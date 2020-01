Grundschulleiter Wolfgang Schmidt geht am 31. Januar in den Ruhestand. Dann hat er mehr Zeit für seine zweite große Leidenschaft: die Musik. (Sarah Essing)

Syke-Heiligenfelde. „Ich werde nicht jubelnd hier raushüpfen“, stellt Wolfgang Schmidt klar. Dennoch ist es für den in Rente gehenden Schulleiter der Grundschule Heiligenfelde der richtige Zeitpunkt. Auch wenn er bekennt, dass er den anstehenden Umbau „seiner“ Schule (der SYKER KURIER berichtete) gern noch mit begleitet hätte. Das wäre noch mal eine Herausforderung gewesen, denn: „Ich suche mir immer Aufgaben“, sagt er.

Eine dieser Aufgaben war die Übernahme einer zweiten Klasse als Klassenlehrer, als er 1997 an die Grundschule Heiligenfelde kam. Eigentlich hatte er ein Lehramtsstudium der Fächer Musik, Erdkunde und Geschichte für die Grund- und Hauptschule mit dem Schwerpunkt Hauptschule absolviert. Doch das Fach Musik brachte ihn an die Grundschule nach Heiligenfelde. Als Klassenlehrer übernahm er eine zweite Klasse. „Die Klasse war sensationell, fantastisch“, schwärmt er noch heute. „Da habe ich gesagt: Hier bleibe ich.“

„Erkenne dich selbst“

Mit der Schule und den Kollegen identifiziere er sich „komplett“, wie er sagt. Das und die Herausforderung, die Aufgabe war es auch, die ihn vor zehn Jahren reizte, sich für die Schulleiterstelle zu bewerben. „Ich gestalte gern“, sagt Schmidt über sich selbst. Er habe zudem immer Gruppen geleitet, beim Sport, bei der Bundeswehr. „Da habe ich gedacht, dass ich das auch als Schulleiter kann.“ Dabei war ihm stets die Vermittlung von Werten wichtig. Aufrichtigkeit, Empathie und vor allem Wertschätzung. „Jeder ist wie er ist, und das ist zu akzeptieren“, sagt er. Als Richtlinie dienten ihm dabei stets die griechischen Philosophen, die er bewundert. Gnothi seauton – Erkenne dich selbst. Das sei das Wichtigste, was Menschen lernen könnten, und jeder Mensch erkenne sich auch immer über eine Spiegelung – das, was andere in ihm sehen. „Das gilt besonders für Kinder.“ Daher sei es ihm immer wichtig gewesen, die Schwächen zwar zu erkennen, aber nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern die Stärken eines jeden zu betonen.

Allerdings habe er sich nicht vorstellen können, an einer anderen Schule die Leitung zu übernehmen. „Entweder Schulleiter in Heiligenfelde oder gar nicht“, sagt er mit einem Lächeln. Denn: „Eigentlich bin ich Lehrer“, unterstreicht er. Etwas, das ihm in seiner Zeit als Rektor immer wieder bewusst geworden sei – manchmal auch schmerzhaft. Denn die gestiegenen Verwaltungsaufgaben dieses Postens mit der Führung des Kollegiums, der Organisation des Schulbetriebs und der Lehrtätigkeit zu vereinen, ist eine Gratwanderung, die zunehmend schwieriger wird. Es fehlt an Nachfolgern, die diese Gratwanderung unternehmen wollen. Derzeit sind über 150 Schulleiterstellen in Niedersachsen nicht besetzt.

Schmidt wundert das nicht. „Man ist alleinveranwortlich, aber eben auch allein“, macht er deutlich. Es gebe niemanden, mit dem man etwas besprechen könne, man müsse alle Entscheidungen mit sich selbst abmachen. Hinzu kommt: Viele Ereignisse erfordern die sofortige Aufmerksamkeit, viele Entscheidungen und Aufgaben müssten eigentlich zeitgleich erfolgen. Und das sei immer auch mit einem gewissen Zwiespalt verbunden, denn die Zeit reiche nie aus, so Schmidt.

Mehr Geld für den Posten wie manche Politiker oder auch die Gewerkschaft Erziehung und Bildung es fordern, ist für Schmidt deshalb nicht die Lösung des Problems. „Mehr Geld entlastet mich nicht“, sagt er. Seine Meinung nach könnte man Schulleiter eher entlasten, wenn die Unterrichtsverpflichtung reduziert werde. Zwölf Stunden pro Woche stehen Schulleitern für ihre Leitungsfunktion zur Verfügung. Daneben müssen sie noch 16 Stunden Unterricht erteilen – wenn Not am Mann ist, auch fachfremd. Das sei angesichts der Vielzahl der anderen Aufgaben häufig ein „Spagat“.

Auf der anderen Seite: Derzeit ist Schmidt aufgrund seiner Wiedereingliederung nach langer Krankheit von der Unterrichtsverpflichtung befreit und hat schnell gemerkt: „Da geht viel verloren von der Unmittelbarkeit, von der Kenntnis der Schüler. Da wird es anonym.“ Aus diesem Grund hat er die Leitung von Arbeitsgemeinschaften übernommen und übernimmt Vertretungsunterricht. „Das macht mir wahnsinnig Spaß“, betont er. Für volle Schulleiterstellen gibt es seiner Ansicht nach keine perfekte Lösung. „Da muss man sich dem Stress dann stellen.“

Beethoven und Rockmusik

Für Schmidt beginnt am 31. Januar jedoch erst mal eine ruhigere Zeit mit seiner Frau und seiner Familie. Dann wird im an „seiner“ Schule der Abschied bereitet. Ziele hat er sich für seinen Ruhestand keine gesteckt, aber er habe ein Haus und einen Garten, „die wollen gepflegt werden“, außerdem fährt er gerne Motorrad. Und dann gebe es da immer die Musik, seine große Leidenschaft. Schmidt hat eine klassische Ausbildung am Klavier genossen. Das Gitarrespielen hat er sich selbst beigebracht. An den Wänden seines Büros hängt ein Beethovenporträt, und direkt daneben zeugt ein Poster mit Gitarrenriffs von seiner Leidenschaft für die Rockmusik. Kein Widerspruch in seinen Augen: Beethoven sei doch auch ein Rocker gewesen. „Das wäre meine berufliche Alternative gewesen: Musik“, sagt er. Wer weiß, vielleicht ergibt sich da noch was.