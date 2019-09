Der derzeitige Eingangsbereich des Naturbades soll im Zuge der Umbauarbeiten nicht nur neu gebaut, sondern auch umgelegt werden. (Michael Braunschädel)

Bassum. Und wieder ist das Vorhaben der Neugestaltung des Bassumer Naturbades ein Stück weiter gekommen. Wie berichtet, hat sich der Stadtrat vor den Sommerferien für die Umgestaltung ausgesprochen. Die Bedingung war allerdings, dass sich die Bassumer Bürger in Form eines Fördervereins einbringen müssen. Auch hierfür sind schon die Grundlagen geschaffen. Denn auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins zur Erhaltung der Bassumer Bäder hatte der Vorsitzende des Vereins, Heinrich Garbers, dafür plädiert, den alten Bäderverein zu reaktivieren. Sehr zu Freude von Jens Diedrich, Detlev Block und Johannes Wendt, die sich als Arbeitsgruppe um die Umsetzung des Neubaus bemühen. Denn Garbers gründete den Bäderverein vor 14 Jahren ursprünglich mit der Bestrebung, den damaligen Neubau des Naturbades zu verhindern.

Zumindest die Unterstützung der Stadt und die Übernahme eines Vereins ist Diedrich, Block und Wendt sicher. Was noch fehlt, sind die Mitglieder, die sich an der Umgestaltung des Bades beteiligen wollen. „Bei einem Rundgang durch das Naturbad wollen wir zeigen, wie die aktuelle Situation ist“, sagt Jens Diedrich, „im Anschluss wollen wir darstellen, welche Möglichkeiten die Umstrukturierung bietet“. Der Rundgang ist für Donnerstag, 26. September, ab 18.30 Uhr angesetzt. Treffpunkt ist der Eingang des Gemeindehauses, Am Kirchhof 4, wo auch die Nachbesprechung des Rundgangs stattfinden soll. „Wir wollen damit die Bürger ermutigen, sich ehrenamtlich an dem Vorhaben zu beteiligen“, ergänzt Detlev Block. Die Vorbedingungen für das Projekt seien so gut wie nie. „Die Stadt hat uns ein Bad mit bestehender Infrastruktur anvertraut. Das Selbst- und Mitgestalten ist eine nie dagewesene Möglichkeit“, betont Block.

Kein Umbau an den Becken

Interessierte Bürger sollen sich bei dem Rundgang mit dem Bad vertraut machen, um so Ideen für die Neugestaltung zu entwickeln. Einige konkrete Bauvorhaben stehen allerdings schon jetzt fest: Das Umlegen und der Neubau des Eingangsbereiches, der Neubau des Sanitär- und Umkleidegebäudes, der Neubau des Gastronomie-Bereiches sowie das Errichten einer Solaranlage, mit der das Wasser erwärmt wird. Jens Diedrich hofft, dass sich neben vielen Privatpersonen auch Bassumer Firmen an der Neukonzeptionierung des Naturbades beteiligen – beispielsweise im Bereich der Gastronomie. „Kommen die Unternehmer frühzeitig mit ihren Ideen auf uns zu, kann man diese rechtzeitig in die Planungen mit einbeziehen“, sagt er. Ausgenommen von den Umbaumaßnahmen sind die Badebecken selbst. Hier wurden erst in diesem Jahr einige Neuerungen vorgenommen, und in die Technik müsse nicht mehr investiert werden.

Doch das neue Bad soll nicht nur für seinen Badespaß bekannt werden. Denn zum neuen Konzept gehört ebenfalls das Anbieten von weiteren Aktivitäten. „Wir können uns gut vorstellen, dass man Schwimmkurse oder Wassersport anbietet“, sagt Diedrich. „Eine Bassumer Grillmeisterschaft, ein Flohmarkt oder Vorführungen von Modellschiffbauern wären ebenso denkbar. Es gibt so viele Möglichkeiten“, ergänzt Block. Letztlich hoffen die Organisatoren auch auf Menschen, die nicht nur ihre Ideen beisteuern möchten, sondern auch Mitglied im Förderverein werden wollen. Dabei geht es nicht nur um das Finanzielle, sondern auch um kleinere Arbeiten, die während der Badesaison anfallen, beispielsweise das Aushelfen im Kassen- oder Gastro-Bereich, Rasenmähen oder das Instandhalten von Sitzbänken.

Detlev Block, Jens Diedrich und Johannes Wendt sind jedenfalls sehr optimistisch – sowohl was das neue Naturbad angeht als auch in Bezug auf die Bürgerbeteiligung. Dafür sprechen zudem die Besuchszahlen des Naturbades in diesem Jahr: „Offiziell sind es 15 000 Besucher, aber ich schätze, dass es so zwischen 10 000 und 12 000 wären. Dennoch ist das eine sehr gute Bilanz“, betont Jens Diedrich.



Der Rundgang durch das Naturbad findet am Donnerstag, 26. September, ab 18.30 Uhr statt. Treffpunkt ist der Eingang des Gemeindehauses, Am Kirchhof 4. Im Anschluss wird im Evangelischen Gemeindehaus über das Bauvorhaben gesprochen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Organisatoren sind unter der Email-Adresse wir-wollen-baden@t-online.de erreichbar.