Geschichte, die von Hoffnung und Freude handelt und durch Bachs Musik Licht, Glanz und Wärme atmet.

Mit „Jauchzet, frohlocket“ beginnt die erste Kantate festlich jubilierend. Für die sechste wird montagsabends im neuen Gemeindesaal direkt neben der Kirche geprobt unter Leitung von Kreiskantorin Réka-Zsuzsanna Fülöp. Aber wie immer singen sich die Chormitglieder erst einmal ein mit „Wihihijiamo und Wihihijiamo, Jahahaha und Johohoho“. Erst später folgt der Text der sechsten Kantate: „Wenn die stolzen Feinde schnauben“ mit großer Konzentration. Die Kantorin ist noch nicht ganz zufrieden mit der Ausführung. Und so werden Passagen ab dem 206. Takt wiederholt. Und nicht nur die Kantoreisänger werden die Aufführung gestalten, auch die Kinder- und Jugendkantorei ist erstmals bei einer Aufführung dabei und verstärkt den Chor. Ob Bach ähnlich konzentriert mit seinem Thomanerchor geprobt hat, ist nicht überliefert. Die Uraufführung fand statt in sechs Gottesdiensten zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag 1734 und Epiphanias 1735 gleich in zwei Kirchen in Leipzig, der Nikolai- und der Thomaskirche, deren Kantor Bach war.

Da haben es die Zuhörer von heute besser, denn alle Teile werden an einem Abend als Weihnachtsoratorium aufgeführt. Charakteristisch sind die festlichen Eingangs- und Schlusschöre. Erzählt wird die neutestamentliche Weihnachtsgeschichte in Rezitativen, bereichert durch Choräle und nicht zu vergessen: Arien der Gesangssolisten. Für die Aufführung in Bassum konnten die Kantoren bekannte und erstklassige Solisten verpflichten, die in der Stiftskirche schon wiederholt Auftritte absolviert haben: Julia Böhme (Alt) und Alexander Schafft. „Um Schafft zu buchen, muss man schon Glück haben“, freut sich Wosch über die erneute Verpflichtung des Tenors, der damit im Oratorium auch die Rolle des Erzählers übernimmt. Auch Maria Schreier ist keine Unbekannte, während Felix Rumpf als Bass neu dabei ist. Begleitet werden Solisten und die Kantorei, die sich für die Aufführung sogar auf 80 Sänger verstärkt hat, von einem Barockorchester, das sich auf alte Musik spezialisiert hat.

Beginn der Aufführung ist um 16 Uhr, Einlass und Tageskasse ab 15.30 Uhr. Nach den Kantaten eins bis drei wird es eine einstündige Pause geben. Von 17.30 bis 18.30 Uhr werden im Gemeindesaal Getränke und eine Suppe serviert. Das Konzert wird dann mit den Kantaten vier bis sechs fortgeführt. Eintrittskarten gibt es bei den Sparkassen in Bassum und Syke, die Preiskategorien reichen von zehn bis 36 Euro. Im südlichen Seitenschiff, wo sich die preiswertesten Plätze befinden, wird eine Leinwand zur Übertragung des Bildes aufgestellt. Wosch verspricht: „Der Klang ist aber auch dort uneingeschränkt gut.“