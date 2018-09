Neues Innenleben: Aus Fresh wurde Mode Maas. Astrid Kreis arbeitet jetzt in einem komplett umgestalteten Geschäft. (Michael Braunschädel)

Bassum/Syke. Schon im vergangenen Jahr hat das Bassumer Modehaus Maas im landesweiten Wettbewerb „Handeln(n) vor Ort“ den zweiten Platz erreicht. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover hatte das Team um Geschäftsführer Michael Maas für sein „Konzept für einen Einkauf mit Erlebnis-Charakter, beispielgebend mit der Integration einer Event-Küche in das Ladengeschäft“ ausgezeichnet. Inzwischen hat Michael Maas auch ein Eis-Café aufgemacht. Und er scheint immer noch nicht genug zu haben. Jetzt hat er die Syker Modehaus-Filiale namens Fresh aufpeppen lassen. Andere Optik, anderer Name. „Jetzt sind wir alle Maas“, sagt Michael Maas.

Dem Jung-Unternehmer geht es laut eigenen Angaben darum, die Dachmarke zu schärfen. „Es gab Kunden, die wussten gar nicht, dass Fresh in Syke zu uns gehört.“ Deswegen steht jetzt auch Maas über der Eingangstür. Acht Wochen sanierten die Handwerker in dem Geschäft an der Hauptstraße, strichen die Fensterrahmen dunkel, nahmen die Deckenplatten heraus und verlegten neuen Fußboden. „Jetzt ist der Laden offen und klar“, erklärt Michael Maas, „wie ein Loft“. Sie hätten den Stil an den des Haupthauses in Bassum angepasst. Eine sechsstellige Summe habe er in die Sanierung gesteckt.

Erweitertes Sortiment

In der Tat wirkt das Geschäft größer als vorher, auch wenn bei den Umbauten kein Platz gewonnen wurde. Auf 400 Quadratmetern arbeitet Astrid Kreis gemeinsam mit drei Angestellten und einem Auszubildenden. Die können jetzt „mehr mit Flächen und Marken arbeiten“, erläutert Michael Maas. „Sie haben jetzt mehr Möglichkeiten, so macht das doch mehr Spaß.“

Zudem hat der Unternehmer das Sortiment erweitert. Opus, Street One, Tom Taylor, Cecil und Schuhe von Tamaris – das alles gibt es jetzt in Syke. „Wir haben unseren Fokus dabei weiterhin auf die Frauen gelegt“, verrät Michael Maas. Die werden zukünftig in der Hachestadt auch mit Taschen und Accessoires beglückt. „Ich halte von Syke als Standort sehr, sehr viel“, urteilt der Marketingmann. „Man merkt, dass die Stadt sich entwickeln will.“ Die Hauptstraße als Einkaufsstraße würde ihm außerordentlich gut gefallen, die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung sei unkompliziert.

Doch Michael Maas setzt nicht nur auf stationären Verkauf. Er bedient seit kurzer Zeit auf www.modehaus-maas.de auch die Online-Shopper. 24 Stunden, jeden Tag. „Für ein traditionelles Familienunternehmen, wie wir es sind, ist das ein Riesenschritt“, findet Maas. Dass er sich Konkurrenz zum eigenen Geschäft macht, findet er dabei nicht. Im Gegenteil: „Ich kann dadurch mehr Vielfalt anbieten als vorher.“

Auch der Internetauftritt wurde aufgepeppt. „Die Kunden haben Lust, sich online zu informieren, bevor sie in den Laden kommen“, weiß Michael Maas. Dafür wurde extra ein Imagefilm erstellt. Dazu kommen Mitarbeiterinterviews mit „ganz viel Persönlichkeit“, um zur Kundschaft „Nähe zu schaffen“. Ein 360-Grand-Rundgang durch das Bassumer Geschäft rundet die Neuigkeiten im Web ab.

Auch die Kommunikation innerhalb des Unternehmens soll virtuell besser werden. Dafür gibt es jetzt Mia, die Maas-Insider-App. „Eine Mischung aus ,WhatsApp' und Facebook“, beschreibt es der Geschäftsführer. „Eine Überholung des schwarzen Bretts, das eine neue Dynamik zwischen Jung und Alt schafft.“

Am Freitag, 14. September, wird bei Mode Maas, Hauptstraße 8 in Syke, offiziell die Neueröffnung gefeiert. Am Freitag von 9.30 bis 18.30 Uhr und am Sonnabend von 9.30 bis 18 Uhr. Der Clou für die Kundschaft: „Jeder zehnte Einkauf ist umsonst.“ Wobei an den Kassen nun kein Kampf um jeden zehnten Platz ausbrechen soll. „Jeder, der bei uns in Syke einkauft, kann beim Bezahlen ein Los ziehen“, so Michael Maas. Und auf jedem zehnten Los steht: Einkauf kostenlos. „Der Zufall entscheidet.“