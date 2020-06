Jeder Baum ist anders, so auch das Holz: Marco Klopsch fertigt aus den Stämmen verschiedene Möbel und andere Objekte. (Tobias Denne)

Bassum-Nordwohlde. Wie seine Arbeit am Ende aussieht, das weiß Marco Klopsch vorher nicht. „Manchmal kommt auch etwas ganz anderes dabei heraus, als das, was sich der Kunde vorher vorgestellt hat“, sagt er. Natürlich: Wenn jemand eine Kommode bestellt hat, dann wird es am Ende kein Regal oder ein Schrank. Aber gerade bei der Verarbeitung oder den Details probiert Klopsch gerne etwas aus. Der Nordwohlder ist Möbeldesigner und Objektkünstler, fertigt aus Baumstämmen Hocker, Kommoden, Schränke oder Garderoben, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Kurz und knapp: „Ich entwerfe Möbel aus Massivholz und alles, was man aus Massivholz machen kann.“ Die Menschen kaufen bei ihm die Objekte, weil „wir die Form gemeinsam entwickeln. Die Leute kommen zu mir, weil sie den künstlerischen Aspekt wollen und, dass ihr Möbelstück nicht so wie überall aussieht."

Gerade arbeitet Klopsch an einer Kommode aus Walnuss. Die einzelnen Teile hat er bereits geschnitten und bearbeitet, sodass er nunmehr die Elemente zusammenfügen muss. In seiner Werkstatt in Nordwohlde hat er alles dafür vorrätig. Nicht nur die Maschinen, auch massenweise Holz hat er bei sich. „Ich brauche viel Platz für mich. Wenn ich dasselbe in einer Stadt machen würde und ein großes Holzlager wie hier hätte, dann würde es mich jeden Monat Hunderte Euro kosten“, weiß er. Das verkaufte Holz müsse erst einmal die Miete wieder reinspielen. „Daher ist das, was ich mache, nur möglich, wenn man keine großen Kosten hat. So habe ich alles selbst in der Hand“, freut sich Klopsch, der vor zehn Jahren von Magelsen nach Nordwohlde gezogen ist.

Zu Anfang, seit 2003 ist Klopsch selbstständig, war er noch oft etwa auf Kunsthandwerkermärkten unterwegs. „Ich bin sehr weit herumgefahren. Es war mühsam, bis ich von einer Ausstellung auch Aufträge mit nach Hause genommen habe“, erinnert er sich. Auch durch seinen Umzug nach Nordwohlde und die Gestaltung seines Gartenzauns direkt an der Dorfstraße mehrten sich die Anfragen. „Die Leute sagten, dass sei spannend und fragten, ob ich auch für sie etwas machen könnte“, erzählt Klopsch. Nach und nach kamen Aufträge wie die Einrichtung einer Arztpraxis oder eine Spielelandschaft für den Kindergarten in Henstedt. Er findet es gut, dass Kinder so mitbekommen, dass Holz eine richtige Struktur hat, „das sieht man heutzutage gar nicht mehr. Die Leute sollen wieder ein Gefühl für die Materialqualitäten bekommen“, findet er. Zu Ausstellungen derweil fahre er nicht mehr so häufig, dennoch mache es Spaß.

So auch die Arbeit an sich. Die Kommode aus Walnuss zum Beispiel birgt besondere Herausforderungen für den Nordwohlder. „Ich habe nur einen Stamm zur Verfügung. Ich muss damit arbeiten, was das Holz mir anbietet. Und wie es mich begrenzt“, findet er. Denn die Struktur und Farbe sei bei einem anderen Walnussbaum wieder anders, der Unterschied wäre sichtbar. „Es gab eine Menge Holz, die ich nicht mehr verwenden konnte“, sagt er und streicht mit der Hand über die Deckplatte der künftigen Kommode. Die Maserung des dunklen Holzes zieht sich quer über die Platte und soll an den Seiten wieder aufgenommen werden. Den Stamm hat er vor 13 Jahren in Martfeld schneiden lassen – „das ist schon eine Weile her“.

Die Begeisterung, mit der Marco Klopsch über seine Arbeit spricht, schwingt in jedem Satz mit. Schon in Kindertagen verbrachte er seine Zeit im Keller und restaurierte Möbel. „Als alle in die Disco gegangen sind, war ich im Keller“, sagt er und lacht. Die Leidenschaft hat er von seinen Eltern, die ebenfalls alte Möbel restaurierten. Zunächst wandte sich Klopsch der künstlerischen Seite zu, studierte Design. „Die Hochschule hatte eine Tischlerei und ich war oft in der Werkstatt“, erzählt er. Es folgte eine Ausbildung zum Tischler. „Das war kein großer Schritt, ich hatte das vorher ja auch schon gemacht, nur nicht so professionell. Wenn ich vorher Tischler gesehen habe, war ich beeindruckt, was die alles können. Als ich in der Berufsschule war, habe ich gemerkt: Hier wird auch nur mit Wasser gekocht“, sagt er schmunzelnd.

Nach rund 20 Jahren als Selbstständiger ist einiges an Erfahrungen und Arbeiten hinzugekommen. Auf Fotos dokumentiert Klopsch seine Werke, auch, um sie Kunden zu zeigen. „Die Leute haben eine Idee, was sie haben wollen, und kommen dann zu mir. Dann sprechen wir darüber, was gestalterisch möglich ist. Mittlerweile habe ich ein ziemlich großes Repertoire von Materialien und Arbeiten. Die Projektidee entwickelt sich dann im Prozess“, sagt er. Je nachdem, was Klopsch einfällt oder wie der Zeitgeist gerade ist („Eine Zeitlang wollten Kunden etwas mit Baumkante haben. Heute geht das nicht mehr, es soll gradlinig und filigran sein“) geht es Schritt für Schritt zum fertigen Möbelstück. „Man meint immer, Holz sei immer Holz. Aber es ist immer unterschiedlich, was man sich aussucht und wie man etwas umsetzt“, betont er.

Bei einem neuen Projekt bearbeitet er das Holz, das er meist von Privatleuten bekommt, zunächst grob mit der Kettensäge vor. Schließlich wiegt ein Baumstamm auch gerne mal mehr als 500 Kilogramm. Übrigens: Im Winter ist es sinnvoller, Holz zu schlagen, weil weniger Holzinhaltsstoffe vorhanden sind, da die Bäume im Winter nicht wachsen. „Wenn man die im Sommer fällt, ist die Gefahr höher, dass sich kleine Tiere einnisten“, erklärt Klopsch. Die Feinarbeit schließt sich an – aber erst, nachdem er etwas gewartet hat. „Wenn sich die Spannungsrisse zeigen, mache ich weiter“, erklärt er. Wenn er zu früh startet, reißt das Holz sich nachher wieder auf. Wie zum Beweis zeigt er auf eine Platte, auf der Risse zu erkennen sind. „Die waren noch nicht da, als ich es geschnitten habe. Und das ist schon ein paar Monate her“, sagt er. Es ist übrigens ein Walnuss. Klopsch versichert aber schmunzelnd: „Der Baum ist so schön kontrastreich und hat eine warme Farbe vom Kern, aber ich mache natürlich nicht nur was mit Walnuss.“