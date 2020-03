Mario und Jaqueline Wohlgemuth haben eine Facebook-Gruppe gegründet, um alten und kranken Menschen zu helfen. (Galian)

Syke. Rund 100 Mitglieder innerhalb der ersten 24 Stunden. Mario und Jaqueline Wohlgemuth freuen sich über das Feedback in ihrer Gruppe. „Die ersten Leute haben sich schon gemeldet, dass sie helfen wollen“, sagt Mario Wohlgemuth. Mit seiner Frau hat er vor wenigen Tagen die Facebook-Gruppe „Corona in Syke – füreinander da!“ gegründet. „Es geht ja meistens um die Kleinigkeiten wie Einkauf, Fahrdienste oder darum, mal ein wichtiges Medikament zu holen“, sagt der Syker. Die Idee: In Zeiten der Corona-Krise Hilfe in der Hachestadt anbieten oder sie finden. Und um möglichst viele hilfsbereite Menschen zu erreichen, gibt es die Gruppe im sozialen Netzwerk, „wir brauchen die Leute, und Facebook ist der einfachste Weg, um die jüngere Generation zu erreichen“. Seit Freitag können hilfsbedürftige Syker unter der Nummer 0 42 42 / 6 55 81 22 anrufen. „Das ist der offizielle Startschuss“, freuen sich die beiden Syker darauf, dass es losgehen kann.

Wohlgemuth und weitere Freiwillige stellen dann den Kontakt zu den Menschen her, die helfen wollen. „Alles Weitere machen sie unter sich aus“, sagt er. Vollkommen autonom. So melden sich die hilfsbedürftigen Syker unter der Telefonnummer bei ihnen im sogenannten Backoffice und teilen mit, was sie benötigen, wobei sie Hilfe brauchen. Diese Angaben werden dann mit denen der hilfsbereiten Menschen abgeglichen und der Kontakt hergestellt. „Möglichst passgenau“, wie Mario Wohlgemuth versichert. Dabei gehe es gar nicht darum, als Helfer ständig unterwegs zu sein und aus dem Engagement einen Vollzeitjob zu machen, sondern „jeder macht das, was er möchte. Das ist komplett freiwillig und ehrenamtlich. Aber je mehr mitmachen, desto besser. Aktuell sind es zehn Leute, aber es dürfen noch sehr viel mehr werden“, findet Wohlgemuth und lacht. Ihm und seiner Frau Jaqueline ist es wichtig, dass möglichst viele Syker erreicht werden. Helfer können sich per E-Mail an sykewirhelfen@web.de melden, um als „Buddy“ aufgenommen zu werden. „Bei der Aktion kommt es auf jede Person an“, ist Wohlgemuth überzeugt. Er selbst arbeitet im öffentlichen Personennahverkehr, seine Frau im Verkauf und „das Thema begleitet uns den ganzen Tag“, sagt er.

Dabei ist die Familie noch jung und zählt nicht zu den Risikogruppen. „Vorher haben wir gedacht, dass das ganze Thema weit weg ist und uns nicht betrifft. Wir sind nicht panisch, sind aber natürlich vorsichtiger“, kam laut dem Syker das Thema auf: Wie machen das eigentlich die älteren Menschen? Gerade die sind durch das Virus besonders eingeschränkt. „Wir jungen Leute haben die Möglichkeit, etwas für die älteren zu tun“, sagt Mario Wohlgemuth. Das haben bei ihm und seiner Frau Jaqueline im Bekannten- und Freundeskreis auch viele andere so gesehen. Sie wollen helfen. Wie sich die Gruppe bei Facebook oder das Engagement entwickelt, „da gibt es ja keine Erfahrungen“, sagt der Syker. Er und seine Familie hoffen einfach nur, dass viele Freiwillige mitmachen und so viele Bedürftige Hilfe bekommen.

Zur Sache

Kontaktmöglichkeiten

Wer helfen möchte, sollte kann bei Facebook nach der öffentlichen Gruppe „Corona in Syke – füreinander da!“ suchen. Oder mit Kontaktdaten und Verfügbarkeiten eine E-Mail an sykewirhelfen@web.de mit dem Betreff „Buddy“ schicken. Wenn Interessierte bei der Koordinierung mitmachen wollen, schicken sie eine E-Mail an die genannte Adresse mit dem Betreff „Backoffice“.

Menschen, die die Hilfe in Anspruch nehmen wollen, können ab sofort unter der Telefonnummer 0 42 42 / 6 55 81 22 anrufen.