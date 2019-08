Sie wissen, wo’s langgeht: Lars Bierfischer, Herrmann Hamann, Sarah Verheyen, Christina Wendt, Ralf Rohlfing und Bernd Bormann (von links) kümmern sich um den Festumzug im Jahre 2020. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Noch acht Tage bis zum Brokser Heiratsmarkt. Dann wird fünf Tage gefeiert, was das Zeug hält. Anschließend aber fallen die Feierwütigen aus Bruchhausen-Vilsen und umzu in eine einjährige Lethargie. Eine Art Kirmes-Schockstarre. Oder? Denn immerhin gibt es schon jetzt etwas, auf dass sie sich freuen können. Etwas, dass sie nahezu 365 Tage beschäftigen könnte. Der Festumzug zum 375. Geburtstag des Brokser Heiratsmarktes im kommenden Jahr.

375 Jahre Brokser Heiratsmarkt – diesem Jubiläum liegt eine Urkunde aus dem Jahre 1645 zugrunde. Nun könnte man diesen Geburtstag durchaus anders feiern als mit einem Festumzug. Aber, so formuliert es Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer: „Hermann Hamann ist das wichtig gewesen.“ Der Vorsitzende des zuständigen Marktausschusses hatte sich mit seinen Kollegen diverse Umzüge angeschaut. In Verden, Bremen, Oldenburg und Rodenkirchen. Aber auch vor der eigenen Tür, beim Erntefest in Schwarme 2018. Das Ergebnis: „Wir waren begeistert.“

Nach dem Beschluss, einen Festumzug auszurichten, mussten „Parameter abgeklopft werden“, wie es Lars Bierfischer ausdrückt. Polizei und Feuerwehr wurden gefragt, was alles notwendig ist, um so ein Großereignis auszurichten. „Das ist ja auch ein bisschen Arbeit“, sagt Marktmeister Ralf Rohling mit einem Schmunzeln. Um die Streckensicherung kümmere sich die Feuerwehr. Alle anderen Vorgaben müsse man an die Teilnehmer des Umzugs weitergeben. Immerhin müssten die Fahrzeuge durch die Straßen passen und dürften auch nicht höher sein als das Eingangstor zum Brokser Heiratsmarkt. „Darüber müssen die Beteiligten früh genug Bescheid wissen.“ Entsprechend ist eine Informationsveranstaltung geplant. Datum: noch offen.

Die Streckenführung indes steht bereits fest. Der Umzug soll am Engelbergplatz beginnen. Von dort aus geht es über die Bahnhofstraße, den Kreisel am Museumsbahnhof, die Lange Straße und die Mühlheide am Gasthaus Mügge vorbei. Endstation wird nahe dem Festplatz sein. Wo genau, steht noch nicht fest. Denn für die hoffentlich vielen teilnehmenden Wagen muss Platz geschaffen werden. Parkplatz, nicht Festplatz. „Irgendeine Wiese“, vermutet Ralf Rohlfing. Nur: wo?

Ein weiterer Fakt: das Datum. Der Umzug wird am Sonnabend, 22. August, stattfinden, verrät Sarah Verheyen vom Tourismus-Service Bruchhausen-Vilsen. Los geht es um 12 Uhr, zwei Stunden später öffnen die Buden auf dem Brokser Heiratsmarkt.

Bis dahin gilt es, Kreativität zu entwickeln. Und die soll sich auch lohnen. Jeweils 500 Euro gibt es für den schönsten Wagen und die originellste Fußgruppe als Belohnung, lässt Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann wissen. Die jeweils Zweiten erhalten 350 Euro, die Dritten noch 200 Euro. Dafür kann man schon mal ein wenig bastlerisches Talent verlangen. Die Samtgemeinde hat bereits zahlreiche Vereine angeschrieben, will das Feld der potenziellen Teilnehmer aber noch erweitern. Firmen, Straßenzüge und Interessengruppen sollen mitmachen. Die Teilnahme ist kostenlos. Und wenn's ein Erfolg wird? „Dann kann man so etwas ja jedes Jahr machen“, findet Hermann Hamann.



Wer beim Festumzug 2020 mitmachen möchte, kann einen Wagen beim Tourismus-Service in Bruchhausen-Vilsen anmelden. Die Telefonnummer: 0 42 52 / 93 00 50.