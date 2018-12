Fast vollständig: Larissa Schaffer (v.l.), Melanie Meyer, Karin-Maria Menk, Susanne Knabe, Sandra Wehausen und Sandra Kolatzlei sind zusammen im Kulturkreis organisiert. (Jonas Kako)

Twistringen. Gemeinsam mehr Kultur für Twistringen schaffen – die Idee des Kulturkreises der Delmestadt klingt ganz simpel. Denn Twistringen, so sind sich die zehn am Projekt beteiligten Frauen einig, ist in Sachen Kultur eigentlich gut aufgestellt. Eigentlich. Denn an der Umsetzung des reichen Kulturangebots in Veranstaltungen haperte es bislang. Doch die tristen Zeiten sollen nun vorbei sein: Jüngst stellten die Damen ihre Arbeit und das Twistringer Kulturprogramm vor. Dieses steht, wenn auch mit ein paar Lücken, bis zum Dezember kommenden Jahres – dank der wochenlangen Arbeit von Susanne Knabe und ihren Mitstreiterinnen.

Nach dem Rücktritt von Katja Bischoff ist nun Susanne Knabe die neue Kulturbeauftragte der Stadt. Doch Knabe ist es wichtig zu betonen: „Der Kulturkreis ist ein Gemeinschaftsprojekt. Ich begleite die Initiative lediglich.“ Denn gemeinsam ist man stärker – eine Hand wäscht die andere. Und genau auf diese Tatsache bauen die zehn Twistringerinnen. „Wir wollen zukünftig als ,das Netzwerk‘ für Kultur verstanden werden“, sagt Susanne Knabe. Jedes Teammitglied habe seinen eigenen passenden Bereich. „Melanie Meyer ist für die Kinderthemen zuständig, weil sie Mutter ist und guten Kontakt zu zahlreichen Eltern hat“, erzählt Knabe. Während Karin-Maria Menk als bekannte Heiligenloher Künstlerin für den Bereich der bildenden Künste beauftragt ist. „Ich finde Heiligenloh wird als Kunststandort zu sehr vernachlässigt“, sagt sie. Und Sandra Wehhausen könne man als Allrounderin bezeichnen, meint Susanne Knabe. Für Katja Bischoff hatte sie vorher, nach eigener Aussage, das Catering gemacht. Die Jüngste im Bunde ist Larissa Schaffer – und für die Jugend verantwortlich.

Und wie hat sich dieses Kultur-Potpourri aus jung und erfahren zusammengefunden? „Ich habe einen Aufruf in der Zeitung geschaltet“, erzählt Knabe. Darüber hinaus sei sie aber teilweise auch persönlich auf die Frauen zugegangen. Die Treffen des Kulturkreises laufen dabei wie folgt ab: Zunächst bringe jede Teilnehmerin ihre Impulse erst einmal in die Runde ein. Wenn dann ausführlich über die Idee gesprochen worden sei, folge eine Abstimmung, bei der ganz klassisch das Mehrheitsprinzip entscheide. „Wir haben ein jährliches Budget für die Veranstaltung und damit müssen wir alles bezahlen: die Gema (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, d. Red.), die Werbung und natürlich die Künstler selbst.“

Einige Vereine und Organisationen in Twistringen haben jedenfalls schon Wind von dem Projekt bekommen, wie Knabe betont. „Mit dem Strohmuseum und den Ziegeleifreunden stehen wir bereits in gutem Kontakt.“ Doch das reiche natürlich noch nicht. „Wir sind offen für alle Vereine und hoffen die Verantwortlichen kommen schnell auf uns zu.“ Das Programm für Dezember und Januar hat der Kulturkreis in einer vorläufigen Broschüre zusammen gestellt. „Wir arbeiten noch an einem professionellen Flyer für die kommenden Monate“, erklärt Knabe. Das vorläufige Exemplar macht bereits auf vier Veranstaltungen aufmerksam. Darunter sind „Kasper hilft dem Weihnachtsmann“ (11. Dezember) und „Swinging Fireballs“ (16. Dezember). Das „Weihnachtskonzert des Twistringer Blasorchesters und seines Jugendensembles (22. Dezember) und „Irish Folk & Entertainment live“ (26. Januar) stehen ebenfalls im Flyer.

Kasper – der wahr gewordene Kindertraum und Sinnbild des Puppentheaters wird am Dienstag, 11. Dezember, von der Martfelder Puppenschwester Barbara Hache im Twuster Pfarrzentrum an der Steller Straße 20 zum Leben erweckt. Los geht es um 16 Uhr. Karten sind im Vorverkauf für zwei Euro pro Kind und vier Euro für Erwachsene im Bürgerservicebüro an der Lindenstraße 14 und beim Geschäft Dauelsberg am Markt 5 erhältlich.

Für das ältere Publikum hingegen sei laut Knabe „Swinging Fireballs“ geeignet. „Diese Jungs machen Spaß und richtig Krach“, sagt Sandra Wehausen lachend. Die sechs Herren würden am Sonntag, 16. Dezember, in den Ratssaal nach Twistringen kommen. Dort treten sie ab 17 Uhr mit ihrem Weihnachts-Swing-Programm auf. Der Eintritt für das Spektakel beträgt im Vorverkauf 18 Euro, Kurzentschlossene zahlen 20 Euro an der Abendkasse. Der Vorverkauf findet im Bürgerservicebüro, ebenfalls wieder bei dem Büchergeschäft Dauelsberg und im Reisebüro Borches an der Großen Straße 8 statt.