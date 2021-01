In ihrer Manufaktur fertigt Regina Hohnhorst Lederpuschen ganz nach Wunsch der Kunden. (Vasil Dinev)

Syke. Löwe und Maus stehen einträchtig nebeneinander. Ein Fuchs schaut freundlich zu. Neben Schnecken tummeln sich Igel, Katzen, Elefanten und eine Raupe kriecht munter an Pilzen vorbei. Nebenan steht ein Bagger, eine Lok fährt vorbei und das Feuerwehrauto leuchtet knallrot auf dunkelblauem Untergrund. Die Lederpuschen von Regina Hohnhorst sind bunt und farbenfroh, ganz so wie Kinder es lieben. In ihrer Lederpuschenmanufaktur fertigt die Sykerin vor allem Wohlfühltreter für die Kleinen.

Angefangen hat alles mit ihren eigenen beiden Kindern. „Die haben diese Lederpuschen geliebt“, sagt Regina Hohnhorst, „weil das ja fast wie barfuß laufen ist“. Andere Schuhe zogen sich die Kleinen gerne von den Füßen, doch ihre Lederpuschen haben sie geliebt. Aber die erhältlichen Modelle waren alle „ziemlich schlicht“, wie Regina Hohnhorst sagt. Nur einfarbig und ohne Motive, das war ihr zu langweilig. „Da habe ich gedacht, das müsste ich doch auch hinkriegen.“ Interesse am Nähen hatte sie nach eigenem Bekunden schon immer. In Kursen lernte sie das Handwerk und nach einigen Kleidungsstücken traute sie sich an die Schühchen für ihre Kinder.

Die weichen Puschen aus dickerem Leder mit den verspielten Motiven weckten bald das Interesse anderer Mütter. „Freundinnen fragten an, ob ich auch für ihre Kinder Puschen nähen könnte.“ Sie konnte. Die Schnittmuster erstellte sie anhand der Füße ihrer Kinder. „Die mussten immer herhalten“, sagt sie mit einem Lachen. Doch gerade die eigenen Schnittmuster sind ihr wichtig. „Der Schnitt muss doch auch zum Menschen passen“, ist sie überzeugt.

Inspiration bietet ihr reichhaltiges Sortiment. Zu sehen ist es auf ihrer Facebook-Seite unter Inas Ledertruhe. (Vasil Dinev)

Mit der Zeit wurden die Ideen mehr. Zu den Schuhen gesellten sich nach und nach auch Mützen und Loops, Dreieckstücher, Pullover, T-Shirts, Tunikas und Federmappen. Hinzu kamen maritime Motive: Anker, Rettungsringe und lachende Piraten. Sowohl bei Leder als auch bei den Stoffen legt sie Wert auf hochwertige Materialien, gern biologisch. „Und dann kam auch die Idee, dass man das auch verkaufen könnte“, erinnert sie sich. Auf Kunsthandwerker- und Hobbymärkten in der Region begann sie, einen Stand aufzubauen und gewann damit neue Fans ihrer Kreationen. „Die Leute wissen das Besondere zu schätzen“, sagt Regina Hohnhorst. Gerade unter den Besuchern von Kunsthandwerkermärkten seien viele, die Unikate oder etwas Ausgefallenes möchten.

Wegen Corona auch im Internet

Mittlerweile hat sie ihre Teilnahme an Märkten auf zwei pro Jahr reduziert. In Heiligenloh und bei den Weihnachtlichen Kulturtagen in Syke ist sie noch dabei. „Meistens in der Bücherei, direkt in der Spielecke. Das passt ganz gut“, sie und lacht. Außer natürlich im vorigen Jahr. Durch Corona hat sich alles ein wenig verändert, doch Regina Hohnhorst ist inzwischen auch im Internet vertreten. Über ihre Facebook-Seite können ihre Kunden und potenzielle Kunden weiterhin Kontakt zu ihr aufnehmen. Umgekehrt genießt auch sie den Kontakt mit den Kunden und freut sich über Lob oder sogar Bilder der neuen Träger ihrer Schuhe. „Alles andere läuft über Mundpropaganda. Das funktioniert ganz gut“, ist sie zufrieden, auch, weil sie die Lederpuschenmanufaktur nur als Nebentätigkeit betreibt. „Mehr wollte ich nicht“, sagt sie.

Auch Federmappen aus Leder sind in Inas Ledertruhe erhältlich. (Vasil Dinev)

Wer Interesse hat an Lederpuschen oder einem ihrer weiteren Angebote, „ruft am besten an“, sagt Regina Hohnhorst. Normalerweise wird dann ein Termin vereinbart, um die Füße des Empfängers auszumessen. „Das ist zurzeit allerdings nicht möglich“, sagt die Schneiderin mit Blick auf die Corona-Lage. Dennoch muss bei ihr niemand auf ein Paar Lederpuschen verzichten. „Einfach die Kinder auf ein Blatt Papier stellen und die Füße nachzeichnen“, rät sie. Dann wird der Fuß vom großen Zeh bis zum Hacken gemessen. „Das reicht“, hat sie die Erfahrung gemacht. Sollte doch mal etwas nicht passen: „Einfach melden. Bis jetzt haben wir das immer hingekriegt.“ Auch individuelle Wünsche bei den Motiven oder mit Namen personalisierte Puschen, T-Shirts oder Tücher erfüllt sie gern.

Und wenn Erwachsene ebenfalls Gefallen an den Lederpuschen finden, ist auch das kein Problem. Ein Anruf unter der Rufnummer 01 77 / 5 19 63 69 oder eine E-Mail an mi.hohnhorst@gmail.com genügt. Ihre Facebook-Seite ist zudem unter dem Namen „Inas Ledertruhe“ zu finden.