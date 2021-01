Seit 2015 macht Stefanie Bomhoff täglich mindestens ein Foto und seit 2019 lässt sie die Instagram-Welt dran teilhaben. In gleich 13 "Fotografischen Tagebüchern" lassen sich Bilder aus all den Jahren finden. (Vasil Dinev)

Der 12. Juni 2019 war für Stefanie Bomhoff ein wichtiges Datum. Denn seit diesem Sommertag veröffentlicht die Neubruchhauserin jeden Tag ein neues Bild auf Instagram. Inzwischen sind es 574 Fotos auf ihrem Instagram-Account „stefaniebomhoff“. Doch der eigentliche Startschuss liegt noch ein paar Jahre weiter zurück. „Ich bin Mitglied des Camera-Clubs Bremen. Ein paar Kollegen dort hatten bereits damit begonnen, täglich ein Bild untereinander auszutauschen und ich habe mich dann im April 2015 angeschlossen“, blickt sie zurück. Von nun an wurden Aufnahmen also erst einmal nur im kleinen Rahmen und nicht bei dem sozialen Medium gezeigt. Dann entschied sich die selbstständige Unternehmerin jedoch dazu, die Bilder mit mehr Menschen zu teilen. Schließlich sei es schön, wenn sich Leute die Bilder angucken und sich drüber freuen. Dennoch ergänzt die Hobby-Fotografin: „Ich habe das Ganze als Übung begonnen und mache es nach wie vor eher für mich. Es übt wirklich ungemein.“

In 13 „fotografischen Tagebüchern“, wie Bomhoff sagt, sind die Bilder von 2015 bis 2019 auf Instagram vereint. „Manchmal schaue ich in die Bücher rein und erinnere mich so an die Tage“, erzählt die Instagrammerin. Nur ganz selten schaffe sie es nicht, ein tagesaktuelles Foto auf Instagram zu veröffentlichen. „Bevor ich aus Zeitmangel mehrere Tage hintereinander bei gleichem Wetter in den Garten gehe und das gleiche Foto mache, nehme ich auch mal ausnahmsweise eins von einem anderen Tag“, gesteht die Hobby-Fotografin. Doch ist es für sie nicht anstrengend, jeden Tag ein frisches Bild hochzuladen? „Nein, das ist an vielen Tagen mein Highlight und ein willkommener Ausgleich zu meinem Beruf“, antwortet die Selbstständige. Denn sie führt seit 1993 die Firma „Druckarte“ – ihre eigene Werbeagentur. Die Unternehmerin erklärt: „Durch meinen Job sitze ich den ganzen Tag am Schreibtisch. Da ist es eine schöne Abwechslung, was anderes als meinen Arbeitsplatz sehen, also irgendwo hinzufahren oder in die Natur rauszugehen.“

Tatsächlich lassen sich auf ihrer Instagram-Seite viele Naturbilder finden. „Das ist natürlich ein bisschen meinem ländlichen Wohnort geschuldet“, erläutert die Hobby-Fotografin. Doch die Natur bietet nicht nur idyllische, sondern auch actionreiche Kulissen. So ist auf einem ihrer Instagram-Bilder beispielsweise ein kletterndes Eichhörnchen aus nächster Nähe zu beobachten. Ein anderes Naturbild, das in der Zeit vor Instagram entstand, ist nicht weniger spektakulär. Dort ist ein Reiher abgelichtet, wie er gerade eine Kröte verschlingt. „Um das Foto zu machen, bin ich auf dem Bauch ran gerobbt. Auf dem Bild ist ein einziger Sonnenstrahl sichtbar und der fiel genau auf den Reiher. Das war ganz schön geil“, schwärmt die Bassumerin. Darüber hinaus liebt sie es, den Sternenhimmel zu fotografieren. Aber Bomhoff beschränkt sich keineswegs nur auf Naturfotos. Vor ihren Aktivität auf Instagram entstand beispielsweise ein Tagesbild von einem mit Matsch umhüllten Geländewagen. Und örtlich begrenzt ist die Firmeninhaberin ebenfalls nicht: Unter anderem in Namibia, Amsterdam und Portugal entstanden bereits Fotos – alles im Internet zu sehen.

Eine endlose Fülle an Ideen

Ideen gehen der Unternehmerin derweil nicht aus. „Denn irgendwas bietet sich eigentlich immer an“, skizziert sie. Bei der Suche nach dem passenden Motiv geht sie oftmals spontan vor. „Wenn ich die Kamera griffbereit habe und durch die Gegend ziehe, entstehen nicht selten Bilder, die ich so nicht plane. Manchmal ist es purer Zufall.“ Zufall war vor wenigen Jahren auch ein „völlig skurriles Ereignis“. Bomhoff hielt sich im Garten auf, als plötzlich die Feuerwehr vorfuhr und mit einer Übung auf dem benachbarten Feld begann. Natürlich ließ sich die Hobby-Fotografin nicht zweimal bitten und schnappte sich eine ihrer Kameras. Sie besitzt eine Sony, eine Fujifilm, eine Olympus sowie zudem eine Drohnenkamera, die bei gutem Wetter zum Einsatz kommt und sich zum Beispiel für Höhenbilder von Feldern anbietet. Jede Kamera bietet laut Bomhoff eigene Vorteile. Die Olympus nutzt sie aufgrund der Bereitstellung eines speziellen Modus zum Beispiel vor allem für Licht-Malerei-Bilder, wobei das jüngste erst in der Silvesternacht entstand. „Dieses Wunderkerzen-Bild war technisch sehr anspruchsvoll, aber bearbeitet ist da nichts“, schildert sie nicht ohne Stolz. Überhaupt mache sie viele Fotos, „die höheren technischen Aufwand und etwas mehr Wissen erfordern.“

Bereits als junges Mädchen begann die Bassumerin mit dem Fotografieren. „Als ich 13 oder 14 Jahre alt war, nahm ich an meiner Schule an einer Kamera-AG teil, die mein Erdkunde-Lehrer organisierte. Er hat mich also quasi infiziert. Aber auch mein Onkel hat mich zum Bildermachen gebracht.“ Dennoch habe sie auch mal viele Jahre nicht mehr so aktiv fotografiert. Seit mehr als zehn Jahren sei sie jedoch wieder deutlich aktiver. „Irgendwann habe ich dann eine Fotogruppe gesucht, bei der man sich austauschen kann und konstruktive Verbesserungsvorschläge bekommt. Also bin ich zum Camera-Club gefahren, gleich dort hängengeblieben und 2014 in den Verein eingetreten“, erinnert sich die Selbstständige. „In dem Verein sind Verrückte wie ich. Mit denen kann ich mich austoben“, ergänzt sie lachend. Mittlerweile ist sie sogar erste Vorsitzende der Bremer Gruppe. „Wir suchen Nachwuchs“, betont die Vereinshöchste. Der Club tritt übrigens in Wettstreits gegen andere Vereine an. „Durch einige meiner täglichen Fotos sind auch schon Siege bei Wettbewerben herausgesprungen“, freut sich Bomhoff.